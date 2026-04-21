भविष्यवक्ता संत देवायत आयत की भविष्यवाणियां

संत देवायत आयत (Sant Devat Ayat) की भविष्यवाणियां मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात के लोक साहित्य और मौखिक परंपराओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्हें एक महान दूरदर्शी माना जाता है, जिन्होंने सैकड़ों साल पहले ही भविष्य में होने वाले सामाजिक और प्राकृतिक परिवर्तनों का सटीक वर्णन कर दिया था।उनकी भविष्यवाणियों को 'आगम वाणी' भी कहा जाता है। यहाँ उनकी कुछ प्रमुख भविष्यवाणियां दी गई हैं, जो आज के समय में सच होती दिखती हैं।

कौन थे संत देवायत आयत?

संत देवायत आयत (जिन्हें देवायत पंडित भी कहा जाता है) गुजरात के एक प्रसिद्ध भक्ति संत और कवि माने जाते हैं। उनका जीवन काल लगभग 15वीं–16वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है (कुछ मत अलग-अलग भी हैं)। वे खास तौर पर भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे, जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण पर जोर दिया जाता था। उन्होंने कृष्ण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों का प्रचार किया। उनकी रचनाएं आम लोगों की भाषा में थीं, ताकि हर व्यक्ति आसानी से समझ सके। वे सामाजिक भेदभाव (जाति-पांति) के खिलाफ थे और समानता का संदेश देते थे। संत देवायत आयत ने कई भजन और पद लिखे, जो आज भी गुजरात के लोक-संगीत और सत्संग में गाए जाते हैं। उनकी वाणी में सरलता, भक्ति और गहरी आध्यात्मिकता दिखाई देती है।

आगमवाणी (Agamvani): देवायत पंडित की भविष्यवाणियां, जिसे 'आगमवाणी' के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से गुजरात में काफी लोकप्रिय हैं।

भविष्यवाणियां (Predictions): उनकी वाणियों में कलयुग के अंत, समय के बदलाव, और प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र है।

भजन और मंत्र: उनके द्वारा रचित भजन और मंत्र काफी लोकप्रिय हैं।

प्रसार: देवायत पंडित की वाणी को भिकुदान गढ़वी जैसे कलाकारों द्वारा भी सुनाया जाता है।

1. सामाजिक और नैतिक बदलाव

बेटियां घर चलाएंगी: उन्होंने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब बेटियां बेटों की तरह घर की जिम्मेदारी संभालेंगी।

रिश्तों में दूरी: उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भाई-भाई में प्रेम खत्म हो जाएगा और लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनों को ही धोखा देंगे।

धर्म का पतन: लोग धर्म और मर्यादा को भूलकर अधर्म के रास्ते पर चलेंगे।

2. प्राकृतिक और भौगोलिक परिवर्तन

खेती में बदलाव: उन्होंने कहा था कि धरती की उपजाऊ शक्ति कम हो जाएगी और अनाज की जगह 'पैसा' (महंगाई) ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा।

अकाल और जल संकट: उन्होंने पश्चिमी राजस्थान (मारवाड़) के संदर्भ में कहा था कि पानी के लिए हाहाकार मचेगा और प्रकृति अपना संतुलन खो देगी।

3. कलयुग के लक्षण

छोटा कद और कम उम्र: उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में मनुष्यों की लंबाई कम हो जाएगी और उनकी औसत आयु भी घट जाएगी।

विदेशी संस्कृति का प्रभाव: उन्होंने संकेत दिया था कि लोग अपनी संस्कृति और पहनावा छोड़कर विदेशी तौर-तरीकों को अपनाएंगे।

4. कयामत या युगांतर का संकेत

संत देवत अयात ने एक 'महाविनाश' या बड़े युद्ध की भी बात की है, जिसके बाद एक नए युग की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा था कि जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, तब कुदरत न्याय करेगी।

क्या ये भविष्यवाणियां सच हो रही हैं?

आज के दौर में जिस तरह से तकनीक बढ़ी है, रिश्तों में बिखराव आया है और जलवायु परिवर्तन (Climate Change) हो रहा है, लोग उनकी बातों को आज के संदर्भ से जोड़कर देखते हैं। मारवाड़ के ग्रामीण इलाकों में उनकी वाणी को आज भी बहुत श्रद्धा से गाया और सुना जाता है।

नोट: इन भविष्यवाणियों का कोई लिखित ऐतिहासिक दस्तावेज कम ही मिलता है, ये ज्यादातर लोकगीतों और पुरानी पीढ़ी के माध्यम से हम तक पहुँची हैं।