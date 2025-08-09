दिल्ली के जैतपुर में बड़ा हादसा, भारी बारिश से गिरी दीवार, 7 लोगों की मौत

Jaitpur Delhi wall accident News : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह भारी बारिश के बीच जैतपुर में मोहन बाबा मंदिर के पास दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले, दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) ने बताया था कि हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है। हालांकि पुलिस ने बाद में बताया कि 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है तथा एक घायल व्यक्ति का इलाज जारी है। अग्निशमन विभाग को शनिवार सुबह नौ बजकर 16 मिनट पर घटना के बारे में सूचना मिली। पुलिस दल के साथ दमकल की 3 गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं। राजधानी में रातभर भारी बारिश हुई और भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार के लिए ‘रेड अलर्ट’ जारी किया।

पुलिस ने यह जानकारी दी। इससे पहले, दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) ने बताया था कि हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है। हालांकि पुलिस ने बाद में बताया कि सात लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है तथा एक घायल व्यक्ति का इलाज जारी है। डीएफएस अधिकारियों के मुताबिक, अग्निशमन विभाग को शनिवार सुबह नौ बजकर 16 मिनट पर घटना के बारे में सूचना मिली। पुलिस दल के साथ दमकल की 3 गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं।

राष्ट्रीय राजधानी में रातभर भारी बारिश हुई और भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार के लिए ‘रेड अलर्ट’ जारी किया। दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश शुक्रवार देर रात 11 बजे शुरू हुई थी। पुलिस ने बताया कि पीसीआर को सुबह नौ बजकर 13 मिनट पर दीवार ढहने के बारे में पहली कॉल मिली, जिसमें फोन करने वाले ने कहा, बड़ी दीवार गिर गई है और मलबे के नीचे चार से पांच लोग फंसे हुए हैं।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही जैतपुर थाना प्रभारी (एसएचओ) सभी उपलब्ध कर्मियों के साथ रस्सियां और अन्य बचाव उपकरण लेकर तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारी ने कहा, बिना किसी देरी के बचाव अभियान शुरू किया गया। अतिरिक्त डीसीपी (दक्षिण-पूर्व) ऐश्वर्या शर्मा और एसीपी रविशंकर भी अभियान की निगरानी के लिए पहुंचे।

अधिकारी ने बताया कि फंसे हुए आठ लोगों को बाहर निकाला गया और उन्हें एम्स ट्रॉमा सेंटर और सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। अधिकारी ने कहा, आठ में से सात लोगों, जिनमें तीन पुरुष, दो महिलाएं और दो नाबालिग लड़कियां शामिल हैं ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घायल व्यक्ति की पहचान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के निवासी हसीबुल (27) के रूप में हुई है, जिसका सफदरजंग अस्पताल में इलाज जारी है।

पुलिस ने बताया कि दिल्ली अग्निशमन सेवा और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के दलों ने गहन तलाशी ली, लेकिन मलबे के नीचे कोई और व्यक्ति नहीं मिला। दीवार गिरने का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है। हालांकि अधिकारियों ने रातभर हुई भारी बारिश के कारण जलभराव और मिट्टी के कमजोर होने की संभावना जताई है। (भाषा)

