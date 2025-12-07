मप्र में CM यादव के सामने 10 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 2 करोड़‌ 36 लाख रुपए का था इनाम

10 Naxalites surrendered in Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिला बालाघाट जिले में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। इनामी नक्सली कबीर समेत कुल 10 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 6 पुरुष और 4 महिला नक्सली शामिल हैं। नक्सलियों पर था 2 करोड़‌ 36 लाख का इनाम था। सभी नक्सली कान्हा भूरम दलम (केबी डिवीजन) के हैं। यह मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ है। यह पूरा ऑपरेशन बेहद गोपनीय रखा गया था और इसमें एक फॉरेस्ट गार्ड की अहम भूमिका रही।





गौरतलब है कि बीते दिन राज्य की पहली महिला नक्सली जिसने हथियारों के साथ सरेंडर किया था, इसके बाद यह बड़ी सफलता मानी जा रही है। नक्सलियों द्वारा लगातार सरेंडर करने से सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल बढ़ा है और माना जा रहा है कि आगामी दिनों में और भी नक्सली मुख्यधारा में वापस लौट सकते हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में सभी करीब एक से दो दशक से नक्सली संगठन से जुड़े हुए थे।

