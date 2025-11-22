शनिवार, 22 नवंबर 2025
  is tejas crash in dubai air show due to negative G turn
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: दुबई , शनिवार, 22 नवंबर 2025 (10:58 IST)

क्या नेगेटिव जी टर्न की वजह से दुबई एयर शो में क्रेश हुआ तेजस?

tejas crash
Tejas Crash in Dubai Air Show : दुबई एयर शो में शुक्रवार को भारतीय वायसुना का लड़ाकू विमान तेजस क्रेश हो गया। हवाई करतब दिखा रहे लड़ाकू विमान को क्रेश होते देख लोग हैरान रह गए। दावा किया जा रहा है कि हवाई कलाबाजी के दौरान नेगेटिव जी टर्न लेते समय किसी चूक की वजह से यह दर्दनाक दादसा हुआ। वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इनक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। जांच के बाद ही हादसे की असल वजह पता चलेगी।
 
ये हादसा उस समय हुआ जब भीड़ के लिए डेमोंस्ट्रेशन फ्लाइट उड़ा रहा था। इस पूरे विमान हादसे की वीडियो भी सामने आई है। इसमें कलाबाजी दिखा रहा फाइटर प्लेन आसमान से जमीन पर गिरा और फिर धमाके के साथ उसमें आग लग गई। ALSO READ: Tejas jet crashes : कौन थे दुबई एयर शो में जान गंवाने वाले पायलट? सामने आया आखिरी वीडियो
 
हादसे में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के पायलट नमंश स्याल का निधन हो गया। निमंश स्याल के पिता जगननाथ भी भारतीय सेना में अफसर के पद से रिटायर हुए थे। उनकी पत्नी भी एयरफोर्स में ही अधिकारी है। 
 
क्या होता है नेगेटिव जी टर्न : नेगेटिव जी टर्न की स्थिति में विमान का बल गुरुत्वाकर्षण की विपरित दिशा में लगता है। हवाई कलाबाजियां दिखाते समय ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है। इमरजेंसी लैंडिग या टर्बुलेंस की स्थिति में भी कई बार नेगेटिव जी टर्न की स्थिति बनती है। पायलटों को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। ALSO READ: Tejas Mk-1 : अचानक तेजस को क्या हुआ जो क्रैश हो गया, कैसे हुआ हादसा, कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेश
 
बहरहाल हादसे की वजह जो भी हो एयर शो के दौरान हुए इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग यह जानना चाहते हैं कि यह हादसा क्यों हुआ। बहरहाल इसका पता जांच के बाद ही चलेगा।
edited by : Nrapendra Gupta
