Share bazaar : विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी से Sensex और Nifty में शुरुआती कारोबार में रही गिरावट

विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी से Sensex और Nifty में शुरुआती कारोबार में रही गिरावट

Share bazaar News: विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी और अमेरिकी शुल्क संबंधी चिंताओं के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) शुरुआती कारोबार में 242.24 अंक की गिरावट के साथ 80,381.02 अंक पर और एनएसई निफ्टी (BSE Sensex) 54.85 अंक फिसलकर 24,541.30 अंक पर आ गया।

ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) 66.42 डॉलर प्रति बैरल पर और एफआईआई (FII) गुरुवार को बिकवाल रहे : अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.69 प्रतिशत फिसलकर 66.42 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) गुरुवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 4,997.19 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने पिछले कारोबारी सत्र में 10,864.04 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta