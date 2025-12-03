बुधवार, 3 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Check online whether your SIR form has been submitted or not
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : बुधवार, 3 दिसंबर 2025 (13:30 IST)

आपका SIR फॉर्म जमा हुआ या नहीं, ऑनलाइन इस तरह करें चेक

SIR Form Online Checking
SIR Form Online Checking: चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) फॉर्म भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। पहले यह तारीख 4 दिसंबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 11 दिसंबर, 2025 कर दिया गया है। अर्थात इस तिथि तक आप अपना एसआईआर फॉर्म बूथ लेबल ऑफिसर (बीएलओ) के पास जमा कर सकते हैं। इस बीच, बहुत से लोग अपने एसआईआर फॉर्म जमा भी कर चुके हैं, जिन्हें बीएलओ ने वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया है। कुछ लोगों को संशय भी है कि उनका एसआईआर फॉर्म अपलोड हुआ भी है या नहीं। 
 
सबसे अहम सवाल यह है कि आपने अपना और अपने परिजनों के एसआईआर फॉर्म सही जानकारी के साथ बीएलओ के पास जमा कर दिए हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि वे चुनाव आयोग के पोर्टल पर अपलोड हुए हैं या नहीं। यहां हम आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं, जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपका एसआईआर फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं। 
  • सबसे पहले चुनाव आयोग की साइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाएं। 
  • अपने मोबाइल नंबर/EPIC का उपयोग करके लॉग इन करें।
  • Fill Enumeration Form पर क्लिक करें। इसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा।
  • ओटीपी भरने के बाद अपना राज्य चुनें। (वर्तमान में 9 राज्यों और 3 केन्द्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है।)
  • राज्य चुनने के बाद दाहिनी तरफ ईपिक नंबर का ऑप्शन आएगा। वहां अपना ईपिक नंबर डालें। 
  • ईपिक नंबर डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यदि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है तो वहां Your form has already been submitted मैसेज आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। 
  • इसी प्रक्रिया से आप निर्देशों का पालन करते हुए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन एसआईआर फॉर्म भी भर सकते हैं। 

हालांकि इसके अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। वैसे भी जिन एसआईआर आवेदनों में सही जानकारी लिखी गई है, वे चुनाव आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। गलत जानकारी वाले आवेदनों को बीएलओ संबंधित व्यक्तियों को लौटा रहे हैं। यदि आपने एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है तो पूरी प्रक्रिया का पालन कर आप अपना आवेदन बीएलओ या फिर ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

जिस नेवी अफसर की पत्‍नी को टीटीई ने ट्रेन से धक्‍का दिया था, उसकी लाश पटरियों पर मिली, आखिर क्‍या है हकीकत?

जिस नेवी अफसर की पत्‍नी को टीटीई ने ट्रेन से धक्‍का दिया था, उसकी लाश पटरियों पर मिली, आखिर क्‍या है हकीकत?हाल ही में जिस नेवी अफसर की पत्‍नी को ट्रेन से टीटीई ने धक्‍का दिया था और सामान फेंका था, उसकी लाश पटरियों पर मिली है। बता दें कि यूपी के इटावा में सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने ट्रेन टिकट परीक्षक (टीटीई) संतोष कुमार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है।

SMS और WhatsApp पर मिलेगा हाईवे सेफ्टी अलर्ट, Jio और NHAI में बड़ा समझौता

SMS और WhatsApp पर मिलेगा हाईवे सेफ्टी अलर्ट, Jio और NHAI में बड़ा समझौता50 करोड़ से अधिक Jio ग्राहकों के लिए पूरे नेशनल हाईवे नेटवर्क पर एक टेलीकॉम आधारित सेफ्टी अलर्ट सिस्टम

फिर सामने आया Pakistan का घटियापन, श्रीलंका के तूफान पीड़ितों को भेजी एक्सपायरी भोजन सामग्री, भारत खोला था एयरस्पेस

फिर सामने आया Pakistan का घटियापन, श्रीलंका के तूफान पीड़ितों को भेजी एक्सपायरी भोजन सामग्री, भारत खोला था एयरस्पेसपाकिस्तान का घटियापन एक बार फिर सामने आया है। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में श्रीलंका को भेजी गई बाढ़ राहत सामग्रियों में एक्सपायर्ड खाने के पैकेट पाए गए हैं। चक्रवात ‘दित्वा’ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भेजी गई इस खेप में दूध पाउडर, आटा और पीने का पानी शामिल था। इनमें से कुछ पैकेट्स पर अक्टूबर 2024 की एक्सपायरी डेट दर्ज थी।

