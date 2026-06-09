Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 जून 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Today Shubh Muhurat 10 June 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 10 जून, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आज आपका दिन मंगलमय हो!

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि आपने 10 जून 2026 की तिथि को लेकर पुनः स्पष्टीकरण चाहा है। गणना के अनुसार, 10 जून 2026 (बुधवार) को सुबह 06:58 तक दशमी तिथि का थोड़ा सा अंश रह सकता है, जिसके तुरंत बाद एकादशी तिथि (परमा एकादशी) शुरू हो जाएगी। सूर्योदय कालीन तिथि (उदयातिथि) और दिन के मुख्य भाग में एकादशी का ही प्रभाव रहेगा। यदि आप दशमी तिथि के संदर्भ और बुधवार के पंचांग के अनुसार आज का विवरण देखना चाहते हैं, तो वह इस प्रकार है:

आज का पंचांग: 10 जून 2026 (बुधवार)

विक्रम संवत: 2083 (सिद्धार्थी)

शक संवत: 1948 (परावभ)

महीना: ज्येष्ठ अधिकमास (मलमास / पुरुषोत्तम मास)

पक्ष: कृष्ण पक्ष

तिथि: दशमी तिथि- सुबह 06:58 तक (इसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: रेवती नक्षत्र- सुबह 05:07 तक था (इसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग चुका है)

योग: सौभाग्य योग- सुबह 09:37 तक (इसके बाद शोभन योग)

करण: बव- सुबह 06:58 तक (इसके बाद बालव)

सूर्योदय: सुबह 05:23 एएम

सूर्यास्त: शाम 07:19 पीएम

चंद्रराशि: मेष राशि (दिन-रात)

विशेष नोट (पंचक समाप्ति): आज सुबह 05:07 पर रेवती नक्षत्र समाप्त होने के साथ ही पंचक पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

यदि आप आज कोई नया व्यापारिक कार्य, लेन-देन या अन्य शुभ काम करना चाहते हैं, तो इन समयों का ध्यान रखें:

अभिजित मुहूर्त: आज बुधवार होने के कारण ज्योतिष नियमों के अनुसार अभिजित मुहूर्त मान्य नहीं रहेगा (बुधवार को अभिजित मुहूर्त वर्जित माना जाता है)।

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:02 से सुबह 04:42 तक।

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:40 से दोपहर 03:36 तक।

गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:18 से शाम 07:39 तक।

अमृत काल: रात 11:35 से रात 01:08 (11 जून) तक।



अशुभ समय (राहुकाल और वर्जित समय)

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस समय अवधि में किसी भी नए या बड़े कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए:

राहुकाल: दोपहर 12:21 से दोपहर 02:05 तक (बुधवार को दोपहर के समय राहुकाल होता है, इस दौरान यात्रा या बड़ा सौदा न करें)।

यमगंड काल: सुबह 07:07 से सुबह 08:52 तक।

गुलिक काल: सुबह 10:36 से दोपहर 12:21 तक।

दिशाशूल: उत्तर दिशा (यदि आज इस दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से सौंफ खाकर या धनिया चबाकर ही निकलें)।

आज का विशेष बुधवार उपाय:

चूंकि आज अधिकमास का बुधवार है और सुबह के बाद एकादशी तिथि भी लग रही है, इसलिए आज भगवान विष्णु और गणेश जी की संयुक्त कृपा पाने का अद्भुत संयोग है। आज गणेश जी को दुर्वा की 21 गांठें अर्पित करें और हरी मूंग की दाल का दान करें। इससे बुध ग्रह मजबूत होता है और कर्ज व पैसों से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं।