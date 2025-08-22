शुक्रवार, 22 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (14:19 IST)

बिहार SIR : सुप्रीम कोर्ट ने 11 दस्तावेजों के साथ आधार को भी माना वैध, राजनीतिक दलों को दिए निर्देश

bihar SIR
Supreme Court on Bihar SIR : बिहार SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि 11 दस्तावेजों के साथ आधार भी वैध है। आधार देकर वोटिंग लिस्ट में नाम शामिल कराया जा सकता हैं। लोगों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा मिलनी चाहिए। ALSO READ: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कुत्तों को वापस छोड़ने के आदेश पर रोक हटी, खतरनाक कुत्तों का क्या होगा?
 
शीर्ष अदालत ने कहा कि हम बिहार में एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए उन लोगों को ऑनलाइन दावा दर्ज कराने की अनुमति देंगे, जिनके पास आधार कार्ड या कोई अन्य स्वीकार्य दस्तावेज है।
 
निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि बिहार में एसआईआर में 85 हजार नए मतदाताओं के नाम सामने आए, राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों ने केवल 2 आपत्तियां दर्ज कराईं। इस पर अदालत ने कहा राजनीतिक दलों को बिहार में मतदाता सूची से बाहर हुए मतदाताओं की सहायता करने और उनके दावे दर्ज कराने के लिए कहा।
 
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाताओं के नाम हटाए जाने के मामले में सुधार के लिए राजनीतिक दलों का आगे न आना आश्चर्य की बात है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अदालती कार्यवाही में राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाने और दावों के बारे में स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
 
निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय से कहा। विश्वास बनाए रखें। इस मामले की सुनवाई 15 सितंबर को होगी। हम दिखाएंगे कि किसी भी मतदाता को बाहर नहीं रखा गया है।
edited by : Nrapendra Gupta 
क्या ट्रेन में एक्स्ट्रा लगेज पर लगेगा कोई जुर्माना, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आया बड़ा बयान

क्या ट्रेन में एक्स्ट्रा लगेज पर लगेगा कोई जुर्माना, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आया बड़ा बयानक्या अब आपको ट्रेन में एक्स्ट्रा सामान ले जाने पर कोई जुर्माना लगेगा। इसका जवाब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया है। उन्होंने इसे लेकर सारी स्थिति साफ कर दी है। खबरें आ रही थीं कि ट्रेन में सफर के दौरान एक्स्ट्रा सामान ले जाने पर फ्लाइट से तरह एक्स्ट्रा पैसा देना होगा।

इमरान खान को SC से मिली जमानत, जानिए कौनसे हैं वो 8 मामले

इमरान खान को SC से मिली जमानत, जानिए कौनसे हैं वो 8 मामलेImran Khan News : पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने 9 मई को हुई हिंसा से संबंधित 8 मामलों में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी। कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा इस्लामाबाद में खान को हिरासत में लिए जाने के बाद उनके समर्थकों ने 9 मई 2023 को तोड़फोड़ और हिंसा की थी। दंगों में भूमिका के लिए खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के कई नेताओं के खिलाफ कई मामले दर्ज किए थे।

GST में 12%, 28% स्लैब को खत्म करने की सिफारिश, जनता को मिलेगा बड़ा तोहफा, सस्ती होंगी चीजें, केंद्र का प्रस्ताव GoM ने स्वीकारा

GST में 12%, 28% स्लैब को खत्म करने की सिफारिश, जनता को मिलेगा बड़ा तोहफा, सस्ती होंगी चीजें, केंद्र का प्रस्ताव GoM ने स्वीकाराजनता को जल्द ही एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। GST में 12%, 28% स्लैब को खत्म करने की सिफारिश की गई है। राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह (GoM) की महत्वपूर्ण बैठक में केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मान लिया गया। यानी आने वाले कुछ दिनों में आपको चीजों के दाम घटे दिखाई देने लगेंगे।

संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन क्यों मोदी सरकार लाई पीएम-सीएम के 30 दिन जेल में रहने पर कुर्सी जाने वाला विधेयक?

संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन क्यों मोदी सरकार लाई पीएम-सीएम के 30 दिन जेल में रहने पर कुर्सी जाने वाला विधेयक?लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को किसी भी आपराधि केस में हिरासत और गिरफ्तारी के संबंध में पद से हटाने से संबंधित तीन विधेयकों को आज राज्यसभा में पेश कर दिया है। राज्यसभा में भी विपक्षी दलों ने तीनों ही विधेयक का जमकर विरोध किया। वहीं सदन में गृहमंत्री अमित शाह ने विधयक को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) में भेजने का प्रस्ताव किया।

कबूतर को खतरनाक खत के साथ पकड़ा, जम्मू रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी, सुरक्षा बढ़ाई

कबूतर को खतरनाक खत के साथ पकड़ा, जम्मू रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी, सुरक्षा बढ़ाईThreat to blow up Jammu railway station: जम्मू जिले के आरएस पुरा सीमा क्षेत्र में जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी भरी पर्ची लेकर जा रहे एक कबूतर को सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी। अधिकारियों ने बताया कि यह पहली बार है जब एक कबूतर को धमकी भरा पत्र ले जाते हुए पकड़ा गया है।

LIVE: बिहार SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, 11 दस्तावेजों के साथ आधार भी वैध

LIVE: बिहार SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, 11 दस्तावेजों के साथ आधार भी वैधLatest News Today Live Updates in Hindi : पीएम मोदी ने गयाजी में बिहार को 13000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जब तक सबको पक्का घर नहीं दे दूं, चैन से नहीं बैठूंगा।

38 पर 4 विकेट के बाद आए रिंकू सिंह, जड़ दिए 48 गेंदों में 108 रन (Video)

38 पर 4 विकेट के बाद आए रिंकू सिंह, जड़ दिए 48 गेंदों में 108 रन (Video)टीम मुश्किल में हो तो रिंकू सिंह अपनी टीम को काउंटर अटैकर करके बचा ही लेते है। ऐसा आईपीएल और भारतीय टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में तो बहुत दिखा था लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थानीय लीग में यह नजारा एक बार फिर देखने को मिला जब रिंकू सिंह पिच पर तब उतरे जब टीम के 4 विकेट महज 38 रनों पर गिर चुके थे। लेकिन उसके बाद रिंकू सिंह ने महज 48 गेंदो में 108 रन बना दिए।

गयाजी में गरजे पीएम मोदी, जेल से कैसे कोई सरकार चला सकता है?

गयाजी में गरजे पीएम मोदी, जेल से कैसे कोई सरकार चला सकता है?PM Modi in Gayaji : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाजी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सवाल किया कि नेता जेल में रहकर कैसे सत्ता सुख भोग सकता है। जेल से कैसे कोई सरकार चला सकता है? जेल से अब कोई सरकार नहीं चला पाएगा। जो जेल जाएगा उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जो बेल पर बाहर है वही इस कानून का विरोध कर रहे हैं।

संसद की सुरक्षा में सेंध, दीवार कूदकर गरुड़ द्वार तक पहुंचा शख्स

संसद की सुरक्षा में सेंध, दीवार कूदकर गरुड़ द्वार तक पहुंचा शख्सParliment security breach news : संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए शुक्रवार की सुबह एक व्यक्ति उसकी दीवार कूदकर गरुड़ द्वार तक जा पहुंचा। हालांकि सीआईएसएफ के सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।

गुजरात से गोवा तक भारी बारिश का अलर्ट, मुंबई को राहत, कहां कैसा है मौसम?

गुजरात से गोवा तक भारी बारिश का अलर्ट, मुंबई को राहत, कहां कैसा है मौसम?Weather Update : तटीय कर्नाटक, विदर्भ, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। झारखंड, बिहार, गंगा-पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना, केरल और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर, आंतरिक कर्नाटक और मध्यम महाराष्ट्र में बिखरी हुई हल्की बारिश दर्ज की गई।

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।
