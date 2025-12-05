पीएम मोदी ने पुतिन को गिफ्ट की गीता, क्या बोलीं कंगना रनौत
Kangana Ranaut news in hindi :
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तोहफे में रूसी भाषा में लिखी गीता की प्रति भेंट की। भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि गीता में जो सत्य है, वो सनातन है वो सदा हमें प्रेरित करता है। उसमें कर्म, युद्ध , भाव को लेकर सब कुछ है। ALSO READ: पीएम मोदी ने पुतिन को गिफ्ट में दी गीता, लाखों लोगों को देती है प्रेरणा
कंगना ने कहा कि गीता सारे विश्व की धरोहर है, हमारे सनातन, संस्कृति और हमारे भारतवर्ष के सबसे बड़े एंबेसडर प्रधानमंत्री हैं और गीता में जो सत्य है, वो सनातन है वो सदा हमें प्रेरित करता है उसमें कर्म, युद्ध , भाव को लेकर सब कुछ है अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसे पढ़ेंगे तो अवश्य ही भारत से, हमारे लोगों से उनका नाता और भी गहरा हो जाएगा।
उन्होंने कहा भी है कि भारत भाग्यवान है जिन्हें नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले और उनके विचारों के साथ में गीता से जुड़े हुए उनके इस गिफ्ट से प्रेरित होंगे तो उन्हें एक जीवन को देखने का एक अलग परिप्रेक्ष्य श्री कृष्ण की कृपा से मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा था कि राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में अनुवादित गीता की एक कॉपी भेंट की। गीता की शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं। साथ में उन्होंने एक फोटो भी शेयर की है जिसमें वह राष्ट्रपति पुतिन को गीता की प्रति भेंट करते नजर आ रहे हैं।
गौरतलब है कि पुतिन के भारत दौरे के दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जबरदस्त कैमेस्ट्री नजर आ रही है। पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़ रूसी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद दोनों नेताओं ने एयरपोर्ट से PM के लोक कल्याण मार्ग स्थित घर तक एक ही कार से सफर किया।
edited by : Nrapendra Gupta