Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 9 जून 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Today Shubh Muhurat 09 June 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 09 जून, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आज आपका दिन मंगलमय हो!

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

मंगलवार, 9 जून 2026 का दैनिक पंचांग और शुभ मुहूर्त निम्नलिखित है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ अधिकमास (पुरुषोत्तम मास) के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सुबह 09:14 तक है, जिसके बाद दशमी (दसवीं) तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मंगलवार का दिन संकटमोचन हनुमान जी की साधना और कुंडली में मंगल ग्रह की शांति के लिए परम फलदायी माना जाता है।

आइए जानते हैं 9 जून 2026 का विस्तृत पंचांग, शुभ समय और राहुकाल की स्थिति:

आज का पंचांग: 9 जून 2026

विक्रम संवत: 2083 (सिद्धार्थी)

शक संवत: 1948 (परावभ)

महीना: ज्येष्ठ अधिकमास (मलमास / पुरुषोत्तम मास)

पक्ष: कृष्ण पक्ष

तिथि: नवमी तिथि- सुबह 09:14 तक (इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: उत्तराभाद्रपद नक्षत्र- सुबह 06:48 तक (इसके बाद रेवती नक्षत्र प्रारंभ, जो अगले दिन 10 जून को सुबह 05:07 तक रहेगा)।

योग: आयुष्मान योग- सुबह 11:15 तक (इसके बाद सौभाग्य योग)

करण: तैतिल- सुबह 09:14 तक (इसके बाद गर करण प्रारंभ होगा, जो रात 09:29 तक रहेगा)।

सूर्योदय: सुबह 05:23 एएम

सूर्यास्त: शाम 07:18 पीएम

चंद्रराशि: मीन राशि (दिन-रात)- रेवती नक्षत्र होने के कारण आज पंचक का प्रभाव रहेगा।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

यदि आप आज कोई नया व्यवसाय, धार्मिक कार्य, बड़ा वित्तीय लेन-देन या हनुमान जी की विशेष पूजा शुरू करना चाहते हैं, तो इन शुभ समयों का उपयोग कर सकते हैं:

अभिजित मुहूर्त (दिन का सबसे श्रेष्ठ समय): दोपहर 11:53 से दोपहर 12:49 तक।

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:02 से सुबह 04:42 तक।

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:40 से दोपहर 03:36 तक।

गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:17 से शाम 07:38 तक।

अशुभ समय (राहुकाल और वर्जित समय)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस समय अवधि में कोई भी नया या मांगलिक कार्य शुरू नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें व्यवधान आने की आशंका रहती है:

राहुकाल: दोपहर 03:49 से शाम 05:33 तक (मंगलवार को शाम के समय राहुकाल होता है, इस दौरान शुभ कार्यों से बचें)।

यमगंड काल: सुबह 08:52 से सुबह 10:36 तक।

गुलिक काल: दोपहर 12:20 से दोपहर 02:05 तक।

दिशाशूल: उत्तर दिशा (यदि आज इस दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से गुड़ खाकर निकलें)।

आज का विशेष मंगलवार उपाय:

चूंकि आज ज्येष्ठ अधिकमास का बड़ा मंगलवार है, इसलिए आज हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें बूंदी का प्रसाद या लाल फूल चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें। अधिकमास में हनुमान जी की सेवा करने से मंगल और शनि जनित सभी दोष दूर होते हैं, शत्रुओं पर विजय मिलती है और कर्ज से मुक्ति के मार्ग खुलते हैं।