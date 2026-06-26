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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Modified: शुक्रवार, 26 जून 2026 (15:46 IST)

संत कबीर जयंती 2026: कबीरदास से जुड़ी 10 अनसुनी और रोचक बातें

Sant Kabir Jayanti 2026
संत कबीरदास जी भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान कवि, समाज सुधारक और संत रहे हैं, जिनकी सीख आज सदियों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। वर्ष 2026 में 29 जून को देशभर में कबीर जयंती मनाई जा रही है। अक्सर हम कबीर जी के दोहे और उनकी साखियां सुनते आए हैं, लेकिन उनके जीवन से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो आज भी आम लोगों के लिए रहस्य या अनसुनी हैं। आइए जानते हैं संत कबीरदास जी के जीवन से जुड़ी 10 अनसुनी और दिलचस्प बातें।
 

1. रहस्यमयी जन्म और 'लहरतारा' तालाब का नाता

कबीर जी के जन्म को लेकर इतिहासकारों में अलग-अलग मत हैं, लेकिन सबसे प्रचलित मान्यता यह है कि वे किसी के गर्भ से नहीं जन्मे थे। सन् 1398 में जेष्ठ पूर्णिमा के दिन काशी (वाराणसी) के लहरतारा तालाब में वे एक कमल के फूल पर तैरते हुए शिशु के रूप में मिले थे।
 

2. 'कबीर' नाम का खास अरबी अर्थ

उनका पालन-पोषण एक मुस्लिम बुनकर दंपत्ति 'नीरू' और 'नीमा' ने किया था। जब शिशु का नामकरण करने के लिए काजी ने कुरान खोली, तो बार-बार 'कबीर' शब्द निकल कर आया। 'कबीर' इस्लाम में अल्लाह के 99 पवित्र नामों में से एक है, जिसका अरबी में अर्थ होता है—"महान" या "सर्वोच्च"।
 

3. बिना बोले ली गुरु रामानन्द से दीक्षा

कबीर जी वैष्णव संत स्वामी रामानन्द को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन उस दौर में सामाजिक बंधनों के कारण ऐसा होना मुश्किल था। कबीर जी सुबह के अंधेरे में काशी के घाट की सीढ़ियों पर लेट गए जहाँ से स्वामी रामानन्द स्नान के लिए गुजरते थे। अंधेरे में रामानन्द जी का पैर कबीर पर पड़ा और उनके मुख से "राम-राम" शब्द निकला। कबीर ने इसी को गुरु-मंत्र मान लिया और जीवनभर राम नाम का सुमिरन किया।
 

4. पढ़े-लिखे नहीं थे, फिर भी रचे कालजयी ग्रंथ

कबीर जी ने खुद अपने एक दोहे में स्वीकार किया है— "मसि कागद छूयो नहीं, कलम गह्यो नहिं हाथ" (यानी मैंने कभी कागज-स्याही को छुआ नहीं और न हाथ में कलम पकड़ी)। वे जो भी बोलते या गाते थे, उनके शिष्यों (विशेषकर भागोदास) ने उन्हें लिपिबद्ध किया, जिसे आज हम 'बीजक' ग्रंथ के रूप में जानते हैं।
 

5. शादीशुदा थे और परिवार भी था

आमतौर पर संतों को कुंवारा या वैरागी देखा जाता है, लेकिन कबीर जी गृहस्थ संत थे। उनकी पत्नी का नाम 'लोई' था। उनके एक पुत्र 'कमाल' और एक पुत्री 'कमली' थी। वे दिनभर कपड़ा बुनते थे और उसी कमाई से अपने परिवार तथा आश्रम में आने वाले साधुओं का पेट भरते थे।
 

6. अंधविश्वास को तोड़ने के लिए चुनी 'मघर' की भूमि

उस दौर में यह अंधविश्वास चरम पर था कि काशी में मरने वाला स्वर्ग जाता है और मघर (गोरखपुर के पास) में मरने वाला नरक जाता है या अगले जन्म में गधा बनता है। इस कुप्रथा और रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कबीर जी अपने जीवन के आखिरी समय में जानबूझकर काशी छोड़कर मघर चले गए और वहीं प्राण त्यागे।
 

7. मृत्यु के बाद शव का 'फूल' बन जाना

कबीर जी की मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर हिंदू और मुस्लिम शिष्यों में विवाद हो गया। हिंदू उनका दाह-संस्कार करना चाहते थे और मुस्लिम उन्हें दफनाना चाहते थे। लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब शव से कफन हटाया गया, तो वहां केवल सुगंधित फूल मिले। शिष्यों ने उन फूलों को आधा-आधा बांट लिया। आज मघर में कबीर जी की समाधि (हिंदू रीति से) और मजार (मुस्लिम रीति से) दोनों एक ही परिसर में बनी हुई हैं।
 

8. निर्गुण राम के उपासक

कबीर जी 'राम' नाम का जाप करते थे, लेकिन उनके राम अयोध्या के राजा या दशरथ पुत्र राम नहीं थे। उनके राम 'निर्गुण और निराकार' थे, जो सृष्टि के कण-कण में, हर इंसान के भीतर घट-घट में वास करते हैं।
 

9. कबीर की 'उलटबांसियां'

कबीर जी की कुछ रचनाएं बेहद पेचीदा और रहस्यमयी हैं, जिन्हें 'उलटबांसी' कहा जाता है। इसमें वे सीधी बात को बिल्कुल उल्टे तरीके से कहते थे, जैसे— "एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावै गाई" (यानी शेर खड़ा होकर गाय चरा रहा है)। इनके गहरे आध्यात्मिक अर्थ होते थे जिन्हें केवल ज्ञानी ही समझ पाते थे।
 

10. कबीरपंथ की स्थापना

कबीर जी ने कभी किसी नए धर्म या संप्रदाय को शुरू नहीं करना चाहा, वे केवल कुरीतियों पर प्रहार करते थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके विचारों को जीवित रखने के लिए उनके शिष्यों ने 'कबीरपंथ' की स्थापना की। आज देश-दुनिया में करोड़ों लोग 'कबीरपंथी' हैं जो कबीर के मार्ग पर चलते हैं और आपस में "साहेब बंदगी" कहकर अभिवादन करते हैं।
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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