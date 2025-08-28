गुरुवार, 28 अगस्त 2025
Written By WD Feature Desk

घर में सुख-समृद्धि के लिए 10 ज्योतिष टिप्स और उपाय

10 Jyotish tips for home
Home remedies for prosperity: सुख-समृद्धि हर किसी की चाहत होती है। और आपकी इस समस्या के निवारण हेतु ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे आसान उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि ला सकते हैं। यहां पढ़ें और अवश्य अमल में लाएं ये टिप्स और उपाय...
 
10 ज्योतिष टिप्स और सरल उपाय:
 
1. मुख्य द्वार पर ध्यान दें: घर का मुख्य द्वार हमेशा साफ-सुथरा रखें। मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या ॐ का चिह्न बनाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। शाम के समय मुख्य द्वार पर दीया जलाने से लक्ष्मी का आगमन होता है।
 
2. पूजा घर की सही दिशा: पूजा घर को हमेशा ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) में रखें। इस दिशा में पूजा करने से देवी-देवता प्रसन्न होते हैं और घर में सुख-शांति बनी रहती है।
 
3. झाड़ू को छिपा कर रखें: झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसे हमेशा ऐसी जगह रखें, जहां बाहर से आने वाले लोगों की नजर न पड़े। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके न रखें और न ही उस पर पैर लगाएं।
 
4. पानी का बहाव सही रखें: घर में पानी की लीकेज या नल से पानी टपकना अशुभ माना जाता है। इससे धन की हानि होती है। सुनिश्चित करें कि घर में कोई भी नल लीक न हो।
 
5. नमक का पोछा लगाएं: हफ्ते में एक बार पानी में थोड़ा नमक मिलाकर पोछा लगाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है।
 
6. तुलसी का पौधा: घर के आंगन में या बालकनी में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। इसे नियमित रूप से जल दें और शाम को दीपक जलाएं। तुलसी को बहुत पवित्र माना जाता है, जो घर में सुख और समृद्धि लाती है।
 
7. बासी भोजन न रखें: रात का बचा हुआ या बासी भोजन घर में न रखें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में दरिद्रता आती है।
 
8. तिजोरी की सही दिशा: धन रखने वाली तिजोरी को हमेशा घर की उत्तर दिशा में रखें, क्योंकि यह दिशा धन के देवता कुबेर की मानी जाती है। इससे धन में वृद्धि होती है।
 
9. दीवार पर लगाएं परिवार की तस्वीरें: घर में परिवार की हंसती हुई तस्वीरें पूर्व या उत्तर दिशा में लगाएं। इससे आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ता है, और घर में खुशी का माहौल बना रहता है।
 
10. सुबह-शाम करें पूजा: सुबह और शाम के समय घर में पूजा-पाठ करें, घंटी बजाएं और धूप-दीप जलाएं। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और देवी-देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
 
 
