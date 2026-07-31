GPSC Exam 2026 : भारी बारिश के चलते 34 कैडर की परीक्षाएं स्थगित, नई तारीख का ऐलान

गुजरात में फिलहाल 31 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इस गंभीर मौसम स्थिति को ध्यान में रखते हुए गुजरात लोक सेवा आयोग (GPSC) द्वारा शनिवार, 1 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली 34 कैडर की प्रतियोगी परीक्षाओं को स्थगित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

उम्मीदवारों के हित में लिया गया फैसला, सोशल मीडिया पर दी जानकारी बारिश के माहौल के कारण परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुँचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता था, जिसके चलते विभिन्न माध्यमों से उम्मीदवारों द्वारा ज्ञापन और निवेदन प्राप्त हुए थे। उम्मीदवारों के व्यापक हित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आयोग ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक घोषणा कर परीक्षा स्थगित करने का निर्णय साझा किया।

अब 9 अगस्त को होगी परीक्षा GPSC द्वारा स्थगित की गई इन सभी 34 कैडर की परीक्षाओं की नई तारीख भी घोषित कर दी गई है। अब ये स्थगित परीक्षाएं आगामी रविवार यानी 9 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएँगी, इसलिए उम्मीदवारों को इसी के अनुसार अपनी तैयारी रखनी होगी।