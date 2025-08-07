गुरुवार, 7 अगस्त 2025
  4. In Jhunjhunu, Rajasthan, a lunatic fired bullets on dogs
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : गुरुवार, 7 अगस्त 2025 (17:54 IST)

राजस्‍थान के झुंझुनू में सनकी ने कुत्‍तों पर बरसाई गोलियां, 25 कुत्‍तों की गोली मारकर हत्‍या

राजस्थान के झुंझुनू जिले से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। यहां नवलगढ़ क्षेत्र के कुमावास गांव में एक सनकी युवक ने बंदूक लेकर 25 से ज्‍यादा बेजबान कुत्तों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस खौफनाक वारदात का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस हरकत में आ गई।
ग्रामीणों ने काम पर लगाया था : घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। नवलगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजवीर सिंह चंपावत ने बताया कि यह घटना जिले के कुमावत गांव में 3 अगस्त से हो रही है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद बुधवार को हमने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए अभियान शुरू किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान शेयोचंद बाबरिया के रूप में हुई है, जिसे कथित रूप से स्थानीय ग्रामीणों ने इस काम के लिए लगाया था। जांच में सामने आया है कि गांव में 2-3 आवारा कुत्ते किसानों की बकरियों को खा रहे थे। अब तक लगभग 30 बकरियों को नुकसान पहुंचाया गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने बदले की भावना से बाबरिया को गांव के सभी आवारा कुत्तों को मारने के लिए कहा।

क्‍या है वीडियो में : आरोपी युवक शेयोचंद बाबरिया डूमरा गांव का रहने वाला है। दो दिन तक गांव में घूम-घूमकर कुत्तों का शिकार करता रहा। कुत्ता नजर आया नहीं कि सीधे बंदूक से फायरिंग कर हत्‍या कर दी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी अपने एक साथी के साथ बाइक पर घूमता है, कुत्तों को देखते ही पीछा करता है और फिर गोली मारकर बेरहमी से उनकी हत्या कर देता है।

कुत्‍तों के शव देख आक्रोश में गांव वाले : इस हैवानियत की भनक तब लगी जब 4 अगस्त को एक स्थानीय युवक ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि गांव में कई जगह कुत्तों के खून से सने शव पड़े हुए हैं, और एक युवक बंदूक लेकर खुलेआम फायरिंग करता दिख रहा है। हमीरी कलां गांव की पूर्व सरपंच सरोज झांझडिय़ा ने इस घटना को लेकर जिले के एसपी से मुलाकात की और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि आरोपी बकरियों की मौत का झूठा बहाना बनाकर कुत्तों को मार रहा है और मुआवजा लेने की फिराक में है। सरपंच ने दावा किया कि कुत्तों ने न किसी बकरी को मारा, न किसी को नुकसान पहुंचाया। ये सब एक सुनियोजित साजिश है।
Edited By: Navin Rangiyal
