बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की ऐतिहासिक जीत, बोले- मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलुरू नहीं बन जाएगा

Bankipur by-election result: Bankipur by-election result: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के 'घर' में भारी मतों से जीत दर्ज की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट पर उनकी जीत को राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रशांत ने बांकीपुर में 18 हजार 953 वोटों से जीत दर्ज की। मतगणना के दौरान प्रशांत किशोर ने लगातार बढ़त बनाए रखी।

मीडिया से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरे विधायक बनने पर बांकीपुर बेंगलुरू नहीं बन जाएगा... लेकिन आप अगले दो-तीन महीनों में यहां कुछ सुधार जरूर देखेंगे। उन्होंने बांकीपुर की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि जिन्होंने वोट दिया और जिन्होंने नहीं दिया, दोनों के लिए वे समान रूप से काम करेंगे।

प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि बांकीपुर की जनता ने भाजपा नेतृत्व को स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने बिहार में बेहतर शासन के लिए एक योग्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की अपील भी की। इस जीत को उन्होंने बिहार में परिवर्तन की राजनीति की दिशा बदलने वाला कदम बताया।

उपचुनाव का परिणाम

मतगणना के विभिन्न राउंड में प्रशांत किशोर ने भाजपा उम्मीदवार नीरज सिन्हा के खिलाफ मजबूत बढ़त बनाए रखी। प्रशांत ने बांकीपुर में 18 हजार 953 वोटों से जीत दर्ज की। उन्हें 63 हजार 203 वोट मिले। भाजपा उम्मीदवार नीरज को 44 हजार 250 वोट मिले। तीसरे नंबर पर रहीं राजद उम्मीदवार रेखा कुमारी को 49 हजार 118 वोट मिले। इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान हुआ था, जिसमें मतदान प्रतिशत करीब 34.30 रहा।

बांकीपुर सीट पिछले चार दशक से भाजपा का गढ़ मानी जाती रही है। नितिन नवीन के राज्‍यसभा जाने के बाद खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव को भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन जन सुराज ने इसे एक बड़े राजनीतिक संदेश में बदल दिया।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

इस जीत के साथ जन सुराज पार्टी बिहार विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रही है। प्रशांत किशोर ने इसे बिहार में बेहतर शासन, शिक्षा, रोजगार और विकास की मांग का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि एक विधायक अकेले रातोरात बड़े बदलाव नहीं ला सकता, लेकिन जनता की आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा।

विपक्षी दलों ने भी इस नतीजे पर प्रतिक्रिया दी है। इस जीत को NDA सरकार के खिलाफ जनता के असंतोष के रूप में देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर की इस जीत ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि वह बांकीपुर में स्थानीय मुद्दों जैसे सड़क, ड्रेनेज, जलजमाव और शहरी विकास पर कितना प्रभावी काम कर पाते हैं। राजद नेता और लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने प्रशांत किशोर की जीत पर कहा कि यह भाजपा की 'लोमड़ी' की जीत है।