रविवार, 7 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: रविवार, 7 दिसंबर 2025 (18:37 IST)

मप्र में CM यादव के सामने 10 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 2 करोड़‌ 36 लाख रुपए का था इनाम

10 Naxalites surrendered before Chief Minister Mohan Yadav
10 Naxalites surrendered in Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिला बालाघाट जिले में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। इनामी नक्सली कबीर समेत कुल 10 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 6 पुरुष और 4 महिला नक्सली शामिल हैं। नक्सलियों पर था 2 करोड़‌ 36 लाख का इनाम था। सभी नक्सली कान्हा भूरम दलम (केबी डिवीजन) के हैं। यह मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ है। यह पूरा ऑपरेशन बेहद गोपनीय रखा गया था और इसमें एक फॉरेस्ट गार्ड की अहम भूमिका रही।

खबरों के अनुसार, मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिला बालाघाट जिले में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। इनामी नक्सली कबीर समेत कुल 10 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 6 पुरुष और 4 महिला नक्सली शामिल हैं। नक्सलियों पर था 2 करोड़‌ 36 लाख का इनाम था।

सभी नक्सली कान्हा भूरम दलम (केबी डिवीजन) के हैं। यह मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ है। यह पूरा ऑपरेशन बेहद गोपनीय रखा गया था और इसमें एक फॉरेस्ट गार्ड की अहम भूमिका रही। उसी ने नक्सलियों और पुलिस के बीच संपर्क स्थापित करवाया।

जंगल से निकलकर यह सभी नक्सली सीधे बालाघाट रेंज के आईजी के सामने सरेंडर करने पहुंचे। दरअसल, केंद्र सरकार ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की डेडलाइन मार्च 2026 तय की गई थी, जिसके बाद से सुरक्षाबलों की कार्रवाई तेज हो गई. नतीजतन बालाघाट में या तो नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ या फिर उन्होंने सरेंडर किया।
केबी डिवीजन का प्रमुख कबीर छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का रहने वाला है, जो 3 राज्यों का मोस्ट वांटेड था। मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में औपचारिक आत्मसमर्पण से राज्य में नक्सल विरोधी अभियान मजबूत होगा।
गौरतलब है कि बीते दिन राज्य की पहली महिला नक्सली जिसने हथियारों के साथ सरेंडर किया था, इसके बाद यह बड़ी सफलता मानी जा रही है। नक्सलियों द्वारा लगातार सरेंडर करने से सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल बढ़ा है और माना जा रहा है कि आगामी दिनों में और भी नक्सली मुख्यधारा में वापस लौट सकते हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में सभी करीब एक से दो दशक से नक्सली संगठन से जुड़े हुए थे।
