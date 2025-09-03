बुधवार, 3 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. rahul gandhi astrology prediction
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 3 सितम्बर 2025 (17:35 IST)

Rahul Gandhi prediction: राहुल गांधी के बारे में चौंकाने वाली भविष्यवाणी, राहु की दशा का पड़ेगा ऐसा प्रभाव

राहुल गांधी भविष्यवाणी
Rahul gandhi kundli Astrology: राहुल गांधी की हमें जन्म दिनांक दो मिलती है पहली एस्ट्रोजेस पर 18 जून, 1970 को रात्रि 8 बजकर 52 मिनट पर दिल्ली में टाइम और दूसरी 19 जून 1970 को दोपहर 02 बजकर 28 मिनट पर दिल्ली में जन्म समय मिलता है। पहली के अनुसार वृश्चिक राशि और मकर लग्न मिलता है और दूसरी के अनुसार धनु राशि और तुला लग्न मिलता है। यहां दूसरी यानी 19 जून के अनुसार जानिए भविष्यफल। 
 
राहु  की महादशा: वर्तमान में उपरोक्त जन्म समय और कुंडली के अनुसार देखें तो राहुल की कुंडली में राहु की महादशा के अंतर्गत शनि की अंतर्दशा चल रही  है। लाल किताब के अनुसार गुरु की दशा में सूर्य की दशा चल रही है। राहु की महादश  राहु की दशा से उन्हें राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कुछ अन्य का मानना है कि यही दशा उन्हें अचानक से सफलता और नई पहचान भी दिला सकती है। हालांकि लाल किताब के अनुसार गुरु की दशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है जो सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय में राहुल गांधी अपनी पार्टी को न केवल ऊंचाइयों पर ले जाएंगे बल्कि सत्ता पक्ष की पार्टी के समक्ष परेशानी खड़ी कर देंगे। राहु की दशा में जातक के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। 
 
राहुल गांधी की कुंडली में राहु कुंभ राशि का होकर पांचवें भाव में स्थित है और शनि सप्तम भाव में होकर मेष राशि में है। भाग्य भाव में सूर्य और मंगल की युति है। केतु लाभ भाव का है और बुध अष्टम में एवं चंद्र तृतीय भाव में है। इसका अर्थ है कि जातक को बहन की ओर से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बहन के कारण ही जातक सत्ता के शीर्ष शिखर पर होगा। 
 
यदि कुंडली में राहु शुभ स्थिति में है, तो यह व्यक्ति को धन, शोहरत, सफलता और विलासिता प्रदान कर सकता है। यह राजनीति में सक्रिय लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। कुछ मामलों में, यह आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर भी रुझान बढ़ा सकता है। 
 
आने वाले समय में राहुल गांधी सत्ता पक्ष के सामने कड़ी चुनौतियां पेश करेंगे जो उन्हें उनकी लोकप्रियता के चरम पर ले जाएगी। उनका जनसमर्थन भी बढ़ेगा और भविष्य में वे खुद को मजबूत स्थिति में पाएंगे लेकिन पार्टी के भीतर से उन्हें धोखा मिलने की संभावना भी नजर आती है। हालांकि राहुल गांधी की मंगल की दशा उन्हें हर क्षेत्र में जीत दिलाने की ताकत रखती है लेकिन इसके लिए उन्हें दूसरे भाव के मंगल का उपाय करना होगा।
 
वर्षफल: यदि हम राहु गांधी की कुंडली का वर्षफल 2025 को देखते हैं तो इस वर्ष उनकी लोकप्रियता का ग्राफ तो बढ़ा है परंतु 7यें भाव में मुंथा है जो राहुल गांधी के विरोधियों को प्रबल रूप से सक्रिय करती है जो पार्टी के भीतर और बाहर दोनों ही तरफ हैं। गलत सलाहकरों के अनुसार मुसीबत में पड़ सकते हैं। दूसरी ओर यदि अगले वर्ष 2026 का वर्षफल देखते हैं तो उस वर्ष में मुंथा 5वें भाव में हैं जो अच्‍छी मानी जा रही है। यानी वर्ष 2026  में राहु के सितारे और भी बुलंदी पर होंगे।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Mahalaxmi Vrat 2025: 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत में क्या करते हैं?

Mahalaxmi Vrat 2025: 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत में क्या करते हैं?Mahalaxmi Vrat 2025 In Hindi: महालक्ष्मी व्रत 2025 इस वर्ष 31 अगस्त, रविवार से शुरू होकर 14 सितंबर, रविवार तक चलेगा। यह व्रत 16 दिनों तक चलता है और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर समाप्त होता है।

Ananta Chaturdashi 2025: अनंत चतुर्दशी कब है 2025, जानिए तिथि, मुहूर्त और पूजा विधि

Ananta Chaturdashi 2025: अनंत चतुर्दशी कब है 2025, जानिए तिथि, मुहूर्त और पूजा विधिGanesh chaturthi 2025: इस बार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी अनंत चतुर्दशी तिथि 06 सितंबर 2025 शनिवार के दिन रहेगी। इसी दिन गणपति विसर्जन होगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत महाभारत काल से हुई। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में चौदह लोकों की रचना की थी।

Chandra grahan sutak kaal 2025: 7 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण सूतक काल

