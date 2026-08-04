Latest News Today Live Updates in Hindi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद में एनडीए सांसदों की बैठक हुई। पल पल की जानकारी...

-उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव हुआ।

-हरियाणा के अंबाला शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई।

-राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में बरसा पानी।

-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में NDA पार्लियामेंट्री पार्टी की हर हफ़्ते होने वाली मीटिंग 'मंगल मिलन' के लिए पहुंचे।

-केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में पास करने और विचार के लिए बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026, टैक्सेशन और अन्य कानून (संशोधन) बिल, 2026 पेश करेंगी।

-कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने नए दल-बदल विरोधी कानून पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया।