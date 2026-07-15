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Electric Vehicle से कमाई का नया रास्ता, जानिए EV में कौन-कौन से बिजनेस हैं फायदे का सौदा
Electric Vehicle India : भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) से सिर्फ गाड़ी चलाकर ही नहीं, बल्कि कई तरह के बिजनेस करके कमाई की जा सकती है। ईवी की बिक्री और उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। 2025 में भारत में EV बिक्री करीब 23 लाख यूनिट तक पहुंची और नए वाहन रजिस्ट्रेशन में EV की हिस्सेदारी लगभग 8 प्रतिशत रही। यानी आपके पास अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उससे कमाई का साधन भी बना सकते हैं।
छोटे सामान की डिलीवरी, ई-कॉमर्स और लोकल लॉजिस्टिक्स की मांग बढ़ रही है। Porter जैसे प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर और छोटे EV कमर्शियल वाहनों से कमाई की जा सकती है। इसके अलावा अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के लिए भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाया जा सकता है। आने वाले वर्षों में EV का सबसे बड़ा मौका वाहन बेचने से ज्यादा सर्विस, चार्जिंग, बैटरी और डिलीवरी इकोसिस्टम में हो सकता है।
EV Porter से कितनी कमाई हो सकती है?
रोजाना माल ढुलाई से कमाई
लोकल डिलीवरी, दुकान का सामान, गोदाम से माल पहुंचाना। रोज 8–12 घंटे काम करने पर लगभग 1,000 रुपए- 2,500 रुपए तक की ग्रॉस कमाई संभव हो सकती है (शहर, रूट और काम की उपलब्धता पर निर्भर)। Amazon, Flipkart, Blinkit, Swiggy, Zomato जैसी कंपनियों के लिए काम किया जा सकता है।
ई-रिक्शा चलाकर कैसे होगी कमाई?
अगर आपके आपके पास ई-रिक्शा है तो छोटे शहरों और कस्बों में कम खर्च में रोजाना कमाई का साधन बन सकता है। अगर सही रूट और समय चुना जाए तो इससे एक बड़ी आय का साधन बन सकता है। रेलवे स्टेशन, बाजार, बस स्टैंड, कॉलोनी, स्कूल रूट, मार्केट एरिया में ई रिक्शा चलाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप ई रिक्शा ड्राइवर रखकर या फिर किराए पर चलाकर भी कमाई कर सकते हैं।
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EV स्पेयर पार्ट्स और एक्सेसरीज का बिजनेस
देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या बढ़ने से आप इनके स्पेयर पार्ट्स और एक्सेसरीज का बिजनेस कर सकते हैं। हेलमेट, चार्जर, बैटरी, टायर, सीट कवर, मोबाइल होल्डर, EV लाइट्स जैसी चीजों का बिजनेस किया जा सकता है।
EV चार्जिंग स्टेशन लगाकर कमाई
पेट्रोल पंप की तरह EV चार्जिंग पॉइंट शुरू कर सकते हैं। मार्केट, मॉल, ऑफिस, हाईवे, पेट्रोल पंप या पार्किंग में चार्जिंग सुविधा देकर कमाई। भविष्य में EV बढ़ने के साथ चार्जिंग नेटवर्क की मांग बढ़ने की संभावना है। कई शहरों में नए चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने की योजनाएं चल रही हैं।
EV बैटरी स्वैपिंग स्टेशन
खासकर ई-रिक्शा, इलेक्ट्रिक स्कूटर और डिलीवरी वाहनों के लिए। ग्राहक खाली बैटरी देकर तुरंत चार्ज बैटरी ले सकता है। बैटरी स्वैपिंग मॉडल में बार-बार आने वाली कमाई (subscription/service) का मौका होता है।
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Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard feature
Maruti Suzuki की Swift ऐसी किफायती हैचबैक है। यह कार लॉन्च होने के बाद से ही ग्राहकों की पसंद है। हालांकि कार की सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब इस कार में कंपनी ने सस्ती हैचबैक के साथ महंगी कारों वाला वह फीचर दिया है जो इसकी सेफ्टी में बड़ा इजाफा करने वाला है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट के साथ अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ईएससी दिया है जो सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है।
गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स के जवाब
पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए फ्यूल ऑप्शन्स खोजे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक और सीएनजी के बाद अब मारुति ने यह कहकर तहलका मचा दिया कि उसकी कारें अब गोबर गैस से दौड़ेंगे। भारत में ये कारें कितनी सक्सेस हो सकेंगी। मारुति सुजुकी ने इसके लिए केंद्र सरकार के कुछ उपक्रमों से भी साझेदारी की बात कही है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स-
Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कम
Maruti Suzuki, Hyundai, Tata भारतीय बाजार में Electric Midsize SUVs लाने की तैयारी कर रही है। कंपनियों का ध्यान मध्यमवर्ग पर है, कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स वाली कारें चाहिए। SU2i EV के कोडनेम वाली Hyundai की एसयूवी 2025 ऑटो एक्सपो में दिखाई दे सकती है। अगर कीमत की बात की जाए तो माना जा रहा है कि इसकी कीमत 20 से 30 लाख के बीच हो सकती है।
Electric Vehicle से कैसे होगी 50000 से 1 लाख रुपए तक की कमाई, कौनसे हैं बिजनेस आइडियाज, क्या-क्या काम किया जा सकता है
Electric Vehicle India : भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) से सिर्फ गाड़ी चलाकर ही नहीं, बल्कि कई तरह के बिजनेस करके कमाई की जा सकती है। ईवी की बिक्री और उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। 2025 में भारत में EV बिक्री करीब 23 लाख यूनिट तक पहुंची और नए वाहन रजिस्ट्रेशन में EV की हिस्सेदारी लगभग 8 प्रतिशत रही। यानी आपके पास अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उससे कमाई का साधन भी बना सकते हैं।
Bajaj Chetak और TVS iQube को मिलेगी कड़ी टक्कर, Ather 29 अगस्त को लॉन्च करेगा सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माता Ather Energy ने पुष्टि की है कि वह 29 अगस्त को बेंगलुरु में आयोजित Ather Community Day के चौथे संस्करण के दौरान अपना पहला मास-मार्केट इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश करेगी। कंपनी का यह नया स्कूटर किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
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अगर आपकी हाइट कम है और इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो सीट हाइट (Seat Height) सबसे अहम चीजों में से एक होती है। कम सीट हाइट होने से स्कूटर रोकते समय दोनों पैर आसानी से जमीन पर टिक जाते हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है और शहर के ट्रैफिक में बार-बार रुकने और चलने के दौरान संतुलन बनाए रखना आसान हो जाता है। जानिए 7 स्कूटर्स-
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पब्लिक ट्रांसपोर्ट और देश के हाइवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अक्सर अपने विज़नरी और चौंकाने वाले बयानों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में इंटरनेट पर 'सेटेलाइट तकनीक से सड़क बनाने' और 'हवा में चलने वाली बस (Flying Bus)' को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं।
7,100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और 144Hz डिस्प्ले Motorola Edge 70 Max लॉन्च से पहले सामने आए बड़े फीचर्स
Motorola ने अपने आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। कंपनी इस स्मार्टफोन को 15 जुलाई दोपहर 12 बजे लॉन्च करेगी। लॉन्च के तुरंत बाद यह डिवाइस Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। लॉन्च से पहले ही कंपनी ने फोन के कई अहम फीचर्स का खुलासा कर दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि Motorola इस बार प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है।
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OnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।