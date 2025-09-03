Rahul Gandhi prediction: राहुल गांधी के बारे में चौंकाने वाली भविष्यवाणी, राहु की दशा का पड़ेगा ऐसा प्रभाव

Rahul gandhi kundli Astrology: राहुल गांधी की हमें जन्म दिनांक दो मिलती है पहली एस्ट्रोजेस पर 18 जून, 1970 को रात्रि 8 बजकर 52 मिनट पर दिल्ली में टाइम और दूसरी 19 जून 1970 को दोपहर 02 बजकर 28 मिनट पर दिल्ली में जन्म समय मिलता है। पहली के अनुसार वृश्चिक राशि और मकर लग्न मिलता है और दूसरी के अनुसार धनु राशि और तुला लग्न मिलता है। यहां दूसरी यानी 19 जून के अनुसार जानिए भविष्यफल।

राहु की महादशा: वर्तमान में उपरोक्त जन्म समय और कुंडली के अनुसार देखें तो राहुल की कुंडली में राहु की महादशा के अंतर्गत शनि की अंतर्दशा चल रही है। लाल किताब के अनुसार गुरु की दशा में सूर्य की दशा चल रही है। राहु की महादश राहु की दशा से उन्हें राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कुछ अन्य का मानना है कि यही दशा उन्हें अचानक से सफलता और नई पहचान भी दिला सकती है। हालांकि लाल किताब के अनुसार गुरु की दशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है जो सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय में राहुल गांधी अपनी पार्टी को न केवल ऊंचाइयों पर ले जाएंगे बल्कि सत्ता पक्ष की पार्टी के समक्ष परेशानी खड़ी कर देंगे। राहु की दशा में जातक के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं।

राहुल गांधी की कुंडली में राहु कुंभ राशि का होकर पांचवें भाव में स्थित है और शनि सप्तम भाव में होकर मेष राशि में है। भाग्य भाव में सूर्य और मंगल की युति है। केतु लाभ भाव का है और बुध अष्टम में एवं चंद्र तृतीय भाव में है। इसका अर्थ है कि जातक को बहन की ओर से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बहन के कारण ही जातक सत्ता के शीर्ष शिखर पर होगा।

यदि कुंडली में राहु शुभ स्थिति में है, तो यह व्यक्ति को धन, शोहरत, सफलता और विलासिता प्रदान कर सकता है। यह राजनीति में सक्रिय लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। कुछ मामलों में, यह आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर भी रुझान बढ़ा सकता है।

आने वाले समय में राहुल गांधी सत्ता पक्ष के सामने कड़ी चुनौतियां पेश करेंगे जो उन्हें उनकी लोकप्रियता के चरम पर ले जाएगी। उनका जनसमर्थन भी बढ़ेगा और भविष्य में वे खुद को मजबूत स्थिति में पाएंगे लेकिन पार्टी के भीतर से उन्हें धोखा मिलने की संभावना भी नजर आती है। हालांकि राहुल गांधी की मंगल की दशा उन्हें हर क्षेत्र में जीत दिलाने की ताकत रखती है लेकिन इसके लिए उन्हें दूसरे भाव के मंगल का उपाय करना होगा।

वर्षफल: यदि हम राहु गांधी की कुंडली का वर्षफल 2025 को देखते हैं तो इस वर्ष उनकी लोकप्रियता का ग्राफ तो बढ़ा है परंतु 7यें भाव में मुंथा है जो राहुल गांधी के विरोधियों को प्रबल रूप से सक्रिय करती है जो पार्टी के भीतर और बाहर दोनों ही तरफ हैं। गलत सलाहकरों के अनुसार मुसीबत में पड़ सकते हैं। दूसरी ओर यदि अगले वर्ष 2026 का वर्षफल देखते हैं तो उस वर्ष में मुंथा 5वें भाव में हैं जो अच्‍छी मानी जा रही है। यानी वर्ष 2026 में राहु के सितारे और भी बुलंदी पर होंगे।