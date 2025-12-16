अलविदा 2025: पूरे वर्ष भारत के ये साधु-संत और कथावाचक रहे चर्चा में

वर्ष 2025 में कई संत और कथावाचक अपने धार्मिक कार्यक्रमों, सामाजिक कार्यों और विभिन्न बयानों के कारण काफी चर्चा में रहे। प्रमुख रूप से चर्चा में रहने वाले संत और कथावाचक निम्नलिखित हैं।

1. पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बागेश्वर धाम सरकार):

चर्चा का कारण: 2025 में उनके द्वारा आयोजित किए गए विभिन्न स्थानों पर श्रीराम कथा और दिव्य दरबार खासे सुर्खियों में रहे। विशेष रूप से महाकुंभ 2025 में उनकी उपस्थिति और कार्यक्रमों ने बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित किया। उनके प्रवचन और "पर्ची" वाले दिव्य दरबार की लोकप्रियता, सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र के विषय पर उनके मुखर बयान चर्चा का मुख्य केंद्र बने रहे। इसी के साथ ही हाल ही में उन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदू एकता पद यात्रा की।

2. जया किशोरी:

चर्चा का कारण: 2025 में वह देश की सबसे लोकप्रिय और महंगी कथावाचकों में गिनी गईं। उनके द्वारा सुनाई गई श्रीमद्भागवत कथा और उनके मोटिवेशनल स्पीच (प्रेरक भाषण) पूरे वर्ष सोशल मीडिया और समाचारों में छाए रहे। उन्हें अक्सर "आधुनिक युग की मीरा" कहा जाता है और युवा पीढ़ी के बीच उनकी प्रेरणादायक बातें बहुत लोकप्रिय हैं। महाकुंभ 2025 में भी उनकी सहभागिता रही।

3. श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज:

चर्चा का कारण: वर्ष 2025 में वृंदावन सहित देश के विभिन्न हिस्सों में उनके द्वारा आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के लाइव प्रसारण लगातार चर्चा में रहे। उनकी भक्तिमय वाणी और गौरी गोपाल भगवान की सेवा का संदेश व्यापक रूप से प्रसारित हुआ। वर्ष के अंत में किसी सामाजिक-धार्मिक के साथ ही महिलाओं पर टिप्पणी के मुद्दे पर एक याचिका दायर होने के कारण भी वे मीडिया चर्चाओं में रहे।

4. प्रेमानंद महाराज:

प्रेमानंद जी महाराज (वृंदावन वाले) वर्ष 2025 में सबसे अधिक चर्चा में रहने वाले संतों में से एक थे। सोशल मीडिया, विशेषकर यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर उनके प्रवचनों के छोटे वीडियो क्लिप्स 2025 में खूब वायरल हुए। उनसे मिलने के लिए विरोट कोहली, हेमा मालिनी, आशुतोष राणा सहित खेल और फिल्म की हस्तियों के मिलने के कारण भी वे खूब चर्चा में रहे। देश के कई बड़े बड़े संतों ने भी उनसे मुलाकात करके उन्हें सम्मान दिया। राधा रानी और श्री कृष्ण की भक्ति, नाम जप का महत्व, और सादा जीवन जीने का उनका संदेश लाखों लोगों को प्रेरित करता रहा। गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद, उनका कठोर नियम-पालन (नियम-धर्म) और आध्यात्मिक दृढ़ता लोगों के लिए गहरी प्रेरणा का स्रोत बनी रही।

5. श्री देवकीनंदन ठाकुरजी:

चर्चा का कारण: उनके द्वारा सुनाई जाने वाली श्रीमद्भागवत कथाएं और धार्मिक-सामाजिक मुद्दों पर उनके वक्तव्य 2025 में भी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय रहे। इसी के साथ ही उन्होंने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्‍ट्र की अवधारण और एकता यात्रा का समर्थन करके और हिंदुत्व पर बोलकर भी खूब चार्च बटोरी।

6. सद्गुरु जग्गी वासुदेव:

चर्चा का कारण: पर्यावरण और योग से संबंधित उनके वैश्विक अभियान और सेमिनार वर्ष 2025 में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहे। सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी वर्ष 2025 में अपने आध्यात्मिक, पर्यावरणीय और मानवीय योगदानों के कारण प्रमुखता से चर्चा में रहे। कावेरी कॉलिंग और मिट्टी बचाओ अभियान के कारण भी वे चर्चा में रहे हैं। उन्हें 'ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025' पुरस्कार और 'ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से भी सम्मानीत किया गया। 14 अक्टूबर 2025 को, उन्होंने बोस्टन, यूएसए में "साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी" शीर्षक के तहत डॉ. डीन रेडिन के साथ एक संवाद की मेजबानी की, जिसमें चेतना और वास्तविकता जैसे विषयों पर चर्चा हुई। इस के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई महत्वपूर्ण हस्तियों के साथ उनके इंटरव्यू चर्चा में रहे हैं।

7. श्रीश्री रविशंकर:

चर्चा का कारण: आध्यात्मिक जगत में श्री श्री रविशंकर जी का योगदान और प्रभाव बहुत व्यापक है, और 2025 में भी वह प्रमुखता से चर्चा में रहे हैं। अरब देश, यूक्रेन, इजराइल, रशिया और अन्य देशों में जाकर आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से उनके वैश्विक शांति पहल और मानवतावादी प्रयास की सराहना हुई। हाला ही में उनके पास प्राप्त सोमनाथ के असली शिवलिंग को लेकर वे बहुत चर्चा में रहे हैं। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनका संबोधन, पर्यावरण संरक्षण और नदी पुनर्जीवन जैसे बड़े सामाजिक प्रोजेक्ट्स के कारण वह लगातार मीडिया और समाज में सक्रिय रहे।

8. मोरारी बापू चर्चा का कारण:

चर्चा का कारण: 2025 में भी उनकी राम कथा और उसे सुनाने की उनकी अनूठी शैली पूरे देश और विदेशों में धार्मिक प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। उनकी कथाओं में जीवन दर्शन और साहित्य का गहरा समावेश होता है।

9. योग गुरु बाबा रामदेव:

चर्चा का कारण: योग और आयुर्वेद के साथ-साथ आर्थिक और राजनीतिक मंचों पर उनकी सक्रियता और 'एजेंडा आजतक 2025' जैसे कार्यक्रमों में भागीदारी सुर्खियों में रही।

10. इंद्रेश उपाध्याय:

चर्चा का कारण: इंद्रेश उपाध्याय जी वृंदावन के एक प्रमुख युवा आध्यात्मिक नेता और प्रतिष्ठित कथावाचक हैं, जो अपनी मधुर वाणी और सरल प्रवचन शैली के लिए जाने जाते हैं। वह कथावाचक श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री ठाकुर जी के पुत्र हैं। उनका शांत स्वभाव और मधुर भजन-गायन शैली उन्हें 'Gen Z' (युवा पीढ़ी) के बीच काफी लोकप्रिय बनाती है। उनके प्रवचन श्रोताओं के हृदय पर एक गहरी छाप छोड़ते हैं। वर्ष 2025 के अंत में, इंद्रेश उपाध्याय जी मुख्य रूप से अपने विवाह को लेकर चर्चा में रहे। शादी के दौरान शानदार इंतजाम और उनकी जीवनशैली को लेकर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी "शाही शादी" पर सवाल उठाए। इसी के साथ ही उनकी पत्नी शिप्रा शर्मा के बारे में जानने को लेकर भी लोग उत्सुक रहे।





11. राजेंद्र दास जी महाराज:

श्री राजेंद्र दास जी महाराज सनातन धर्म के एक अत्यंत सम्मानित और प्रतिष्ठित संत तथा कथावाचक हैं। वह मुख्य रूप से वृंदावन स्थित मलूक पीठ के पीठाधीश्वर के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें संस्कृत भाषा और श्रीमद्भागवत महापुराण में विशेष ज्ञान प्राप्त है। वह सनातन धर्म का प्रचार-प्रसार, शास्त्र सेवा, साधु सेवा और गौ सेवा के लिए समर्पित हैं। उनकी कथाओं को देश-विदेश में बड़ी संख्या में भक्त सुनते हैं, और वह अपनी सहजता तथा शास्त्रीय ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। वह सनातन धर्म पर होने वाले किसी भी प्रकार के आक्षेप या अनुचित टिप्पणी का मुखर विरोध करने के लिए जाने जाते हैं। 2025 में भी उन्होंने कुछ समसामयिक सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर कड़े और स्पष्ट वक्तव्य दिए, जिन्होंने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया।