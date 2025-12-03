रेणुका चौधरी ने कहा भौं-भौं, राहुल गांधी बोले अब कुत्‍ता ही मुख्‍य विषय, कुत्ता विवाद पर बीजेपी- कांग्रेस में घमासान

संसद में कुत्‍ता लाने के बाद यह विवाद बढ गया है। कांग्रेस और बीजेपी इसे लेकर आमने सामने आ गए हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने भौं भौं बोलकर कहा कि अब इससे ज्‍यादा मैं और क्‍या बोलूं। रेणुका चौधरी से जब यह पूछा गया कि बीजेपी आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन ला सकती है, तो ये सुनकर वह भड़क उठीं। इस सवाल के जवाब में उन्‍होंने कहा कि जब बीजेपी प्रिविलेज मोशन लाएगी, तो देखा जाएगा। मैं इसका मुंहतोड़ जवाब दूंगी।बता दें कि मंगलवार को कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी अपने साथ कार में एक कुत्‍ता लेकर आई थी। जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। बता दें कि राज्यसभा में रेणुका चौधरी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की संभावना जताई जा रही है। राहुल गांधी ने इस विवाद पर तंज कसते हुए कहा कि अब कुत्ता ही चर्चा का मुख्य विषय बन गया है।संसद भवन परिसर में अपनी गाड़ी में कुत्ता लाने के बाद कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी घिरती दिख रही हैं. कहा जा रहा है कि राज्यसभा में उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालांकि, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस विवाद पर तंज कसते हुए कहा था कि लगता है कि आजकल चर्चा का विषय यही हो गया है। रेणुका से जब आज संसद परिसर में ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने भौं.. भौं कहते हुए और क्या बोलूं। उनसे जब पूछा गया कि जब उनके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव आएगा तब देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जब आएगा तब वह इसका मुंहतोड़ जवाब देंगी।कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी द्वारा संसद भवन में एक आवारा कुत्ता लाने को लेकर उपजे विवाद के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को तंज कसते हुए कहा था कि मुझे लगता है कि आजकल ऐसी बातें ही देश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं।रेणुका चौधरी ने अपनी सफाई देते हुए कहा, 'अगर वह मेरे खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाना चाहते हैं, तो लेकर आए मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी संसद में बैलगाड़ी लेकर आए थे। हिंदू धर्म में कुत्ते का बहुत महत्व है। ऐसा कोई नियम नहीं है, जिसका मैंने उल्लंघन किया है। मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता'दरअसल, कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी अपनी कार में एक आवारा कुत्ते को लेकर संसद पहुंच गईं, जिससे विवाद खड़ा हो गया और सत्तापक्ष के सांसदों ने उन पर नाटक करने का आरोप लगाया। विवाद के बीच रेणुका ने कहा कि जो लोग अंदर बैठे हैं वो काटते हैं, कुत्ते नहीं काटते। उनका कहना था कि वह आवारा जानवर को उठाकर पशु चिकित्सक के पास ले जा रही थीं। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार को जानवर पसंद नहीं हैं और उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों द्वारा की गई आपत्तियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आवारा कुत्ते को बचाने के खिलाफ कोई कानून नहीं है। उन्होंने अपनी कार में कुत्ता होने के बारे में पूछे जाने पर मीडिया से कहा, 'इस सरकार को जानवर पसंद नहीं हैं। जानवरों की आवाज नहीं होती। वह (कुत्ता) कार में था, तो उन्हें क्या समस्या है? यह बहुत छोटा है, क्या ऐसा लगता है कि यह काट लेगा? संसद के अंदर बैठे लोग काटते हैं, कुत्ते नहीं'राहुल गांधी ने मजाकिया लहजे में कहा, 'मेरा मानना ​​है कि कुत्ता आज का मुख्य विषय है। बेचारे कुत्ते ने क्या किया है। कुत्ता यहां आया था। उसे अनुमति क्यों नहीं है?' उन्होंने संसद भवन की इमारत की ओर इशारा किया और विस्तार में जाए बिना कहा, 'यहां पालतू जानवरों को लाने की अनुमति नहीं है, लेकिन उन्हें अंदर अनुमति है' संसद भवन में कुत्तों को ले जाने की अनुमति नहीं होने का उल्लेख करते हुए राहुल गांधी ने कहा, 'मुझे लगता है कि आजकल ऐसी बातें ही देश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं'