सोमवार, 8 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. bigg boss 19 show grand finale winner gaurav khanna prize money
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : सोमवार, 8 दिसंबर 2025 (12:27 IST)

Bigg Boss 19 के विनर बने गौरव खन्ना, चमचमाती ट्रॉफी के साथ जीती इतनी प्राइज मनी

Bigg Boss 19 Winner
सलमान खान के पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' को अपना विनर मिल गया है। शो का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को हुआ। शो के फिनाले में कार्तिक आर्यन, अनन्या पांहे, अरमान मलिक और करण कुंद्रा जैसे कई सितारों ने शिरकत की। टॉप 5 फाइनलिस्ट- तान्या मित्तल, प्रणित मोरे, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट और गौरव खन्ना थे। 
 
इस सीजन के विनर गौरव खन्ना बने हैं। गौरव खन्ना को बिग बॉस की चमचमाती ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपए का कैश प्राइज मिला है। वहीं फरहाना भट्ट फर्स्ट रनरअप बनीं। प्रणीत मोरे तीसरे, तान्या मित्तल चौथे और अमाल मलिक पांचवें स्थान पर रहीं। 
 
गौरव खन्ना टीवी की दुनिया के स्टार रहे हैं। उन्हें पॉपुलर शो 'अनुपमा' में अनुज कपाड़िया के किरदार के लिए खूब लोकप्रियता मिली है। गौरव सेलिब्रिटी मास्टरशेफ शो के तीसरे सीजन के विनर भी रहे हैं। 
 
गौरव ने बिग बॉस से की खूब कमाई 
'बिग बॉस 19' से 50 लाख रुपए प्राइज मनी जीतने के अलावा गौरव ने जमकर कमाई की है। रिपोर्ट्स के अनुसार 'बिग बॉस 19' में उनकी प्रति दिन कमाई 2.5 लाख रुपए थी। 'बिग बॉस 19' के घर में गौरव शुरू से ही अपने शांत स्वभाव और सूझ-बूझ के कारण सभी के फेवरेट बने हुए थे। 
 
अब तक कौन-कौन बना बिग बॉस का विनर
  • बिग बॉस 1 - राहुल रॉय
  • बिग बॉस 2 - आशुतोष कौशिक
  • बिग बॉस 3 - विंदू दारा सिंह
  • बिग बॉस 4 - श्वेता तिवारी
  • बिग बॉस 5 - जूही परमार
  • बिग बॉस 6 - उर्वशी ढोलकिया
  • बिग बॉस 7 - गौहर खान
  • बिग बॉस 8 - गौतम गुलाटी
  • बिग बॉस 9 - प्रिंस नरूला
  • बिग बॉस 10 -  मनवीर गुर्जर
  • बिग बॉस 11 - शिल्पा शिंदे
  • बिग बॉस 12 - दीपिका कक्कड़
  • बिग बॉस 13 - सिद्धार्थ शुक्ला
  • बिग बॉस 14 - रुबीना दिलैक
  • बिग बॉस 15 - तेजस्वी प्रकाश
  • बिग बॉस 16 - एमसी स्टेन
  • बिग बॉस 17 - मुनव्वर फारूकी
  • बिग बॉस 18 - करणवीर मेहरा
  • बिग बॉस 19 - गौरव खन्ना
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

हम हमेशा साथ हैं पापा..., धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी पर पिता को याद कर भावुक हुईं ईशा देओल

हम हमेशा साथ हैं पापा..., धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी पर पिता को याद कर भावुक हुईं ईशा देओलबॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन फैंस उन्हें अब भी याद कर रहे हैं। धर्मेंद्र का इसी साल 24 नवंबर को निधन हो गया था। धर्मेंद्र के जाने से उनके परिवार और फैंस को बड़ा झटका लगा है। धर्मेंद्र अगर आज जिंदा होते तो 8 दिसंबर को अपना 90वां जन्मदिन मनाते।

आमिर खान ने बताई 'सितारे जमीन पर' की सफलता की वजह, बोले- हमेशा से कहानी पर भरोसा करता हूं...

आमिर खान ने बताई 'सितारे जमीन पर' की सफलता की वजह, बोले- हमेशा से कहानी पर भरोसा करता हूं...आमिर खान वाकई उन सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा सफल फिल्में दी हैं। वे उन कुछ कलाकारों में शामिल हैं जिनका काम सिर्फ़ कमर्शियल अपील से आगे जाता है और हमेशा दर्शकों को पूरा मनोरंजन देता है। आज के समय में जहाँ सिर्फ़ बड़े पैमाने पर बनी, भारी-भरकम फ़िल्में ही सिनेमाघरों में छाई रहती हैं।

विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेताम्बरी पर लगा 30 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, राजस्थान पुलिस ने किया गिरफ्तार

विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेताम्बरी पर लगा 30 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, राजस्थान पुलिस ने किया गिरफ्तारबॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेताम्बरी भट्ट को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों पर उदयपुर के एक व्यापारी से 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। विक्रम और उनकी पत्नी को मुंबई के यारी रोड इलाके के गंगा भवन अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया है।

Bigg Boss 19 के विनर बने गौरव खन्ना, चमचमाती ट्रॉफी के साथ जीती इतनी प्राइज मनी

Bigg Boss 19 के विनर बने गौरव खन्ना, चमचमाती ट्रॉफी के साथ जीती इतनी प्राइज मनीसलमान खान के पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' को अपना विनर मिल गया है। शो का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को हुआ। शो के फिनाले में कार्तिक आर्यन, अनन्या पांहे, अरमान मलिक और करण कुंद्रा जैसे कई सितारों ने शिरकत की। टॉप 5 फाइनलिस्ट- तान्या मित्तल, प्रणित मोरे, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट और गौरव खन्ना थे।

‘वध 2’ की रिलीज से पहले संजय मिश्रा और नीना गुप्ता ने मुंबई में म्यूज़िकल शाम को बनाया यादगार

‘वध 2’ की रिलीज से पहले संजय मिश्रा और नीना गुप्ता ने मुंबई में म्यूज़िकल शाम को बनाया यादगारफिल्म 'वध 2', जिसमें नीना गुप्ता और संजय मिश्रा की दमदार जोड़ी मुख्य भूमिका में है, दर्शकों में ज़बरदस्त उत्साह पैदा कर रही है। लव रंजन और अंकुर गर्ग की लव फ़िल्म्स के बैनर के साथ, जिसने 2022 में आई बेहद सराही गई वध बनाई थी, यह स्पिरिचुअल सीक्वल फिर से अपनी मज़बूत कहानी से दर्शकों को बांधने का वादा करती है।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com