दिल्ली ब्लास्ट केस : स्पेशल NIA कोर्ट ने आमिर राशिद अली की कस्टडी 7 दिन बढ़ाई

दिल्ली ब्लास्ट केस : स्पेशल NIA कोर्ट ने आमिर राशिद अली की कस्टडी 7 दिन बढ़ाईDelhi Blast 2025 : दिल्ली ब्लास्ट केस में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने आमिर राशिद अली की कस्टडी 7 दिन और बढ़ा दी है। उसे सात दिन की एनआईए कस्टडी के बाद कोर्ट में पेश किया गया। पहले उसे 10 दिन की कस्टडी में भेजा गया था। उसे 16 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।

फरीदाबाद मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट के बाद Rajasthan में विस्फोटक से लदी पिकअप जब्त, 10 किलोमीटर तक तबाही मचा सकता था धमाका

फरीदाबाद मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट के बाद Rajasthan में विस्फोटक से लदी पिकअप जब्त, 10 किलोमीटर तक तबाही मचा सकता था धमाकादेश में आतंकी लगातार हमलों की साजिश को रच रहे हैं। फरीदाबाद मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजस्थान से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। राजस्थान पुलिस ने राजसमंद से यह विस्फोटक बरामद किया है। मीडिया खबरों के मुताबिक यह विस्फोटक इतना खतरनाक था कि 10 किलोमीटर के क्षेत्र में धमाका कर तबाही मचाई जा सकती थी।

और भी वीडियो देखें

रेणुका चौधरी ने कहा भौं-भौं, राहुल गांधी बोले अब कुत्‍ता ही मुख्‍य विषय, कुत्ता विवाद पर बीजेपी- कांग्रेस में घमासान

रेणुका चौधरी ने कहा भौं-भौं, राहुल गांधी बोले अब कुत्‍ता ही मुख्‍य विषय, कुत्ता विवाद पर बीजेपी- कांग्रेस में घमासानसंसद में कुत्‍ता लाने के बाद यह विवाद बढ गया है। कांग्रेस और बीजेपी इसे लेकर आमने सामने आ गए हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने भौं भौं बोलकर कहा कि अब इससे ज्‍यादा मैं और क्‍या बोलूं। रेणुका चौधरी से जब यह पूछा गया कि बीजेपी आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन ला सकती है, तो ये सुनकर वह भड़क उठीं। इस सवाल के जवाब में उन्‍होंने कहा कि जब बीजेपी प्रिविलेज मोशन लाएगी, तो देखा जाएगा।

कांग्रेस नेता ने शेयर किया मोदी का AI वीडियो, वैश्विक मंच पर चाय बेचते दिखे

कांग्रेस नेता ने शेयर किया मोदी का AI वीडियो, वैश्विक मंच पर चाय बेचते दिखेCongress Shares PM Modi AI Video : कांग्रेस की नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक एआई वीडियो शेयर किया है। 6 सेकंड के वीडियो में PM मोदी को वैश्विक मंच पर चायवाले के तौर पर दिखाया गया है। उनके एक हाथ में चाय की केतली है और दूसरे हाथ में ग्लास हैं। रागिनी ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'अब ई कौन किया बे।'

LIVE: लोकसभा में उठा संचार साथी ऐप का मामला, क्या बोले दीपेंदर सिंह हुड्‍डा?

LIVE: लोकसभा में उठा संचार साथी ऐप का मामला, क्या बोले दीपेंदर सिंह हुड्‍डा?Latest News Today Live Updates in Hindi : कांग्रेस सांसद दीपेंदर सिंह हु्‍ड्डा ने बुधवार को लोकसभा में संचार साथी ऐप को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सवाल है कि ऐप डिसेबल होने के बाद भी सारे फीचर्स डिसेबल हुए या नहीं- ये बात यूजर्स को पता नहीं चल पाएगी। पल पल की जानकारी...

Weather Update : सर्दी ने पकड़ा जोर, दिल्ली NCR समेत कई राज्‍यों में शीतलहर का अलर्ट

Weather Update : सर्दी ने पकड़ा जोर, दिल्ली NCR समेत कई राज्‍यों में शीतलहर का अलर्टWeather Update News : देशभर में मौसम के 2 विपरीत हालात देखने को मिल रहे हैं। उत्तर भारत जहां कड़ाके की ठंड की चपेट में है, वहीं पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का असर देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर सहित देश के कई क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आज बारिश होने की संभावना बनी हुई है।

दिल्ली एमसीडी चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत, 12 में से 7 सीटें जीती, AAP के खाते 3

दिल्ली एमसीडी चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत, 12 में से 7 सीटें जीती, AAP के खाते 3Delhi MCD election results : MCD की 12 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की। पार्टी ने 7, AAP ने 3, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (AIFB) ने 1 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती। 30 नवंबर को हुए उपचुनाव में मुख्‍यमंत्री रेखा गुप्ता की प्रतिष्‍ठा दांव पर लगी हुई थी।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com