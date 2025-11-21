शुक्रवार, 21 नवंबर 2025
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. Scouts and Guides cadets will get world class facilities at Jamboree
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
लखनऊ , शुक्रवार, 21 नवंबर 2025 (20:43 IST)

जम्बूरी में स्काउट्स एंड गाइड्स कैडेट्स को मिलेगी विश्वस्तरीय सुविधाएं

खानपान से लेकर स्वास्थ्य पर रहेगा फोकस, लखनऊ की मेहमाननवाज़ी के साथ वैश्विक मंच पर 'ग्रीन और क्लीन जम्बूरी' का अभिनव आयोजन, विकसित युवा, विकसित भारत थीम के साथ ड्रोन शो

Scouts and Guides Jamboree in Lucknow
Scouts and Guides Jamboree in Lucknow: 'विकसित युवा, विकसित भारत' की थीम के साथ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ 23 से 29 नवम्बर 2025 तक एक ऐतिहासिक आयोजन की मेज़बानी के लिए तैयार है। अपनी तहज़ीब और शानदार मेहमाननवाज़ी के लिए मशहूर यह शहर, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 19वें राष्ट्रीय जम्बूरी के भव्य हीरक जयंती समारोह का गवाह बनेगा। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड, वृंदावन योजना में आयोजित इस वैश्विक मंच पर देश-विदेश से 30,000 से अधिक स्काउट्स एंड गाइड्स कैडेट्स एक साथ आएंगे। लखनऊ की संस्कृति और आतिथ्य सत्कार की विरासत इन हजारों युवाओं को एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करेगी।
 
यह आयोजन न केवल युवाओं की ऊर्जा और अनुशासन का उत्सव होगा, बल्कि भारत के विकास, नवाचार और सांस्कृतिक गौरव का भी जीवंत प्रतीक बनेगा। पहली बार आयोजित हो रहे ड्रोन शो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हब, और ग्लोबल विलेज के रूप में स्थापित यह मिनी सिटी इसे एक आधुनिक रूप देंगी। कैडेट्स लखनऊ के मशहूर खानपान के साथ बनारस, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के मशहूर पकवानों के स्वाद का आनंद ले सकेंगे ।
 
करीब 32,000 भारतीय और 1500 विदेशी प्रतिभागी इस जम्बूरी में शामिल होंगे। 300 एकड़ में फैले इस आयोजन स्थल पर 3,500 से अधिक टेंट, 2,200 शौचालय, 1,700 स्नानघर और 100 से अधिक रसोई की व्यवस्था की गई है। 30,000 दर्शकों की क्षमता वाला विशाल स्टेडियम, 12 प्रवेश द्वार, अत्याधुनिक एलईडी स्क्रीन और जर्मन हैंगर से सुसज्जित वीवीआईपी गैलरी इस आयोजन को अंतरराष्ट्रीय स्तर का रूप देती है। सुरक्षा और सुविधा के लिए पुलिस नियंत्रण कक्ष, फायर स्टेशन, 100-बेड का अस्पताल और 16 डिस्पेंसरी उपलब्ध होंगी। साथ ही, ओवरसीज़ कैफेटेरिया, प्रशासनिक कार्यालय, कॉन्फ्रेंस हॉल और प्रदर्शनी क्षेत्र प्रतिभागियों को वैश्विक अनुभव प्रदान करेंगे।
 
जम्बूरी में प्रदर्शनी और नवाचार का विशेष आकर्षण होगा। ग्लोबल विलेज, आर्मी प्रदर्शनी, एयर अग्निवीर प्रदर्शनी, यूपी का ओडीओपी (ODOP) एक्सपो, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रदर्शनी जैसी पहल युवाओं को प्रेरित करेंगी। इसके अलावा, पहली बार आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब स्थापित किया जा रहा है, जहाँ युवा नेतृत्व, नवाचार और डिजिटल इंडिया की झलक पाएंगे।
 
युवाओं के लिए रोमांच और मनोरंजन की भरपूर गतिविधियां होंगी। हाई रोप एडवेंचर, स्काई साइकिल, ज़िपलाइन, वॉल क्लाइम्बिंग, कमांडो ब्रिज, आर्चरी, शूटिंग, ज़ॉर्बिंग और सेल्फी पॉइंट्स जैसी गतिविधियाँ न केवल अनुशासन और टीमवर्क सिखाएंगी बल्कि मनोरंजन और आत्मविश्वास भी बढ़ाएंगी। इस बार जम्बूरी को ग्रीन और क्लीन जम्बूरी का रूप दिया गया है। प्लास्टिक और गीले कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण, ई-कार्ट्स, ग्रीन वॉरियर्स प्रोग्राम और ग्रीन प्लेज वॉल जैसी पहलें पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगी। यह आयोजन सतत विकास की दिशा में एक प्रेरक कदम होगा।
 
पहली बार कई विशेष पहल भी की जा रही हैं। दो दिवसीय ड्रोन शो 75 वर्षों की स्काउटिंग यात्रा को रोशनी और अनुशासन की कहानी में बदल देगा। RFID स्मार्ट आईडी कार्ड प्रतिभागियों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे। व्हाट्सएप नेटवर्क सभी प्रतिभागियों को रियल-टाइम अपडेट और सूचना उपलब्ध कराएगा। ई-मैगज़ीन "युवाम्बरी" पेपरलेस और पर्यावरण-अनुकूल संचार की दिशा में कदम है। साथ ही, स्किल वर्कशॉप्स एआई, टेक्नोलॉजी और नेतृत्व पर आधारित प्रशिक्षण युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करेंगे। पूरे परिसर में 24×7 सीसीटीवी निगरानी उन्नत कैमरों से सुरक्षा का पुख्ता इंतज़ाम करेगी।
 
उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी प्रतिभागियों के लिए भोजन व्यय की प्रतिपूर्ति की घोषणा की है, जिससे यह आयोजन और भी समावेशी और प्रेरणादायी बन गया है। 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि “विकसित युवा – विकसित भारत” के संकल्प का जीवंत रूप है। यह मंच युवाओं को आत्मनिर्भरता, नवाचार, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक गौरव से जोड़ते हुए भारत को एक नई दिशा देगा।
