Top News 3 August: 3 राज्यों के उपचुनाव परिणाम, पप्पू यादव पर हमला, सावन का पहला सोमवार

Top News 3 August : दतिया, बांकीपुर और मांजलपुर में मतगणना जारी। अमेरिका और ईरान में फिर बढ़ा चुनाव। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर चाकू से हमला। ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 39 पदकों के साथ चौथे नंबर पर रहा। आज सावन का पहला सोमवार है। 3 अगस्त की बड़ी खबरें :

दतिया, बांकीपुर और मांजलपुर में मतगणना

अमेरिका और ईरान में फिर बढ़ा तनाव

ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि होर्मुज जलडमरूमध्य को तत्काल और पूरी तरह खोलने पर सहमति बन गई है। तेहरान ने कहा कि जब तक अमेरिका अपने शत्रुतापूर्ण कदम जारी रखेगा, तब तक मौजूदा स्थिति में बदलाव नहीं होगा।

पप्पू यादव पर चाकू से हमला

ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को 39 पदक

ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का अभियान समाप्त हो गया है। भारत ने इन खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों के साथ कुल 39 पदक अपने नाम किए। भारत ने स्पर्धा में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा के बाद चौथा स्थान हासिल किया है।

आज सावन का पहला सोमवार