राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग के हलफनामा का फंदा, क्या कानूनी कार्रवाई का करना पड़ेगा सामना?

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉफ्रेंस में चुनाव आयोग में वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए है। राहुल गांधी ने कर्नाटक की महादेवापुरा विधानसभा सीट पर वोटर लिस्ट को लेकर कई सवाल उठाते हुए एक लाख से अधिक फर्जी वोट होने का दावा किया है। राहुल गांधी ने इस मॉडल पर देश में चुनाव आयोग भाजपा की मदद के लिए इस तरह की वोटों की चोरी कर रहा है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के डेटा का हवाला देते हुए कहा कि एक विधानसभा में एक लाख फर्जी वोट है। ऐसा नहीं हैं कि राहुल गांधी ने पहली बार चुनाव आयोग को लेकर गंभीर आरोप लगाए है। राहुल गांधी बीते सालों में चुनाव आयोग के कामकाज और पारदर्शिता पर गंभीर आरोप लगाए है।





चुनाव आयोग ने राहुल से मांगा हलफनामा-राहुल गांधी के चुनाव आयोग के वोट चोरी के आरोप चुनाव आयोग ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी से उनके आरोपों को लेकर हलफनामा देने को कहा है। आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को काफी गंभीर भी बताया है। आयोग ने कहा कि इन आरोपों को केवल हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसके साथ आयोग ने राहुल गांधी से सवाल पूछते हुए कहा कि जनवरी 2025 में कर्नाटक में वोटर लिस्ट की सूची हर दल को सौंप दी गई थी उस पर अब तक एक भी शिकायत क्यों नहीं की गई।





कर्नाटक के चुनाव अधिकारी ने राहुल को पत्र लिखकर कहा है कि प्रतिनिधित्व कानून की धारा 20(3) के अनुसार शपथपत्र देकर शिकायत करें ताकि फिर से पूरी जांच हो सके। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी को नोटिस भेजकर मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के रूल 20(3)(बी) के तहत शपथ पत्र जमा करने की मांग की है। आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी अपने आरोपों को साबित करने के लिए अपात्र मतदाताओं के नाम, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर के साथ हलफनामा जमा करें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

फर्जी वोटर्स के आरोप को चुनाव आयोग ने बताया गलत-वहीं राहुल गांधी ने अपनी प्रेस क्रॉंफ्रेस में आदित्य श्रीवास्तव नाम के शख्स का जिक्र करते हुए कहा कि उनका नाम अलग-अलग राज्यों में चार पोलिंग बूथों पर वोटर लिस्ट में दर्ज है। राहुल गांधी ने कहा कि आदित्य श्रीवास्तव का नाममुंबई सब अर्बन की विधानसभा 158 जोगेश्वरीपूर्व की बूथ संख्या 197 के क्र.सं. 877, बैंगलोर अर्बन की विधानसभा 174 महादेवपुरा के बूथ संख्या 458 के क्र.सं. 1265, बूथ सं. 459 के क्र.सं. 678 और लखनऊ की विधानसभा 173 लखनऊ पूर्व के बूथ संख्या 84 के क्र.सं. 630 पर दर्ज है। इसके साथ राहुल ने कहा कि विशाल सिंह पुत्र महीपाल सिंह का नाम भी तीन स्थानों पर वोटर लिस्ट में दर्ज है। विशाल सिंह का नाम बैंगलोर की विधान सभा 174 महादेवपुरा में बूथ संख्या 513 के क्रम संख्या 926 और बूथ संख्या 321 के क्रम संख्या 894 और वाराणसी की विधानसभा 390 वाराणसी कैंट में बूथ संख्या 82 के क्र.सं. 516 पर अंकित दिखाया गया है





राहुल गांधी के आरोपों पर उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर लिखा कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अन्य विषयों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश राज्य का भी जिक्र किया था। राहुल गांधी ने आदित्य श्रीवास्तव पुत्र एस.पी. श्रीवास्तव (एपिक नंबर- FPP6437040) और विशाल सिंह पुत्र महीपाल सिंह (एपिक नंबर- INB2722288) मतदाताओं के बारे में बताया है।





चुनाव आयोग ने अपनी पो्स्ट में कहा कि 7 अगस्त, 2025 को आदित्य श्रीवास्तव पुत्र एस.पी श्रीवास्तव (एपिक नंबर FPP6437040)और विशाल सिंह पुत्र महीपाल सिंह (एपिक नंबर INB2722288) के नाम को voters.eci.gov.in पर सर्च किया गया तो पाया गया कि आदित्य श्रीवास्तव (एपिक नंबर FPP6437040)का नाम बैंगलोर अर्बन की विधानसभा 174 महादेवपुरा के बूथ संख्या 458 क्रम संख्या 1265 में और विशाल सिंह पुत्र महीपाल सिंह (एपिक नंबर INB2722288) का बैंगलोर की विधानसभा 174 महादेवपुरा में बूथ संख्या 513 क्रम संख्या 926 पर ही अंकित है। मतदाताओं का नाम उत्तर प्रदेश की विधानसभा 173 लखनऊ पूर्व और विधानसभा 390 वाराणसी कैंट में दर्ज नहीं है। इस तरह उत्तर प्रदेश के बारे में जो तथ्य प्रस्तुत किए गए, वे सही नहीं पाए गए।





प्रियंका गांधी जांच नहीं, शपथ पत्र मांग रहा?-वहीं चुनाव आयोग के शपथ पत्र मांगने पर कांग्रेस पार्टी की ओर से साफ किया गया है कि पार्टी की ओर से कोई शपथपत्र नहीं दिया जाएगा। चुनाव आयोग के शपथ पत्र मांगने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा चुनाव आयोग जांच की जगह एफिडिवेट मांग रहा है। मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग किस नियम के तहत एफिडिवेट मांग रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहा है और क्यों नहीं आरोपों की जांच कर रहा है। प्रियंका ने कहा कि एक विधानसभा चुनाव में एक लाख अधिक फर्जी वोटर है तो यह गंभीर है और अगर एक लाख वोट डाल दिए जाएंगे तो जिसे चाहेंगे वहीं जीतेगा।