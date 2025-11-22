क्या नेगेटिव जी टर्न की वजह से दुबई एयर शो में क्रेश हुआ तेजस?

Tejas Crash in Dubai Air Show : दुबई एयर शो में शुक्रवार को भारतीय वायसुना का लड़ाकू विमान तेजस क्रेश हो गया। हवाई करतब दिखा रहे लड़ाकू विमान को क्रेश होते देख लोग हैरान रह गए। दावा किया जा रहा है कि हवाई कलाबाजी के दौरान नेगेटिव जी टर्न लेते समय किसी चूक की वजह से यह दर्दनाक दादसा हुआ। वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इनक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। जांच के बाद ही हादसे की असल वजह पता चलेगी।

हादसे में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के पायलट नमंश स्याल का निधन हो गया। निमंश स्याल के पिता जगननाथ भी भारतीय सेना में अफसर के पद से रिटायर हुए थे। उनकी पत्नी भी एयरफोर्स में ही अधिकारी है।

बहरहाल हादसे की वजह जो भी हो एयर शो के दौरान हुए इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग यह जानना चाहते हैं कि यह हादसा क्यों हुआ। बहरहाल इसका पता जांच के बाद ही चलेगा।

edited by : Nrapendra Gupta