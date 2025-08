Airtel यूजर्स हैं तो रखें ध्यान, 40 प्रतिशत सस्ती है सर्विस

sip or lumpsum which is better: म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं, लेकिन SIP (सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) और Lumpsum (एकमुश्त) निवेश के बीच फंस गए हैं? यह सवाल हर नए और अनुभवी निवेशक के मन में आता है। दोनों ही तरीके म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के प्रभावी तरीके हैं, लेकिन आपकी वित्तीय स्थिति, लक्ष्य और बाजार की समझ के आधार पर एक तरीका दूसरे से बेहतर हो सकता है। आइए, इन दोनों विकल्पों को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आपके लिए क्या है सबसे सही।