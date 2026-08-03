Top News 3 August: 3 राज्यों के उपचुनाव परिणाम, पप्पू यादव पर हमला, सावन का पहला सोमवार
Top News 3 August : दतिया, बांकीपुर और मांजलपुर में मतगणना जारी। अमेरिका और ईरान में फिर बढ़ा चुनाव। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर चाकू से हमला। ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 39 पदकों के साथ चौथे नंबर पर रहा। आज सावन का पहला सोमवार है। 3 अगस्त की बड़ी खबरें :
दतिया, बांकीपुर और मांजलपुर में मतगणना
मध्यप्रदेश की दतिया, बिहार की बांकीपुर और गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए परिणाम आज मतगणना के बाद आएंगे। तीनों ही सीटों पर भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। दतिया उपचुनाव में नतीजों से पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती सस्पेंड कर दिया गया है। पार्टी ने भितरघात के आरोपों के बाद कार्रवाई की। ALSO READ: दतिया उपचुनाव में नतीजों से पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती सस्पेंड, भितरघात के आरोपों के बाद कार्रवाई
अमेरिका और ईरान में फिर बढ़ा तनाव
ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि होर्मुज जलडमरूमध्य को तत्काल और पूरी तरह खोलने पर सहमति बन गई है। तेहरान ने कहा कि जब तक अमेरिका अपने शत्रुतापूर्ण कदम जारी रखेगा, तब तक मौजूदा स्थिति में बदलाव नहीं होगा।
पप्पू यादव पर चाकू से हमला
बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चाकू से हमले की कोशिश हुई। उन पर चप्पल भी फेंकी गई। हालांकि सुरक्षाकर्मियों और समर्थकों ने वक्त रहते उसे दबोचा और मौके पर ही धुनाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। यादव ने कहा, यह हमला मेरी हत्या की साजिश थी। अगर जनता नहीं होती, तो आज हम मर जाते। ALSO READ: प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव पर चाकू से हमला, बोले- मेरी हत्या की साजिश थी....
ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को 39 पदक
ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का अभियान समाप्त हो गया है। भारत ने इन खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों के साथ कुल 39 पदक अपने नाम किए। भारत ने स्पर्धा में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा के बाद चौथा स्थान हासिल किया है।
आज सावन का पहला सोमवार
शिवभक्ति के पावन धाम सावन का आगाज हो चुका है और आज सावन का पहला सोमवार है। इस बार का पहला सोमवार बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन सुकर्मा योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है। ALSO READ: सावन का पहला सोमवार: जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और 5 खास उपाय