मंगलवार, 9 जून 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. आज का मुहूर्त
  4. 10 जून 2026, बुधवार के शुभ मुहूर्त
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Modified: मंगलवार, 9 जून 2026 (18:43 IST)

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 जून 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang
Today Shubh Muhurat 10 June 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 10 जून, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
 
 
आज आपका दिन मंगलमय हो!

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि आपने 10 जून 2026 की तिथि को लेकर पुनः स्पष्टीकरण चाहा है। गणना के अनुसार, 10 जून 2026 (बुधवार) को सुबह 06:58 तक दशमी तिथि का थोड़ा सा अंश रह सकता है, जिसके तुरंत बाद एकादशी तिथि (परमा एकादशी) शुरू हो जाएगी। सूर्योदय कालीन तिथि (उदयातिथि) और दिन के मुख्य भाग में एकादशी का ही प्रभाव रहेगा। यदि आप दशमी तिथि के संदर्भ और बुधवार के पंचांग के अनुसार आज का विवरण देखना चाहते हैं, तो वह इस प्रकार है:
 

आज का पंचांग: 10 जून 2026 (बुधवार)

विक्रम संवत: 2083 (सिद्धार्थी)
शक संवत: 1948 (परावभ)
महीना: ज्येष्ठ अधिकमास (मलमास / पुरुषोत्तम मास)
पक्ष: कृष्ण पक्ष
तिथि: दशमी तिथि- सुबह 06:58 तक (इसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ)
नक्षत्र: रेवती नक्षत्र- सुबह 05:07 तक था (इसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग चुका है)
योग: सौभाग्य योग- सुबह 09:37 तक (इसके बाद शोभन योग)
करण: बव- सुबह 06:58 तक (इसके बाद बालव)
सूर्योदय: सुबह 05:23 एएम
सूर्यास्त: शाम 07:19 पीएम
चंद्रराशि: मेष राशि (दिन-रात)
 
विशेष नोट (पंचक समाप्ति): आज सुबह 05:07 पर रेवती नक्षत्र समाप्त होने के साथ ही पंचक पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

यदि आप आज कोई नया व्यापारिक कार्य, लेन-देन या अन्य शुभ काम करना चाहते हैं, तो इन समयों का ध्यान रखें:
अभिजित मुहूर्त: आज बुधवार होने के कारण ज्योतिष नियमों के अनुसार अभिजित मुहूर्त मान्य नहीं रहेगा (बुधवार को अभिजित मुहूर्त वर्जित माना जाता है)।
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:02 से सुबह 04:42 तक।
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:40 से दोपहर 03:36 तक।
गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:18 से शाम 07:39 तक।
अमृत काल: रात 11:35 से रात 01:08 (11 जून) तक।
 

अशुभ समय (राहुकाल और वर्जित समय)

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस समय अवधि में किसी भी नए या बड़े कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए:
राहुकाल: दोपहर 12:21 से दोपहर 02:05 तक (बुधवार को दोपहर के समय राहुकाल होता है, इस दौरान यात्रा या बड़ा सौदा न करें)।
यमगंड काल: सुबह 07:07 से सुबह 08:52 तक।
गुलिक काल: सुबह 10:36 से दोपहर 12:21 तक।
दिशाशूल: उत्तर दिशा (यदि आज इस दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से सौंफ खाकर या धनिया चबाकर ही निकलें)।

आज का विशेष बुधवार उपाय:

चूंकि आज अधिकमास का बुधवार है और सुबह के बाद एकादशी तिथि भी लग रही है, इसलिए आज भगवान विष्णु और गणेश जी की संयुक्त कृपा पाने का अद्भुत संयोग है। आज गणेश जी को दुर्वा की 21 गांठें अर्पित करें और हरी मूंग की दाल का दान करें। इससे बुध ग्रह मजबूत होता है और कर्ज व पैसों से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
10 June Birthday: आपको 10 जून, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई

सोमवार से रविवार तक करें ये अचूक उपाय, हर दिन चमकेगी किस्मत

सोमवार से रविवार तक करें ये अचूक उपाय, हर दिन चमकेगी किस्मतज्योतिष शास्त्र और लाल किताब के अनुसार, सप्ताह के सातों दिन किसी न किसी विशेष ग्रह और देवी-देवता को समर्पित होते हैं। यदि हम वार (दिन) के अनुसार छोटे-छोटे विशेष उपाय करें, तो उस दिन से जुड़े ग्रह बलवान होते हैं और हमारे काम आसानी से बनने लगते हैं। सातों दिनों के बेहद असरदार और सरल उपाय नीचे विस्तार से दिए गए हैं।

देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में महागोचर: किस्मत चमकाने और गुरु दोष दूर करने के लिए जरूर करें ये 7 अचूक उपाय

देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में महागोचर: किस्मत चमकाने और गुरु दोष दूर करने के लिए जरूर करें ये 7 अचूक उपायज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को सुख, सौभाग्य, धन, विवाह और बुद्धि का कारक माना गया है। 2 जून 2026 को गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरु का यह गोचर बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन इसके सकारात्मक प्रभावों को कई गुना बढ़ाने और कुंडली में गुरु ग्रह को बलवान करने के लिए शास्त्रों में कुछ विशेष उपायों का उल्लेख किया गया है। यदि आप भी इस गोचर काल के दौरान सुख-समृद्धि, करियर में उन्नति और मानसिक शांति चाहते हैं, तो बिना किसी तालिका के नीचे दिए गए इन 7 सरल और बेहद असरदार उपायों को विस्तार से समझें और अपनी दिनचर्या में शामिल करें।

साल का सबसे बड़ा महागोचर: 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश, जानें सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल

साल का सबसे बड़ा महागोचर: 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश, जानें सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफलज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से वर्ष 2026 की सबसे सनसनीखेज और महत्वपूर्ण खगोलीय घटना 2 जून 2026 को घटित होने जा रही है। ज्ञान, भाग्य, अध्यात्म, धन और संतान के परम कारक देवगुरु बृहस्पति (Jupiter) अपने पुराने घर को छोड़कर अपनी सबसे प्रिय और उच्च राशि कर्क (Cancer) में प्रवेश कर रहे हैं।

Lunar Eclipse 2026: साल के दूसरे चंद्र ग्रहण की 5 बड़ी और रोचक बातें

Lunar Eclipse 2026: साल के दूसरे चंद्र ग्रहण की 5 बड़ी और रोचक बातेंPartial Lunar Eclipse: वर्ष 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को (एक पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप में) लग चुका है। वर्ष 2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण 27-28 अगस्त 2026 को लगने जा रहा है। ग्रहण सुबह 06:53 से प्रारंभ होगा और सूतक काल 9 घंटे पहले प्रारंभ होगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, यह ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में घटित होगा। राहु और शनि के प्रभाव वाली इस राशि में ग्रहण लगने से मानसिक और आर्थिक उथल-पुथल के संकेत मिलते हैं। चलिए इस आगामी चंद्र ग्रहण से जुड़ी 5 खास बातें जानते हैं।

Bada Mangal 2026: बड़ा मंगल: नवाबों के शहर से कैसे शुरू हुई बजरंगबली की ये खास परंपरा, पढ़ें गौरव गाथा

Bada Mangal 2026: बड़ा मंगल: नवाबों के शहर से कैसे शुरू हुई बजरंगबली की ये खास परंपरा, पढ़ें गौरव गाथाJai Shri Ram echoing in the streets of Lucknow: इस बार 2 जून 2026 को पांचवां बड़ा मंगल मनाया जा रहा है तथा 23 जून को आठवां बड़ा मंगल मनाने के साथ ही ज्येष्ठ महीने के अधिकमास के बड़ा मंगल पर्व का समापन होगा। इस बड़े मंगल का इतिहास, लखनऊ की गलियों में गूंजता जय श्री राम और भंडारे की कहानी

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 जून, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 जून, 2026)Today Rashifal 10 June 2026 | कैसा रहेगा आज 10 जून 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार बुधवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

10 June Birthday: आपको 10 जून, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई

10 June Birthday: आपको 10 जून, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई10 June Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 10 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 जून 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 जून 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय10 June 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 10 जून, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

11 जून 2026 से शुरू होगा दुर्लभ सिद्ध काल, जानिए इसका धार्मिक महत्व और करने योग्य 5 उपाय

11 जून 2026 से शुरू होगा दुर्लभ सिद्ध काल, जानिए इसका धार्मिक महत्व और करने योग्य 5 उपायअधिकमास (पुरुषोत्तम मास) का अंतिम चरण चल रहा है, जो 15 जून तक समाप्त होगा, लेकिन ऐसे वर्षों के बाद संयोग बन रहा है कि अधिकमास में बहुत कम समय के अंतराल में एकादशी, प्रदोष व्रत, सोमवती अमावस्या और मिथुन संक्रांति का योग बन रहा है।

मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण, जानिए प्रभाव और अचूक उपाय

मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण, जानिए प्रभाव और अचूक उपाय29 अप्रैल 2022 को साढ़ेसाती प्रारंभ हुई थी। 29 मार्च 2025 से मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है, जो कि सबसे कष्टकारी माना जाता है। 8 अगस्त 2029 को मीन राशि वालों को शनि की साढ़ेसाती से मुक्ति मिल जाएगी। जानिए ज्योतिष के अचूक उपाय।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com