E20 पेट्रोल और एथेनॉल मिश्रण पर फिर छिड़ी बहस, मनीष कश्यप का वीडियो क्यों हो रहा है वायरल

सोशल मीडिया पर पूर्व भाजपा नेता मनीष कश्यप से जुड़ा एक वीडियो और दावा तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने भारत में लागू किए जा रहे E20 एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। इस वायरल बयान में यह भी आरोप लगाया गया है कि देश के पेट्रोल पंपों पर मिलावट की संभावना बढ़ सकती है, और उपभोक्ताओं को 'शुद्ध पेट्रोल' और 'एथेनॉल पेट्रोल' अलग-अलग विकल्प के रूप में देने की मांग उठाई गई है।

फिलहाल सरकार की ओर से पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को आयात निर्भरता कम करने और पर्यावरण सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जाता रहा है। वायरल दावे के अनुसार उन्होंने लगभग 40 लाख रुपए की एक टोयोटा कार खरीदी। इस पर 18 लाख रुपए तक टैक्स चुकाने का दावा किया गया। इसके बाद 20,000 किलोमीटर चलने पर वाहन में खराबी आने की बात कही गई और इसे ईंधन में अधिक एथेनॉल मिश्रण से जोड़ दिया गया।