E20 पर AAP का बड़ा प्रदर्शन, केजरीवाल 100 समर्थकों के साथ पीएम आवास की ओर करेंगे मार्च

क्या है केजरीवाल का दावा?

केजरीवाल का आरोप है कि अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका का इथेनॉल भारत में बिके। मोदी सरकार देश की जनता की नहीं, ट्रंप की सुन रही है। E20 से जनता पहले ही परेशान है, फिर भी अगले 5 साल में 20 बिलियन डॉलर का इथेनॉल खरीदने की तैयारी है। आखिर यह सौदा किसके हित में है?





US President Trump चाहते हैं कि America का Ethanol India में बिके। मोदी सरकार देश की जनता की नहीं, Trump की सुन रही है। E20 से जनता पहले ही परेशान है, फिर भी अगले 5 साल में $20 Billion का Ethanol खरीदने की तैयारी है। आखिर यह सौदा किसके हित में है?



E20 से परेशान 2 लाख 33 हज़ार से… pic.twitter.com/iGPacC34tn — AAP (@AamAadmiParty) August 3, 2026

पीएम को पिछले माह लिखा था लेटर

दिल्ली पुलिस ने नहीं दी इजाजत

दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल को पीएम आवास की ओर मार्च की इजाजत नहीं दी है। पुलिस ने मार्च को रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।