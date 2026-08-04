E20 पर AAP का बड़ा प्रदर्शन, केजरीवाल 100 समर्थकों के साथ पीएम आवास की ओर करेंगे मार्च
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल E20 पेट्रोल के विरोध में आज दोपहर 12 बजे पीएम आवास तक मार्च करेंगे। इस दौरान वे अपने साथ 100 लोगों को लेकर जाएंगे और 2.33 लाख लोगों की साइन की हुई जनहित याचिकाएं सौंपेंगे। ALSO READ: E20 पेट्रोल पर नया विवाद, जयराम रमेश ने माइलेज और इंजन खराबी को लेकर सरकार से पूछे सवाल
क्या है केजरीवाल का दावा?
केजरीवाल का आरोप है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका का इथेनॉल भारत में बिके। मोदी सरकार देश की जनता की नहीं, ट्रंप की सुन रही है। E20 से जनता पहले ही परेशान है, फिर भी अगले 5 साल में 20 बिलियन डॉलर का इथेनॉल खरीदने की तैयारी है। आखिर यह सौदा किसके हित में है?
उन्होंने कहा कि सरकार का E20 पर लगातार जोर देना किसी छिपे हुए एजेंडे की ओर इशारा करता है। लोग की गाड़ियों में कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। ALSO READ: केजरीवाल का E20 पेट्रोल के खिलाफ नेशनल टाउनहॉल, कहा- माइलेज घटा, इंजन खराब
US President Trump चाहते हैं कि America का Ethanol India में बिके। मोदी सरकार देश की जनता की नहीं, Trump की सुन रही है। E20 से जनता पहले ही परेशान है, फिर भी अगले 5 साल में $20 Billion का Ethanol खरीदने की तैयारी है। आखिर यह सौदा किसके हित में है?— AAP (@AamAadmiParty) August 3, 2026
E20 से परेशान 2 लाख 33 हज़ार से… pic.twitter.com/iGPacC34tn
पीएम को पिछले माह लिखा था लेटर
केजरीवाल ने पिछले महीने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था। जिसमें E20 पेट्रोल से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा के लिए समय मांगा था। E20 से परेशान 2 लाख 33 हजार से ज्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पीटिशन पर साइन किया है। उन्हें चिट्ठी का जवाब नहीं मिला इसलिए अब वे खुद पीएम आवास जाकर जनता की साइन की हुई याचिकाएं सौंपेंगे। ALSO READ: क्या E20 पेट्रोल से इंजन को नुकसान हो सकता है, आयोग के फैसले से शुरू हुई नई बहस
दिल्ली पुलिस ने नहीं दी इजाजत
दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल को पीएम आवास की ओर मार्च की इजाजत नहीं दी है। पुलिस ने मार्च को रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।