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E20 पेट्रोल और एथेनॉल मिश्रण पर फिर छिड़ी बहस, मनीष कश्यप का वीडियो क्यों हो रहा है वायरल
सोशल मीडिया पर पूर्व भाजपा नेता मनीष कश्यप से जुड़ा एक वीडियो और दावा तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने भारत में लागू किए जा रहे E20 एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। इस वायरल बयान में यह भी आरोप लगाया गया है कि देश के पेट्रोल पंपों पर मिलावट की संभावना बढ़ सकती है, और उपभोक्ताओं को 'शुद्ध पेट्रोल' और 'एथेनॉल पेट्रोल' अलग-अलग विकल्प के रूप में देने की मांग उठाई गई है।
फिलहाल सरकार की ओर से पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को आयात निर्भरता कम करने और पर्यावरण सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जाता रहा है। वायरल दावे के अनुसार उन्होंने लगभग 40 लाख रुपए की एक टोयोटा कार खरीदी। इस पर 18 लाख रुपए तक टैक्स चुकाने का दावा किया गया। इसके बाद 20,000 किलोमीटर चलने पर वाहन में खराबी आने की बात कही गई और इसे ईंधन में अधिक एथेनॉल मिश्रण से जोड़ दिया गया।
BJP के पूर्व नेता Manish Kashyap ने Ethanol पर सरकार को औकात दिखा दी।— Ranjan Singh (@RanjanSinghh_) July 3, 2026
40 लाख रुपये में Toyota की कार खरीदी।
18 लाख रुपये सरकार को Tax दिया।
20,000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी बंद होने लगी।
क्योंकि गाड़ी में Ethanol की मात्रा ज्यादा पड़ गई, Fuel Tank जाम हो गया।
India में सभी… pic.twitter.com/5hhseyyX2s
इस वीडियो पर लोगों ने कई कमेंट्स भी किए हैं। हालांकि, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स और सरकारी नीतियों के अनुसार यह दावा एकतरफा और तकनीकी रूप से प्रमाणित नहीं माना जाता, क्योंकि आधुनिक E20-फ्यूल कम्पैटिबल वाहनों को इसी ईंधन के अनुसार डिजाइन किया जाता है।
कौन हैं मनीष कश्यप
बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के छोटे से गांव से निकलकर यूट्यूब सेंसेशन बने त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप का सफर विवादों से भरा रहा है। एक समय अपने तीखे तेवर और सवालों से सोशल मीडिया पर छा जाने वाले मनीष कश्यप को लोग ‘यूट्यूब का पत्रकार’ कहकर जानते हैं। हालांकि, उनके तरीके पर हमेशा से सवाल उठते रहें। साल 2020 में बिहार की चनपटिया विधानसभा सीट से त्रिपुरारी उर्फ मनीष ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था।
तमिलनाडु में बिहारी प्रवासियों पर हमले का दावा करने वाले कथित 'फर्जी वीडियो' के लिए मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया था। मजदूरों का फर्जी वीडियो वायरल मामले में एनएसए लगा था। भाजपा को छोड़ मनीष कश्यप प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में शामिल हो गए थे। चनपटिया विधानसभा से जनसुराज ने मनीष कश्यप को मैदान में उतारा था। यहां स वे चुनाव हार गए।
तमिलनाडु में बिहारी प्रवासियों पर हमले का दावा करने वाले कथित 'फर्जी वीडियो' के लिए मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया था। मजदूरों का फर्जी वीडियो वायरल मामले में एनएसए लगा था। भाजपा को छोड़ मनीष कश्यप प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में शामिल हो गए थे। चनपटिया विधानसभा से जनसुराज ने मनीष कश्यप को मैदान में उतारा था। यहां स वे चुनाव हार गए।
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Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard feature
Maruti Suzuki की Swift ऐसी किफायती हैचबैक है। यह कार लॉन्च होने के बाद से ही ग्राहकों की पसंद है। हालांकि कार की सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब इस कार में कंपनी ने सस्ती हैचबैक के साथ महंगी कारों वाला वह फीचर दिया है जो इसकी सेफ्टी में बड़ा इजाफा करने वाला है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट के साथ अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ईएससी दिया है जो सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है।
गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स के जवाब
पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए फ्यूल ऑप्शन्स खोजे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक और सीएनजी के बाद अब मारुति ने यह कहकर तहलका मचा दिया कि उसकी कारें अब गोबर गैस से दौड़ेंगे। भारत में ये कारें कितनी सक्सेस हो सकेंगी। मारुति सुजुकी ने इसके लिए केंद्र सरकार के कुछ उपक्रमों से भी साझेदारी की बात कही है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स-
Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कम
Maruti Suzuki, Hyundai, Tata भारतीय बाजार में Electric Midsize SUVs लाने की तैयारी कर रही है। कंपनियों का ध्यान मध्यमवर्ग पर है, कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स वाली कारें चाहिए। SU2i EV के कोडनेम वाली Hyundai की एसयूवी 2025 ऑटो एक्सपो में दिखाई दे सकती है। अगर कीमत की बात की जाए तो माना जा रहा है कि इसकी कीमत 20 से 30 लाख के बीच हो सकती है।
E20 पेट्रोल और एथेनॉल मिश्रण पर फिर छिड़ी बहस, मनीष कश्यप का वीडियो क्यों हो रहा है वायरल
सोशल मीडिया पर पूर्व भाजपा नेता मनीष कश्यप से जुड़ा एक वीडियो और दावा तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने भारत में लागू किए जा रहे E20 एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। इस वायरल बयान में यह भी आरोप लगाया गया है कि देश के पेट्रोल पंपों पर मिलावट की संभावना बढ़ सकती है, और उपभोक्ताओं को 'शुद्ध पेट्रोल' और 'एथेनॉल पेट्रोल' अलग-अलग विकल्प के रूप में देने की मांग उठाई गई है।
2026 के 7 बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर, लंबी रेंज, दमदार फीचर्स और शानदार परफॉर्मेंस, खरीदने से पहले देखें पूरी List
अगर आप 2026 में नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार में कई शानदार ऑप्शन्स हैं। लंबी रेंज, दमदार परफॉर्मेंस, फास्ट चार्जिंग, स्मार्ट फीचर्स और कम रनिंग कॉस्ट वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर ग्राहकों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। ऐसे में सही स्कूटर चुनना आसान नहीं है। अगर आप 2026 में नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार में कई शानदार ऑप्शन्स हैं। लंबी रेंज, दमदार परफॉर्मेंस, फास्ट चार्जिंग, स्मार्ट फीचर्स और कम रनिंग कॉस्ट वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर ग्राहकों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं।
Electric Scooter : बरसात में अपने EV scooter का कैसे रखें ध्यान, जानिए 5 iMP टिप्स
मानसून का मौसम भीषण गर्मी से राहत जरूर देता है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर (Electric Scooter) चलाने वालों के लिए यह अतिरिक्त सावधानी बरतने का समय भी होता है। मानसून के दौरान सही रखरखाव करने से न केवल बैटरी की उम्र बढ़ती है, बल्कि बेहतर रेंज, सुरक्षित राइडिंग और लंबे समय तक भरोसेमंद प्रदर्शन भी मिलता है। थोड़ी-सी सावधानी आपको भविष्य में होने वाले बड़े खर्च से भी बचा सकती है।
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अगर आप भी किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी के बड़े-बड़े विज्ञापनों या नए नवेले चीनी ब्रांड्स के चमकीले फीचर्स देखकर कन्फ्यूज हो चुके हैं, तो रुकिए! एक गलत फैसला आपके हजारों रुपये डुबा सकता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के Top 7 Most Practical Electric Scooters, जिन्हें उनके रियल-वर्ल्ड परफॉर्मेंस और वैल्यू फॉर मनी के आधार पर चुना गया है।
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OnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।