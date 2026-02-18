बुधवार, 18 फ़रवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , बुधवार, 18 फ़रवरी 2026 (22:06 IST)

इमैनुएल मैक्रों ने PM मोदी के साथ शेयर की AI वाली फोटो, कहा- 'जब दोस्त मिलते हैं'

Emmanuel Macron and PM Modi
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों इन दिनों भारत के 3 दिवसीय दौरे पर है। नई दिल्ली में आयोजित 'इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026' के तीसरे दिन मुख्य अतिथियों में भी शामिल हैं। अपने दौरे के बीच मैक्रों ने मुंबई में पीएम मोदी के साथ मुलाकात कर द्विपक्षीय वार्ता की। इसे लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर एक फोटो भी शेयर की।
मैक्रों ने अपने 'X' हैंडल पर प्रधानंमत्री नरेन्द्र मोदी के साथ एक AI जनरेटेड तस्वीर शेयर किया है। वहीं फोटो में दोनों लीडर्स हाथों से दिल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें उन्होंने लिखा कि जब दोस्त आपस में जुड़ते हैं, तो इनोवेशन अपने आप पनपता है। AI इम्पैक्ट समिट के लिए तैयार हो जाइए।'  तस्वीर के बीच में मैक्रों ने लिखा- हां, यह AI है।' 
 

UK के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने समिट में क्या कहा 

UK के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में कहा कि हमें यह साफ़ होना चाहिए कि AI श्रम बाजार को बदलने वाला है। कुछ नौकरियां जाएंगी। कई और को फिर से डिजाइन किया जाएगा। 
 
सरकार की भूमिका इनोवेशन को रोकना नहीं है, बल्कि लोगों को इन नए कामों और भूमिकाओं को आत्मविश्वास और सुरक्षा के साथ करने में मदद करना है। पॉलिसी बनाने वालों को अपने नागरिकों को भरोसा दिलाना होगा कि वे बदलाव को अच्छी तरह से मैनेज करेंगे, जिससे लोगों की चिंता कम होगी।

वैश्विक नेताओं से मिले पीएम मोदी 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वैश्विक नेताओं और CEOs के साथ 9 द्विपक्षीय बैठकें कीं। 7 बैठक स्पेन, फिनलैंड, सर्बिया, क्रोएशिया, एस्टोनिया, कजाकिस्तान और भूटान देशों के नेताओं के साथ हुईं। 2 बैठक गूगल के CEO और सन माइक्रोसिस्टम्स के को-फाउंडर के साथ हुईं। Edited by : Sudhir Sharma
लखनऊ में CM योगी-भागवत में 40 मिनट की मुलाकात, 2027 के विधानसभा चुनाव पर चर्चा को लेकर कयास

Who is Neha Singh : नेहा सिंह कौन हैं, AI इम्पैक्ट समिट में 'रोबोडॉग' से चर्चाओं में, Galgotias University ने झाड़ा पल्ला

Who is Neha Singh : नेहा सिंह कौन हैं, AI इम्पैक्ट समिट में 'रोबोडॉग' से चर्चाओं में, Galgotias University ने झाड़ा पल्लागलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ बिजनेस में कम्युनिकेशंस विभाग की प्रमुख (हेड ऑफ डिपार्टमेंट) हैं। वह कोर टेक्निकल फैकल्टी का हिस्सा नहीं हैं। विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया। विवाद के बाद मीडिया बातचीत में नेहा सिंह ने कहा कि उन्हें रोबोट के विकास से जुड़ी तकनीकी जानकारियों की पूरी जानकारी नहीं थी।

'यादव जी की लव स्टोरी' पर छिड़ा विवाद, संभल में जोरदार विरोध प्रदर्शन, जलाए गए फिल्म के पोस्टर

'यादव जी की लव स्टोरी' पर छिड़ा विवाद, संभल में जोरदार विरोध प्रदर्शन, जलाए गए फिल्म के पोस्टरभारतीय सिनेमा में अक्सर फिल्मों के जाति आधारित शीर्षकों और कहानियों को लेकर विवादों होते रहते हैं। हाल ही में मनोज बाजपेयी की 'घूसखोर पंडत' को लेकर हंगामा मचा था। अब एक नई फिल्म 'यादव जी की लव स्टोरी' विवादों में आ गई है। उत्तर प्रदेश के संभल और फिरोजाबाद जिले में यादव समाज के लोगों ने फिल्म के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

तीसरे विश्वयुद्ध की आहट? ईरान के साथ आए रूस-चीन, हॉर्मुज की खाड़ी में युद्धपोतों की तैनाती से मचा हड़कंप! शुरू किया घातक अभ्यास

तीसरे विश्वयुद्ध की आहट? ईरान के साथ आए रूस-चीन, हॉर्मुज की खाड़ी में युद्धपोतों की तैनाती से मचा हड़कंप! शुरू किया घातक अभ्यासIran Russia China Alliance: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया की तीन बड़ी ताकतों -ईरान, रूस और चीन- ने हॉर्मुज की खाड़ी (Strait of Hormuz) में अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। रूस और चीन ने अपने घातक जंगी जहाज ईरान के तट पर भेज दिए हैं, जहां वे त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 'मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026' (Maritime Security Belt 2026) में हिस्सा ले रहे हैं।

