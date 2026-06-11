9वीं पास युवाओं के लिए शानदार मौका! अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस में 526 पदों पर भर्ती, महिला-पुरुष दोनों कर सकते हैं आवेदन

अहमदाबाद में रहकर सरकारी विभाग के साथ जुड़कर रोजगार तलाश रहे युवाओं के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। अहमदाबाद ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक (SP कार्यालय) द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए ट्रैफिक ब्रिगेड (TRB) सेवकों की बंपर भर्ती घोषित की गई है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 526 रिक्त पद भरे जाएंगे। यह एक ऐसा उत्तम अवसर है जिसमें योग्यता रखने वाले महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन करके ट्रैफिक पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सेवा दे सकते हैं।

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा: 9वीं पास युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर

इस भर्ती की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें शैक्षणिक योग्यता का पैमाना बेहद सामान्य रखा गया है। जिन उम्मीदवारों ने न्यूनतम कक्षा 9वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली है, वे इस पद के लिए पात्र माने जाएंगे। आयु सीमा की बात करें तो आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी जरूरी है। आयु सीमा की सटीक गणना आधिकारिक विज्ञापन में दिए गए नियमों और शर्तों के अधीन की जाएगी।

महत्वपूर्ण तिथियां: 15 जून से 25 जून तक खुला रहेगा आवेदन का समय

ट्रैफिक ब्रिगेड की इस भर्ती में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए समय सारणी (Schedule) जारी कर दी गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 15 जून 2026 से आधिकारिक रूप से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवारों को अपना आवेदन जमा करने के लिए 25 जून 2026 की अंतिम तिथि तय की गई है। समय सीमा समाप्त होने के बाद प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए उम्मीदवारों को जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी जाती है।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया और आधिकारिक वेबसाइट का विवरण

यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा और उसमें मांगी गई सभी जानकारियां बिल्कुल सटीक भरनी होंगी। फॉर्म के साथ अपने शैक्षणिक और अन्य आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न (Attach) करके निर्धारित पते पर स्वयं जाकर या डाक (Post) द्वारा जमा करना होगा। भर्ती से संबंधित अधिक विवरण, फॉर्म डाउनलोड करने और अन्य शर्तों को जानने के लिए उम्मीदवार अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट https://spahmedabad.gujarat.gov.in/ पर जा सकते हैं।

उम्मीदवारों के लिए विशेष निर्देश: बिना किसी गलती के समय पर करें आवेदन

भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से पहले सभी उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए नियमों और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। आवेदन फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी, कांट-छांट या अधूरी डिटेल्स के कारण आपका फॉर्म रद्द किया जा सकता है। 9वीं पास स्थानीय युवाओं के लिए देश सेवा और रोजगार पाने का यह एक बेहद सुनहरा अवसर है, इसलिए योग्य उम्मीदवारों को बिना किसी देरी के समय पर अपना फॉर्म जमा कर देना चाहिए। Edited by : Sudhir Sharma