सूर्य का अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश: इन 12 राशियों के करियर, धन और सेहत पर पड़ेगा बड़ा प्रभाव

ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा सूर्य देव का नक्षत्र परिवर्तन एक अत्यंत महत्वपूर्ण खगोलीय व ज्योतिषीय घटना माना जाता है। 3 अगस्त 2026 को सूर्य देव पुष्य नक्षत्र से निकलकर अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अश्लेषा नक्षत्र वैदिक ज्योतिष का नौवां नक्षत्र है, जिसके स्वामी ग्रह बुध हैं और इसके अधिष्ठाता देवता नाग (सर्प) हैं। यह नक्षत्र पूर्ण रूप से कर्क राशि के अंतर्गत आता है। सूर्य और बुध के बीच मित्र भाव होने के कारण सूर्य का यह गोचर मुख्य रूप से बुद्धि, तर्कक्षमता, संचार (Communication), व्यापार और करियर के क्षेत्र में बड़े सकारात्मक बदलाव लेकर आता है। आइए, विस्तार से जानते हैं कि सूर्य के इस अश्लेषा नक्षत्र प्रवेश का सभी 12 राशियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किसे शुभ तथा किसे सावधान रहने की आवश्यकता है।

सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में गोचर 2026: 12 राशियों का राशिफल

1. मेष राशि (Aries)

सामान्य प्रभाव: मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ और फलदायी सिद्ध होगा। आपके पराक्रम और सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी।

करियर व नौकरी: सरकारी या निजी क्षेत्र में कार्यरत जातकों को पदोन्नति (Promotion) और कार्यस्थल पर विशेष सफलता मिल सकती है।

आर्थिक व संपत्ति: नया मकान, जमीन या नया वाहन खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं।

2. वृषभ राशि (Taurus)

सामान्य प्रभाव: आपके ऊपर भाग्य की विशेष कृपा बनी रहेगी, जिससे अटके हुए काम गति पकड़ेंगे।

धन लाभ: अचानक अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे।

व्यापार: लंबे समय से रुकी हुई व्यावसायिक डील फाइनल होगी और पुरानी योजनाओं से अच्छा मुनाफा मिलना शुरू होगा।

3. मिथुन राशि (Gemini)

सामान्य प्रभाव: आपकी आर्थिक स्थिति में अभूतपूर्व मजबूती और स्थिरता देखने को मिलेगी।

संवाद व व्यापार: आपकी वाणी और संवाद शैली प्रभावशाली रहेगी, जिससे व्यापारिक बातचीत में आपको भारी मुनाफा होगा।

निवेश: इस अवधि में किए गए नए निवेश भविष्य में बड़ा लाभ देंगे।

4. कर्क राशि (Cancer)

सामान्य प्रभाव: चूंकि अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि में ही आता है, इसलिए यह गोचर आपके व्यक्तित्व, मान-सम्मान और आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि करेगा।

पारिवारिक व संबंध: पुराने पारिवारिक विवाद सुलझेंगे और साझेदार (Partnership) के काम में बड़ा लाभ होगा।

स्वास्थ्य: लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार महसूस होगा।

5. सिंह राशि (Leo)

सामान्य प्रभाव: सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए अश्लेषा नक्षत्र में उनका प्रवेश आपके करियर में नई उपलब्धियां और ख्याति लेकर आएगा।

कार्यक्षेत्र: समाज और कार्यस्थल पर आपकी अलग पहचान बनेगी। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे।

आर्थिक पक्ष: वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और रुके हुए काम समय पर आसानी से पूरे हो जाएंगे।

6. कन्या राशि (Virgo)

सामान्य प्रभाव: कन्या राशि के जातकों के लिए आय (Income) के नए-नए स्रोत खुलने के योग बन रहे हैं।

नौकरीपेशा: जो लोग नौकरी में बदलाव या सैलरी वृद्धि की उम्मीद कर रहे थे, उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल है।

आर्थिक स्थिरता: आय में वृद्धि से संचित धन (Savings) में बढ़ोतरी होगी।

7. तुला राशि (Libra)

सामान्य प्रभाव: तुला राशि वालों के भाग्य में वृद्धि होगी और भौतिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति होगी।

नया व्यवसाय: यदि आप कोई नया कार्य या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय सबसे उपयुक्त है।

करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

सामान्य प्रभाव: यह गोचर आपके जीवन में कई बड़े और सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है।

संपत्ति व यात्रा: पैतृक या अचल संपत्ति से जुड़े विवाद हल होंगे। व्यावसायिक यात्राओं से धन लाभ होगा।

व्यक्तिगत जीवन: लव लाइफ में नया मोड़ आएगा और आपसी संबंध अधिक मजबूत होंगे।

9. धनु राशि (Sagittarius)

सामान्य प्रभाव: धनु राशि के जातकों के लिए करियर और बिज़नेस में बड़ी छलांग लगाने का यह स्वर्णिम अवसर है।

निवेश से रिटर्न: पूर्व में किए गए किसी निवेश से अचानक बड़ा वित्तीय लाभ प्राप्त हो सकता है।

रुके हुए कार्य: लंबे समय से फंसी हुई फाइलें और जटिल समस्याएं अपने-आप सुलझती नज़र आएंगी।

10. मकर राशि (Capricorn)

सामान्य प्रभाव: कार्यक्षेत्र में सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता होगी।

व्यापार: व्यापार में नए अवसर तो मिलेंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला न लें।

सावधानी: अपने बिजनेस पार्टनर या जीवनसाथी के साथ किसी भी बहस या मतभेद से बचें, शांति से काम लें।

11. कुंभ राशि (Aquarius)

सामान्य प्रभाव: यह गोचर आपके लिए शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला रहेगा।

कानूनी मामले: यदि कोई कोर्ट-कचहरी या कानूनी मामला चल रहा है, तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है।

सावधानी: प्रतिस्पर्धियों पर आपकी बढ़त बनी रहेगी, परंतु मौसम परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें।

12. मीन राशि (Pisces)

सामान्य प्रभाव: विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और बौद्धिक कार्य करने वालों के लिए यह समय अत्यंत शुभ और फलदायी है।

बौद्धिक क्षमता: आपकी सोचने-समझने और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी।

नया प्रोजेक्ट: कार्यक्षेत्र में किसी नए और बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ने का शानदार मौका मिल सकता है।

गोचर काल के विशेष शुभ उपाय

सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने और अश्लेषा नक्षत्र के किसी भी अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए गोचर अवधि के दौरान निम्नलिखित उपाय अवश्य करें:

अर्घ्य दें: प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल भरकर (संभव हो तो थोड़ा रोली व लाल फूल मिलाकर) सूर्य देव को जल अर्पित करें।

मंत्र का जाप: जल चढ़ाते समय प्रतिदिन 'ॐ सूर्याय नमः' या 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का कम से कम 108 बार श्रद्धापूर्वक जाप करें।

दान कार्य: रविवार के दिन गेहूं, गुड़, तांबा या लाल वस्त्रों का दान ज़रूरतमंदों को करें।