Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 अगस्‍त 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 10 August 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 10 अगस्‍त, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 10 अगस्त 2026, सोमवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:

सोमवार, 10 अगस्‍त 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्व

भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आज का दिन सबसे उत्तम माना गया है।

शिव मंदिर या घर में देसी घी का दीपक जलाकर शिव चालीसा का पाठ करें।

आज प्रदोष व्रत का पड़ना सोम प्रदोष कहलाता है।

यह व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: सोमवार

तिथि: कृष्ण द्वादशी

पक्ष: कृष्ण पक्ष

मास: श्रावण (कृष्ण पक्ष)

ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 1948

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: आर्द्रा दोपहर 12:26 तक, उसके बाद पुनर्वसु।

योग: वज्र रात्रि 10:27 तक, उसके बाद सिद्धि।

करण: तैतिल प्रात: 8:00 तक, गर शाम 06:27 तक।

चन्द्र राशि: मिथुन राशि में।

सूर्य राशि: कर्क राशि में।

पंचक: आज पंचक नहीं है।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:18 से 01:09 तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:52 से 03:44 तक

ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:49 से 05:34 तक

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: प्रात: 07:54 से 09:31 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)

यमगण्ड: प्रात: 11:07 से 12:44 तक

गुलिक काल: दोपहर 02:20 से 03:57 तक

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: आज के दिन पूर्व दिशा में यात्रा करने से बचें।

निवारण/उपाय: यदि आज पूर्व दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो पहले 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें।





सावन में भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!