Porn Star बनने की सनक में पति की घिनौनी करतूत, पत्नी का अश्लील वीडियो रिश्तेदारों को WhatsApp किया

Porn Star बनने की सनक में पति की घिनौनी करतूत, पत्नी का अश्लील वीडियो रिश्तेदारों को WhatsApp कियामध्य प्रदेश के रीवा में शर्मनाक वारदात: 'पोर्न स्टार' बनने की सनक में पति ने पत्नी का प्राइवेट वीडियो रिश्तेदारों को भेजा और सोशल मीडिया पर किया वायरल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।

लखनऊ में CM योगी-भागवत में 30 मिनट की मुलाकात, 2027 के विधानसभा चुनाव पर चर्चा को लेकर कयास

लखनऊ में CM योगी-भागवत में 30 मिनट की मुलाकात, 2027 के विधानसभा चुनाव पर चर्चा को लेकर कयासआरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी 40 मिनट तक मुलाकात की। मीडिया खबरों के मुताबिक इस मुलाकात में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की, जो RSS के शताब्दी वर्ष के आउटरीच के तहत लखनऊ के दो दिन के दौरे पर हैं।

योगी सरकार की नीतियों से किसानों को मिली मुनाफे की राह, खेत तालाब योजना ने बदली तकदीर

योगी सरकार की नीतियों से किसानों को मिली मुनाफे की राह, खेत तालाब योजना ने बदली तकदीरउत्तर प्रदेश की योगी सरकार मिट्टी से सोना उगाने वाले अन्नदाता किसानों को प्रदेश की आर्थिक समृद्धि में हिस्सेदार बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने किसानों की आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा के लिए ‘कम लागत-अधिक उत्पादन’ की नीति को केंद्र में रखा है, जिसमें नवाचार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विभिन्न जनपदों में किसानों की उल्लेखनीय उपलब्धियां सरकार के इन्हीं प्रयासों की सार्थकता साबित कर रही हैं

आगरा किले में गूंजेगी छत्रपति शिवाजी की शौर्य गाथा, जयंती पर चौथी बार भव्य आयोजन

आगरा किले में गूंजेगी छत्रपति शिवाजी की शौर्य गाथा, जयंती पर चौथी बार भव्य आयोजनताजनगरी एक बार फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम की गाथाओं से गूंजने वाली है। 19 फरवरी को उनकी 396 वीं जयंती के अवसर पर आगरा किले में लगातार चौथे वर्ष भव्य 'शिव जयंती उत्सव' का आयोजन किया जा रहा है। योगी सरकार जिस प्रकार राष्ट्र नायकों को सम्मान दे रही है, आगरा में हो रहा यह आयोजन उसी का जीवंत प्रमाण है।

उत्तराखंड ने रचा इतिहास! सौर ऊर्जा स्थापना में 1 गीगावाट का आंकड़ा पार

उत्तराखंड ने रचा इतिहास! सौर ऊर्जा स्थापना में 1 गीगावाट का आंकड़ा पारउत्तराखंड ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए राज्य में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता को 1 गीगावाट (1000 मेगावाट) से अधिक के स्तर पर पहुँचा दिया है। नवीनतम आँकड़ों के अनुसार राज्य में कुल स्थापित सौर क्षमता लगभग 1027.87 मेगावाट से अधिक हो चुकी है, जो स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

Google Pixel 10a का धमाका, आज होगा लॉन्च, जानें भारत में संभावित कीमत और 'सबसे दमदार' फीचर्स

Google Pixel 10a का धमाका, आज होगा लॉन्च, जानें भारत में संभावित कीमत और 'सबसे दमदार' फीचर्सटेक दिग्गज गूगल आज (18 फरवरी, बुधवार) अपनी फ्लैगशिप Pixel 10 सीरीज का सबसे किफायती स्मार्टफोन Google Pixel 10a लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी इस फोन को अब तक के सबसे टिकाऊ (Durable) ए-सीरीज फोन के रूप में प्रमोट कर रही है। मजबूत बॉडी के साथ-साथ इस बार फोन में एडवांस AI फीचर्स और बेहतरीन कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra : जानिए इस साल क्या मिल सकते हैं नए फीचर्स और बड़े अपग्रेड्स

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra : जानिए इस साल क्या मिल सकते हैं नए फीचर्स और बड़े अपग्रेड्सSamsung जल्द ही अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S26 Ultra पेश करने वाला है। शुरुआती जानकारियों के अनुसार, इस बार बड़े बदलावों की बजाय उपयोगी और व्यावहारिक अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं। Samsung 25 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले Galaxy Unpacked इवेंट में अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज़ लॉन्च कर सकता है।

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलका

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलकाप्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए vivo ने आधिकारिक तौर पर अपनी 'V70 सीरीज' की पहली झलक पेश कर दी है। vivo इंडिया के पोर्टल पर जारी टीजर ने संकेत दिया है कि साल 2026 में vivo V70 और V70 Elite फ्लैगशिप स्मार्टफोन की दुनिया में बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार हैं।
