Share bazaar : ट्रंप टैरिफ से सहमा बाजार, Sensex 335 अंक टूटा, Nifty भी 114 अंक गिरा

Share bazaar News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क (25 percent duty) लगाने के बाद गुरुवार को शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) 335.71 अंक गिरकर 80,208.28 पर आ गया। इस दौरान 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी (NSE Nifty) 114.15 अंक गिरकर 24,460.05 पर था।

इन प्रमुख कंपनियों के शेयरों में रहा उतार-चढ़ाव : सेंसेक्स की कंपनियों में अदाणी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स, कोटक महिंद्रा बैंक, इटरनल, टाटा स्टील और एनटीपीसी में उल्लेखनीय गिरावट हुई। दूसरी ओर ट्रेंट, टाइटन, सन फार्मा और आईटीसी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने बुधवार को 4,999.10 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर बेचे : शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बुधवार को 4,999.10 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) 1 प्रतिशत बढ़कर 67.56 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था। बुधवार को सेंसेक्स 166.26 अंक या 0.21 प्रतिशत गिरकर 80,543.99 पर बंद हुआ था जबकि निफ्टी 75.35 अंक या 0.31 प्रतिशत टूटकर 24,574.20 पर बंद हुआ।

डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे बढ़कर 87.67 पर पहुंचा : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने के बाद गुरुवार को शुरुआती कारोबार में रुपया (Rupee) एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए 5 पैसे बढ़कर 87.67 प्रति डॉलर (dollar) पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि ट्रंप के इस आक्रामक कदम से चुनिंदा भारतीय निर्यातों पर प्रभाव पड़ेगा। ये अतिरिक्त शुल्क 21 दिनों में लागू होगा।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.69 पर खुला और फिर 87.67 के स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से 5 पैसे अधिक है। रुपया बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे बढ़कर 87.72 पर बंद हुआ था। इस बीच वायदा कारोबार में ब्रेंट क्रूड की कीमत 0.99 प्रतिशत बढ़कर 67.55 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई।





6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.04 प्रतिशत बढ़कर 98.21 पर पहुंच गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बुधवार को शुद्ध आधार पर 4,999.10 करोड़ रुपए के शेयर बेचे।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta