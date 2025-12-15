सोमवार, 15 दिसंबर 2025
  4. This year 2025 saw five major religious ceremonies
Written By WD Feature Desk
Last Modified: सोमवार, 15 दिसंबर 2025 (13:57 IST)

अलविदा 2025: इस वर्ष 5 बड़े धार्मिक समारोह ने किया देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित

Year Ender 2025
Year Ender 2025: वर्ष 2025 धार्मिक घटनाक्रमों के लिहाज से बहुत उथल पुथल के साथ की बड़े समारोह और उत्सवों का वर्ष रहा है। देश और दुनिया में धर्म को लेकर चर्चा चरम पर रही। आओ जानते हैं बीते वर्ष के प्रमुख धार्मिक घटनाक्रमों को।
 
1. वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस (जबलपुर, 2-4 जनवरी): ज्ञान और अध्यात्म की धरती जबलपुर, जनवरी 2025 में एक ऐतिहासिक आयोजन की साक्षी बनी। यहाँ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय परिसर में वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का चौथा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। तीन दिवसीय इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में देश-विदेश के शीर्ष विद्वानों, शोधकर्ताओं, और सांस्कृतिक विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिसका मुख्य उद्देश्य भगवान राम के आदर्शों और रामायण के सार्वभौमिक संदेश को वर्तमान वैश्विक संदर्भ में स्थापित करना था। इस वर्ष कॉन्फ्रेंस का केंद्रीय विषय था: "राम राज्य के आदर्श और वैश्विक मानवता का पुनर्निर्माण"। विद्वानों ने इस बात पर जोर दिया कि रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक प्रबंधन नियमावली है जो कुशल शासन, परिवार कल्याण, और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर गहन मार्गदर्शन प्रदान करती है।
 
2. महाकुंभ आयोजन: भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का सबसे विराट पर्व, महाकुंभ 2025, इस वर्ष 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज के पवित्र त्रिवेणी संगम तट पर आयोजित किया गया। धर्म, संस्कृति और मानवता के इस महामिलन में, आस्था का एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ, जब अनुमानित 66 करोड़ (660 मिलियन) से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन जल में डुबकी लगाई। यह संख्या न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम बनकर उभरी।
 
3. ओडिशा की जगन्नाथ रथ यात्रा: ओडिशा में स्थित पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में हर साल भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है। साल 2025 में यह यात्रा 27 जून से 5 जुलाई तक चली। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजते हैं और भक्त मिलकर रथ को खींचते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस रथ यात्रा में शामिल होने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार की यात्रा में लगभग 15 लाख श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिससे इसका भव्य स्वरूप और भक्ति का उत्साह दोनों ही देखने लायक थे।
 
4. सिख धर्म: पंजाब सरकार ने सिखों के नौवें गुरु, श्री तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के अवसर पर अमृतसर, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो को पवित्र शहर घोषित करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया। 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस मनाया गया। इन पवित्र शहरों के कॉरिडोर/गलियारों में मांस, मछली, शराब के ठेके, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों सहित सभी प्रकार के नशीले पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। यह फैसला इन स्थलों की धार्मिक मर्यादा को बनाए रखने और इन्हें विश्वस्तरीय धर्म-पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।
 
5. राम मंदिर ध्वजारोहण: अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 25 नवंबर 2025 को आयोजित हुआ 'ध्वजारोहण समारोह' वर्ष की सबसे बड़ी और गौरवपूर्ण, ऐतिहासिक और धार्मिक घटनाओं में से एक रहा। वर्षों की लंबी प्रतीक्षा और संघर्ष के बाद, भगवान राम के जन्मस्थान पर बने भव्य मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर (Spire) पर स्थायी रूप से 'धर्म ध्वजा' फहराई गई। इस भव्य और पुनीत अनुष्ठान में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और उन्होंने स्वयं मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत सहित देशभर के विभिन्न अखाड़ों और संप्रदायों के प्रमुख साधु-संत, धर्माचार्य और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिन्होंने इस पल को आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति के साथ जिया।
'आकाशीय रिकॉर्ड' विद्या क्या है, जानिए कैसे करती है ये आपकी समस्याओं का समाधान?

'आकाशीय रिकॉर्ड' विद्या क्या है, जानिए कैसे करती है ये आपकी समस्याओं का समाधान?Akashic Records: आकाशीय रिकॉर्ड एक गूढ़ विद्या है। यह विद्या लोगों बताती उनके पिछले जन्म के रिकॉर्ड बताती है और इससे वर्तमान जीवन की समस्याओं को जोड़कर उसका समाधान बताती है। यह विद्या के जानकार मानते हैं कि विशाल ब्रह्मांड की लाइब्रेरी में प्रत्यके आत्मा के कर्मों का रिकॉर्ड दर्ज है। इन्हीं पिछले कर्मों के कारण ही यह वर्तमान का जन्म मिला हुआ है जिसमें हिसाब किताब चलता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति खुद इस रिकॉर्ड को थोड़े से प्रयास से प्राप्त कर सकता है या फिर उसे किसी आकाशीय रिकॉर्ड रिडर्स की मदद लेना चाहिए। इसे जातकर आप अपना वर्तमान जीवन बदल सकते हो।

Lohri Festival: लोहड़ी का पर्व कब है?

Lohri Festival: लोहड़ी का पर्व कब है?Lohri Festival 2026: लोहड़ी भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है, जो खासकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व खासकर सर्दी के मौसम में मनाया जाता है और एक फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है।

Year Ender 2025: वर्ष 2025 की 12 प्रमुख धार्मिक घटनाएं

Year Ender 2025: वर्ष 2025 की 12 प्रमुख धार्मिक घटनाएंYear Ender 2025: वर्ष 2025 धार्मिक घटनाक्रमों के लिहाज से बहुत उथल पुथल के साथ की बड़े समारोह और उत्सवों का वर्ष रहा है। देश और दुनिया में धर्म को लेकर चर्चा चरम पर रही। आओ जानते हैं बीते वर्ष के प्रमुख धार्मिक घटनाक्रमों को।

Paus Amavasya 2025 पौष मास की अमावस्या का महत्व और व्रत के 5 फायदे

Paus Amavasya 2025 पौष मास की अमावस्या का महत्व और व्रत के 5 फायदेPaus Amavasya Benefits: हिन्दू कैलेंडर के अनुसार 19 दिसंबर को पौष अमावस्या मनाई जाएगी। यह दिन न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और सुख का संचार भी करता है। यदि इसे सही तरीके से मनाया जाए, तो यह न केवल पितृ दोषों को नष्ट करता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार लाता है।

Guru Mmithun Gochar 2025: गुरु का मिथुन राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा संभलकर

Guru Mmithun Gochar 2025: गुरु का मिथुन राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा संभलकरGuru Vakri Gochar 2025: देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, 5 दिसंबर 2025 को मिथुन राशि में वक्री (उल्टी चाल) अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। गुरु का यह गोचर कई राशियों के लिए एक 'अग्नि परीक्षा' जैसा समय लेकर आ रहा है, जो साल 2026 तक रहेगा। बुध की राशि मिथुन में होने के कारण यह अवधि सीखने, बुद्धि और ज्ञान को निखारने का शानदार मौका देगी और तार्किक क्षमता और विवेक में वृद्धि करेगी। हालांकि, इसके साथ ही कुछ राशियों को करियर, आर्थिक निर्णय, निजी संबंध और स्वास्थ्य के मोर्चे पर फूंक-फूंककर कदम रखने की सख्त ज़रूरत होगी। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह गोचर चुनौतियों भरा सिद्ध हो सकता है।

Guru gochar 202: बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, विपरीत राजयोग से 4 राशियों को वर्ष 2026 में मिलेगा सबकुछ

Guru gochar 202: बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, विपरीत राजयोग से 4 राशियों को वर्ष 2026 में मिलेगा सबकुछJupiter's transit in Cancer in 2026: साल 2026 में बृहस्पति का 3 राशियों में रहेंगे। साल 2026 की शुरुआत में बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में रहेंगे। इसके बाद वे 2 जून 2026 से मिथुन से निकलकर अपनी उच्च की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और अंत में 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क में रहने के बाद वे सिंह राशि में गोचर करेंगे। गुरु के कर्क में गोचर से विपरीत राजयोग बनेगा। कर्क में रहकर बृहस्पति देव वृश्‍चिक, मकर और मीन राशि पर दृष्टि डालेंगे।

Dhanur Sankranti 2025: धनु संक्रांति पर तर्पण: पितृ ऋण से मुक्ति पाने का एक महत्वपूर्ण अवसर

Dhanur Sankranti 2025: धनु संक्रांति पर तर्पण: पितृ ऋण से मुक्ति पाने का एक महत्वपूर्ण अवसरPitru Pooja on Dhanur Sankranti: धनु संक्रांति पर पितरों के निमित्त तर्पण करने धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत लाभकारी होता है। इसलिए, इस दिन तर्पण और पूजा विधि को श्रद्धा भाव से करने से जीवन में सभी कष्टों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए यहां जानते हैं इस खास अवसर के बारे में...

Surup Dwadashi 2025: पौष मास में सुरूप द्वादशी के दिन क्यों रखते हैं व्रत, क्या है इसका महत्व

Surup Dwadashi 2025: पौष मास में सुरूप द्वादशी के दिन क्यों रखते हैं व्रत, क्या है इसका महत्वSurup Dwadashi and Lord Krishna Worship: पौष मास हिंदू कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण महीना है, जो शीतकाल के बीच आता है और विशेष रूप से धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व रखता है। सफला एकादशी के अगले दिन पड़ने वाले इस दिन का नाम 'सुरूप' इसलिये रखा गया है, क्योंकि इस दिन भक्त भगवान के सुंदर रूप का ध्यान करते हैं और उनके रूप-संस्कार की पूजा करते हैं।

Saphala Ekadashi 2025 Date: सफला एकादशी व्रत कैसे रखें और कब होगा इसका पारण?

Saphala Ekadashi 2025 Date: सफला एकादशी व्रत कैसे रखें और कब होगा इसका पारण?Saphala Ekadashi 2025 : सफला एकादशी व्रत एक महत्वपूर्ण हिंदू व्रत है, जिसे विशेष रूप से पौ: महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से पुण्य प्राप्ति, बुरे कर्मों से मुक्ति, और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

Saphala Ekadashi Benefits: सफला एकादशी व्रत का महत्व और 5 फायदे

Saphala Ekadashi Benefits: सफला एकादशी व्रत का महत्व और 5 फायदेSaphala Ekadashi: इस बार 15 दिसंबर 2025, सोमवार को पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। नाम के अनुरूप, यह एकादशी अपने भक्तों को सफलता प्रदान करने वाली मानी जाती है।
