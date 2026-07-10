Hero VIDA EVOOTER VX2 Plus 4.4 kWh लॉन्च, 187Km रेंज के साथ बनाया एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड

हीरो मोटोकॉर्प के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड VIDA ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए नया VIDA EVOOTER VX2 Plus 4.4 kWh लॉन्च कर दिया है। लंबी दूरी तय करने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए इस नए वेरिएंट की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 1,43,990 रुपए रखी गई है। कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर लंबी रेंज, तेज चार्जिंग और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करेगा।

187 किलोमीटर की IDC सर्टिफाइड रेंज

नया VIDA EVOOTER VX2 Plus कुल 4.4 kWh बैटरी पैक के साथ आता है, जिसमें 2.2 kWh की दो रिमूवेबल बैटरियां दी गई हैं। यह स्कूटर एक बार चार्ज करने पर 187 किलोमीटर (IDC Certified) तक की रेंज देने में सक्षम है। चार्जिंग के लिए इसमें कई विकल्प दिए गए हैं। 1kW पोर्टेबल चार्जर की मदद से बैटरी 0 से 80 प्रतिशत तक लगभग 3 घंटे 30 मिनट में चार्ज हो जाती है, जबकि DC फास्ट चार्जिंग के जरिए यही चार्जिंग सिर्फ 65 मिनट में पूरी की जा सकती है।

देशभर में मिलेगा चार्जिंग और सर्विस नेटवर्क

Hero MotoCorp ने इस स्कूटर के लिए देशभर में 6,000 से अधिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन और 700 से ज्यादा सर्विस टचपॉइंट उपलब्ध कराए हैं। कंपनी ने बताया कि VIDA EVOOTER VX2 Plus 4.4 kWh जुलाई 2026 के अंत तक देशभर के अधिकृत डीलरशिप पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा ग्राहकों की सुविधा के लिए कंपनी Battery-as-a-Service (BaaS) प्लान भी पेश कर रही है, जिससे स्कूटर खरीदना अधिक किफायती और लचीला बन सकेगा।

12,111 किलोमीटर की यात्रा कर बनाया रिकॉर्ड

नए स्कूटर की क्षमता साबित करने के लिए VIDA ने राइडर गिरीश शेट के साथ 52 दिनों की एक विशेष यात्रा आयोजित की। यह यात्रा बेंगलुरु से शुरू होकर दिल्ली में समाप्त हुई, जिसमें स्कूटर ने 12,111 किलोमीटर का सफर तय किया। इस दौरान यात्रा कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के सभी मेजबान शहरों से होकर गुजरी।

इस उपलब्धि के साथ VIDA EVOOTER VX2 Plus 4.4 kWh ने 'इलेक्ट्रिक स्कूटर द्वारा सबसे लंबी यात्रा' का रिकॉर्ड बनाते हुए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया। कंपनी के अनुसार यह स्कूटर जुलाई 2026 के अंत तक देशभर के अधिकृत डीलरशिप्स पर उपलब्ध हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कंपनी बैटरी-ऐज-अ-सर्विस (BaaS) प्लान भी ऑफर कर रही है ताकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सबके लिए फ्लेक्सिबल और अफोर्डेबल बनी रहे।