Chandra grahan sutak kaal 2025: 7 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण सूतक कालchandra grahan sutak kaal 2025: साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 रविवार को लगने वाला है। यह ग्रहण भारत में नजर आएगा इसलिए इसका सूतक काल मान्य होगा। भारत के अलावा यह संपूर्ण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा।

क्या 9 सितंबर 2025 को यात्रा करना पड़ सकता है भारी, दुर्घटना के हैं प्रबल योग

क्या 9 सितंबर 2025 को यात्रा करना पड़ सकता है भारी, दुर्घटना के हैं प्रबल योगBe careful on 9 September 2025: वैसे तो यह वर्ष 2025 घटना और दुर्घटनाओं का साल ही माना जाएगा। हर दिन सामूहिक रूप से सैंकड़ों लोगों की मौत हो रही है। कहीं बादल फटने से, कहीं विमान दुर्घटना में, कहीं आगजनी, कहीं युद्ध, कहीं सड़क दुर्घटना में, कहीं आतंकी घटना में तो कहीं भूकंप और सुनामी के चलते लोग मारे जा रहे हैं।

Pitru Paksha 2025 upay: पुरखों का चाहिए आशीर्वाद तो पितृ पक्ष से पहले कर लें ये जरूरी काम

Pitru Paksha 2025 upay: पुरखों का चाहिए आशीर्वाद तो पितृ पक्ष से पहले कर लें ये जरूरी कामPitru Paksha 2025 upay: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है। इस दौरान, ऐसी मान्यता है कि हमारे पूर्वज पितृलोक से पृथ्वी पर आते हैं और 15 दिनों तक अपने वंशजों के घर में वास करते हैं। उनका आशीर्वाद पाने और उन्हें शांति प्रदान करने के लिए इस काल में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इस साल पितृ पक्ष की शुरुआत 07 सितंबर से होगी और इसका समापन 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगा।

और भी वीडियो देखें

Onam festival: ओणम के दिन क्या करते हैं, कैसे मनाते हैं यह त्योहार, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है?

Onam festival: ओणम के दिन क्या करते हैं, कैसे मनाते हैं यह त्योहार, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है?Onam celebrations in Kerala: केरल का एक प्रमुख त्योहार है ओणम, इस दिन नए कपड़े खरीदना, पहनना और अपने प्रियजनों को ओणक्कोडी उपहार में देना, यह सब ओणम परंपराओं में एक अनिवार्य हिस्सा माना गया है। यहां आपको ओणम से संबंधित विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है। आइए जानते हैं...:

Lunar eclipse 2025: चंद्र ग्रहण: वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण और उपाय

Lunar eclipse 2025: चंद्र ग्रहण: वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण और उपायLunar eclipse 2025: चंद्र ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसने सदियों से मानव जाति को आकर्षित किया है और प्रभावित किया है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है और चंद्रमा पर अपनी छाया डालती है, तो चंद्र ग्रहण होता है। यह एक ऐसा पल होता है जब चंद्रमा का रंग लाल या तांबे जैसा हो जाता है, जिसे ब्लड मून भी कहते हैं। हालांकि, यह सिर्फ एक वैज्ञानिक घटना नहीं है, बल्कि कई संस्कृतियों और ज्योतिष में इसका गहरा महत्व है।

Lunar Eclipse 2025: क्या इस बार का चंद्रग्रहण भी लेकर आने वाला है डर और तबाही की नई लहर?

Lunar Eclipse 2025: क्या इस बार का चंद्रग्रहण भी लेकर आने वाला है डर और तबाही की नई लहर?Lunar eclipse 2025 India Sutak period: वर्ष का अंतिम 7 सितंबर 2025 को लगने वाला चंद्र ग्रहण कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस चंद्र ग्रहण के दौरान राहु और चंद्रमा एक ही राशि कुंभ में और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, जिससे ग्रहण योग का निर्माण होगा। इससे पहले 14 मार्च 2025 को चंद्र ग्रहण लगा था जिसके चलते कई घटना-दुर्घटनाओं के साथ प्राकृतिक आपदाएं आई थी। इस बार भी यही आशंका जताई जा रही है।

Astro Tips For Exams: परीक्षा में चाहते हैं सफलता, तो आजमाएं ये 5 ज्योतिषीय उपाय

Astro Tips For Exams: परीक्षा में चाहते हैं सफलता, तो आजमाएं ये 5 ज्योतिषीय उपायAstro career tips : यदि आप इन दिनों परीक्षा में सफलता को लेकर परेशान हो रहे हैं, तो घबराए नहीं। घर पर एग्जाम की तैयारी करते समय निम्न बातों का रखें ख्याल और आजमाएं कुछ सरल ज्योतिष के उपाय, तो निश्चित ही सफलता लगेगी आपके हाथ। पढ़ें टिप्स...

वास्तु के अनुसार कैसे घर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलें?

वास्तु के अनुसार कैसे घर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलें?यदि आपको लगता है कि घर में नकारात्मकता है, गृह क्लेश होता है और बरकत भी नहीं रहती है तो नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने या सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए कुछ वास्तु टिप्स को आजमाया जा सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा वाला घर बनाने के लिए, साफ-सफाई, अव्यवस्था को दूर करना, प्राकृतिक रोशनी और पौधों तथा दर्पणों जैसी चीजों पर ध्यान देना होगा और इसी के साथ ही रंगों और अपने घर के प्रवेश द्वार की दिशा पर भी विचार करें।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com