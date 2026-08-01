Top News 1 August: कुलगाम में आतंकी हमला, कमर्शियल LPG सिलेंडर सस्ता, PM मोदी ने गाली देने वाले बच्चों को किया माफ

Top News 1 August : कुलगाम में आतंकी हमले में 2 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। तेल कंपनियों ने घटाए कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम। पीएम मोदी ने गाली देने वाले छात्रों को माफ किया। ईरान पर हमले रोकने वाला प्रस्ताव सीनेट में गिरा। IMD ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। 1 अगस्त की बड़ी खबरें :

कुलगाम में आतंकी हमला, 2 मजदूरों की मौत

सस्ता हुआ कमर्शियल LPG सिलेंडर

PM मोदी ने गाली देने वाले छात्रों को किया माफ

IMD का भारी बारिश का अलर्ट

ईरान पर हमले रोकने वाला प्रस्ताव सीनेट में गिरा

अमेरिकी सीनेट में गुरुवार को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर राष्ट्रपति की ताकत सीमित करने वाला एक अहम प्रस्ताव गिर गया। वोटिंग में यह प्रस्ताव 49-50 के बेहद करीबी अंतर से खारिज हो गया। प्रस्ताव पास हो जाता तो राष्ट्रपति अकेले युद्ध का फैसला नहीं ले पाते।