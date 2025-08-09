शनिवार, 9 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , शनिवार, 9 अगस्त 2025 (20:01 IST)

चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं तो इस्तीफा दें राहुल गांधी, वोट चोरी के दावे पर किसने किया पलटवार

BJP hits back at Rahul Gandhi over vote theft claim
Rahul Gandhi News : भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर वोट चोरी से जुड़े उनके दावे पर हस्ताक्षरित शपथ पत्र नहीं देने के लिए शनिवार को निशाना साधा और कहा कि यदि कांग्रेस नेता को निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है तो उन्हें लोकसभा की सदस्यता से नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा से कहा कि यदि उन्हें चुनावों में विश्वास नहीं है तो वे राज्यसभा और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दें।
 
भाटिया ने यहां भाजपा मुख्यालय में कहा, आप (राहुल गांधी) मीडिया के सामने निराधार आरोप लगाते हैं और फिर जब संवैधानिक संस्था सबूत और हस्ताक्षरित शपथपत्र मांगती है तो देने से इनकार कर देते हैं। भाजपा प्रवक्ता ने उच्चतम न्यायालय के एक पुराने फैसले का हिस्सा पढ़ते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ने कहा था कि निर्वाचन आयोग की नेकनीयती पर कोई संदेह नहीं है और यह बात सर्वविदित है कि निर्वाचन आयोग ने पिछले कुछ वर्षों में एक निष्पक्ष संस्था के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाई है।
भाटिया ने कहा, राहुल गांधी, अगर आपको निर्वाचन आयोग और उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों पर भरोसा नहीं है, तो एक काम कीजिए: सबसे पहले आप लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दीजिए। प्रियंका गांधी, आप भी इस्तीफा दीजिए। सोनिया गांधी, आप भी कम से कम नैतिक आधार पर इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आप उसी निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा रही हैं।
 
उन्होंने कहा, फिर आप उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जनता के पास जाइए। भाटिया ने यह भी मांग की कि कांग्रेस शासित कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके शीर्ष नेताओं को निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है।
भाटिया ने कहा, जो भी आपके अनुकूल है, आप स्वीकार करते हैं। जो भी असुविधाजनक होता, आप उसे खारिज कर देते हैं और निर्वाचन आयोग पर आक्षेप लगाते हैं। यह नहीं चलेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग द्वारा उनसे शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने या माफी मांगने के लिए कहे जाने के बाद शुक्रवार को उस पर पलटवार किया और कहा कि उन्होंने संसद के भीतर संविधान की शपथ ली है।
 
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेंगलुरु के 'फ्रीडम पार्क' में आयोजित 'वोट अधिकार रैली' को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि कर्नाटक सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य में फर्जी मतदाताओं को शामिल किए जाने की जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा, निर्वाचन आयोग ने मुझसे हलफनामा देने और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके जानकारी देने को कहा है। मैंने संसद के अंदर, संविधान के सामने, संविधान की शपथ ली है।
भाटिया ने गांधी के वोट चोरी के दावे को झूठा करार देते हुए कहा, राहुल उर्फ 'अराजक तत्व' अब राहुल उर्फ 'विध्वंसक' बन गए हैं। वह भारत के संविधान और भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी पर अपरिपक्व होने और निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को धमकाकर संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ एक युद्ध छेड़ने का आरोप भी लगाया। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour
हर साल मौतें, जाम और अव्‍यवस्‍थाएं, फिर कैसे मिल जाती है अनुमति, ढीठ हुए बाबा प्रदीप मिश्रा और बेशर्म बना प्रशासन

हर साल मौतें, जाम और अव्‍यवस्‍थाएं, फिर कैसे मिल जाती है अनुमति, ढीठ हुए बाबा प्रदीप मिश्रा और बेशर्म बना प्रशासनअस्‍पताल, दफ्तर और मजदूरी पर जाने वाले आम लोगों का भगवान कौन?

चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से मांगा 'फर्जी' वोटर आईडी

चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से मांगा 'फर्जी' वोटर आईडीTejashwi Yadav News : निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को राजद नेता तेजस्वी यादव से कहा कि फर्जी सरकारी दस्तावेज बनाना और उसका उपयोग करना अपराध है तथा उन्हें 16 अगस्त तक अपना फर्जी मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) जमा करने का निर्देश दिया। पटना (सदर) के अनुमंडल अधिकारी और दीघा विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदाता पंजीयन अधिकारी (ERO) द्वारा इस संबंध में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता यादव को एक नया पत्र जारी किया गया।

मोदी के मन की बात से सरकार को कितनी हुई कमाई, राज्यसभा में खुला राज

मोदी के मन की बात से सरकार को कितनी हुई कमाई, राज्यसभा में खुला राजPM Modi Mann ki Baat : सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' से सरकार को अब तक कुल 34.13 करोड़ रुपए की आय हुई है।

राहुल गांधी का चुनाव आयोग को जवाब, मैंने संविधान की शपथ ली

राहुल गांधी का चुनाव आयोग को जवाब, मैंने संविधान की शपथ लीRahul Gandhi in Vote Adhikar rally : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग द्वारा उनसे शपथपत्र पर हस्ताक्षर करने या माफी मांगने के लिए कहे जाने के बाद शुक्रवार को कहा कि उन्होंने संसद के भीतर संविधान की शपथ ली है।

पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से के दामाद की बढ़ीं मुश्किलें, फोन में मिलीं महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो

पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से के दामाद की बढ़ीं मुश्किलें, फोन में मिलीं महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियोPune Rave Party Case : महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि राकांपा (शरदचंद्र पवार) नेता एकनाथ खड़से के दामाद प्रांजल खेवलकर के मोबाइल फोन में महिलाओं के सैकड़ों आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें मिली हैं और पुलिस को तस्करी के पहलू से भी जांच करनी चाहिए। पिछले महीने, पुणे पुलिस की अपराध शाखा ने खराडी इलाके में एक अपार्टमेंट पर छापा मारा और खेवलकर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर संदिग्ध कोकीन, गांजा, हुक्का और शराब बरामद की।

और भी वीडियो देखें

रेल कोच इकाई देगी भोपाल मेट्रोपोलिटन सिटी को विकास की रफ्तार : मुख्यमंत्री मोहन यादव

रेल कोच इकाई देगी भोपाल मेट्रोपोलिटन सिटी को विकास की रफ्तार : मुख्यमंत्री मोहन यादवMadhya Pradesh News : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर प्रदेश को रेल कोच इकाई की बड़ी सौगात प्राप्त हो रही है। परियोजना का भूमि-पूजन केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह 10 अगस्त को औबेदुल्लागंज के दशहरा मैदान में करेंगे। कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, रक्षा उत्पाद सचिव संजीव कुमार, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार, भारत अर्थ मूवर्स परियोजना के अध्यक्ष शांतनु राय शामिल हो रहे हैं।

दिल्ली के जैतपुर में बड़ा हादसा, भारी बारिश से गिरी दीवार, 7 लोगों की मौत

दिल्ली के जैतपुर में बड़ा हादसा, भारी बारिश से गिरी दीवार, 7 लोगों की मौतJaitpur Delhi wall accident News : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह भारी बारिश के बीच जैतपुर में मोहन बाबा मंदिर के पास दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले, दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) ने बताया था कि हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है। हालांकि पुलिस ने बाद में बताया कि 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है तथा एक घायल व्यक्ति का इलाज जारी है।

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां हैं, क्‍या वे सेफ हैं? कपिल सिब्बल ने किससे किया यह सवाल

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां हैं, क्‍या वे सेफ हैं? कपिल सिब्बल ने किससे किया यह सवालKapil Sibal News : पूर्व कानून मंत्री और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाते हुए शनिवार को कहा कि उन्होंने फिल्म 'लापता लेडीज' के बारे में सुना है, लेकिन 'लापता उपराष्ट्रपति' के बारे में कभी नहीं सुना। सिब्बल ने पूछा, क्या हमें बताया जा सकता है वह कहां हैं? क्या वह सुरक्षित हैं? सिब्बल ने गृहमंत्री अमित शाह से इस संबंध में बयान देने का आग्रह किया।

आरजी कर मामले की पहली बरसी, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल

आरजी कर मामले की पहली बरसी, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायलKolkata news in hindi : कोलकाता के सरकारी आरजी कर अस्पताल में एक महिला चिकित्सक से कथित तौर पर दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या की घटना की पहली बरसी पर शनिवार को पश्चिम बंगाल सचिवालय ‘नबान्न’ तक मार्च के दौरान मध्य कोलकाता के पार्क स्ट्रीट चौराहे पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया।

वोट चोरी पर शरद पवार भी राहुल गांधी के साथ, चुनाव आयोग से की यह मांग

वोट चोरी पर शरद पवार भी राहुल गांधी के साथ, चुनाव आयोग से की यह मांगSharad Pawar on Vote Chori : राकांपा (शरद चंद्र पवार) अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को कहा कि वोट चोरी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रस्तुति अच्छी तरह से शोध एवं दस्तावेजों पर आधारित थी तथा इस मामले की जांच करना निर्वाचन आयोग (ईसीआई) का काम है।

