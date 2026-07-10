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Hero VIDA EVOOTER VX2 Plus 4.4 kWh लॉन्च, 187Km रेंज के साथ बनाया एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड
हीरो मोटोकॉर्प के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड VIDA ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए नया VIDA EVOOTER VX2 Plus 4.4 kWh लॉन्च कर दिया है। लंबी दूरी तय करने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए इस नए वेरिएंट की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 1,43,990 रुपए रखी गई है। कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर लंबी रेंज, तेज चार्जिंग और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करेगा।
187 किलोमीटर की IDC सर्टिफाइड रेंज
नया VIDA EVOOTER VX2 Plus कुल 4.4 kWh बैटरी पैक के साथ आता है, जिसमें 2.2 kWh की दो रिमूवेबल बैटरियां दी गई हैं। यह स्कूटर एक बार चार्ज करने पर 187 किलोमीटर (IDC Certified) तक की रेंज देने में सक्षम है। चार्जिंग के लिए इसमें कई विकल्प दिए गए हैं। 1kW पोर्टेबल चार्जर की मदद से बैटरी 0 से 80 प्रतिशत तक लगभग 3 घंटे 30 मिनट में चार्ज हो जाती है, जबकि DC फास्ट चार्जिंग के जरिए यही चार्जिंग सिर्फ 65 मिनट में पूरी की जा सकती है।
देशभर में मिलेगा चार्जिंग और सर्विस नेटवर्क
Hero MotoCorp ने इस स्कूटर के लिए देशभर में 6,000 से अधिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन और 700 से ज्यादा सर्विस टचपॉइंट उपलब्ध कराए हैं। कंपनी ने बताया कि VIDA EVOOTER VX2 Plus 4.4 kWh जुलाई 2026 के अंत तक देशभर के अधिकृत डीलरशिप पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा ग्राहकों की सुविधा के लिए कंपनी Battery-as-a-Service (BaaS) प्लान भी पेश कर रही है, जिससे स्कूटर खरीदना अधिक किफायती और लचीला बन सकेगा।
12,111 किलोमीटर की यात्रा कर बनाया रिकॉर्ड
नए स्कूटर की क्षमता साबित करने के लिए VIDA ने राइडर गिरीश शेट के साथ 52 दिनों की एक विशेष यात्रा आयोजित की। यह यात्रा बेंगलुरु से शुरू होकर दिल्ली में समाप्त हुई, जिसमें स्कूटर ने 12,111 किलोमीटर का सफर तय किया। इस दौरान यात्रा कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के सभी मेजबान शहरों से होकर गुजरी।
इस उपलब्धि के साथ VIDA EVOOTER VX2 Plus 4.4 kWh ने 'इलेक्ट्रिक स्कूटर द्वारा सबसे लंबी यात्रा' का रिकॉर्ड बनाते हुए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया। कंपनी के अनुसार यह स्कूटर जुलाई 2026 के अंत तक देशभर के अधिकृत डीलरशिप्स पर उपलब्ध हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कंपनी बैटरी-ऐज-अ-सर्विस (BaaS) प्लान भी ऑफर कर रही है ताकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सबके लिए फ्लेक्सिबल और अफोर्डेबल बनी रहे।
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Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard feature
Maruti Suzuki की Swift ऐसी किफायती हैचबैक है। यह कार लॉन्च होने के बाद से ही ग्राहकों की पसंद है। हालांकि कार की सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब इस कार में कंपनी ने सस्ती हैचबैक के साथ महंगी कारों वाला वह फीचर दिया है जो इसकी सेफ्टी में बड़ा इजाफा करने वाला है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट के साथ अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ईएससी दिया है जो सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है।
गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स के जवाब
पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए फ्यूल ऑप्शन्स खोजे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक और सीएनजी के बाद अब मारुति ने यह कहकर तहलका मचा दिया कि उसकी कारें अब गोबर गैस से दौड़ेंगे। भारत में ये कारें कितनी सक्सेस हो सकेंगी। मारुति सुजुकी ने इसके लिए केंद्र सरकार के कुछ उपक्रमों से भी साझेदारी की बात कही है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स-
Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कम
Maruti Suzuki, Hyundai, Tata भारतीय बाजार में Electric Midsize SUVs लाने की तैयारी कर रही है। कंपनियों का ध्यान मध्यमवर्ग पर है, कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स वाली कारें चाहिए। SU2i EV के कोडनेम वाली Hyundai की एसयूवी 2025 ऑटो एक्सपो में दिखाई दे सकती है। अगर कीमत की बात की जाए तो माना जा रहा है कि इसकी कीमत 20 से 30 लाख के बीच हो सकती है।
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Yamaha Aerox Electric : 117Km रेंज और 95.5Km/h की टॉप स्पीड का दावा, जानिए क्या है यामाहा के नए स्कूटर की कीमत
यामाहा मोटर इंडिया (Yamaha Motor India) ने भारतीय बाजार में अपना नया Aerox Electric इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है। यह कंपनी का भारत में दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 2.82 लाख रुपए रखी गई है। यह कीमत इसके पेट्रोल वर्जन की तुलना में लगभग दोगुनी है और EC-06 मॉडल से करीब 1.09 लाख रुपये अधिक है। इसके साथ ही Aerox Electric भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध यामाहा का सबसे महंगा टू-व्हीलर बन गया है।
E20 पेट्रोल से गाड़ियों को नुकसान के दावे 'पेड कैंपेन' का हिस्सा, नितिन गडकरी ने परिवार पर लगे आरोपों कर क्या कहा
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को E20 पेट्रोल (20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) को लेकर उठ रहे सवालों पर तीखा जवाब दिया। उन्होंने आलोचकों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि E20 पेट्रोल से किसी वाहन को नुकसान हुआ है तो उसका सिर्फ एक उदाहरण सामने लाकर दिखाएं। उन्होंने ईंधन दक्षता में कमी और वाहनों को नुकसान पहुंचने जैसे दावों को 'पेड कैंपेन' का हिस्सा बताया।
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OnePlus Nord N6 5G लॉन्च, 19,999 रुपए में 8,000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा
OnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।