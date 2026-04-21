मंगलवार, 21 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. भविष्यवाणी
  4. The Prophecies of the Prophet-Saint Devat Ayat
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Modified: मंगलवार, 21 अप्रैल 2026 (15:42 IST)

भविष्यवक्ता संत देवायत आयत की भविष्यवाणियां

Devayat Ayat
संत देवायत आयत (Sant Devat Ayat) की भविष्यवाणियां मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात के लोक साहित्य और मौखिक परंपराओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्हें एक महान दूरदर्शी माना जाता है, जिन्होंने सैकड़ों साल पहले ही भविष्य में होने वाले सामाजिक और प्राकृतिक परिवर्तनों का सटीक वर्णन कर दिया था।उनकी भविष्यवाणियों को 'आगम वाणी' भी कहा जाता है। यहाँ उनकी कुछ प्रमुख भविष्यवाणियां दी गई हैं, जो आज के समय में सच होती दिखती हैं।

कौन थे संत देवायत आयत?

संत देवायत आयत (जिन्हें देवायत पंडित भी कहा जाता है) गुजरात के एक प्रसिद्ध भक्ति संत और कवि माने जाते हैं। उनका जीवन काल लगभग 15वीं–16वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है (कुछ मत अलग-अलग भी हैं)। वे खास तौर पर भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे, जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण पर जोर दिया जाता था। उन्होंने कृष्ण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों का प्रचार किया। उनकी रचनाएं आम लोगों की भाषा में थीं, ताकि हर व्यक्ति आसानी से समझ सके। वे सामाजिक भेदभाव (जाति-पांति) के खिलाफ थे और समानता का संदेश देते थे। संत देवायत आयत ने कई भजन और पद लिखे, जो आज भी गुजरात के लोक-संगीत और सत्संग में गाए जाते हैं। उनकी वाणी में सरलता, भक्ति और गहरी आध्यात्मिकता दिखाई देती है।
 
आगमवाणी (Agamvani): देवायत पंडित की भविष्यवाणियां, जिसे 'आगमवाणी' के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से गुजरात में काफी लोकप्रिय हैं।
भविष्यवाणियां (Predictions): उनकी वाणियों में कलयुग के अंत, समय के बदलाव, और प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र है।
भजन और मंत्र: उनके द्वारा रचित भजन और मंत्र काफी लोकप्रिय हैं।
प्रसार: देवायत पंडित की वाणी को भिकुदान गढ़वी जैसे कलाकारों द्वारा भी सुनाया जाता है।

1. सामाजिक और नैतिक बदलाव

बेटियां घर चलाएंगी: उन्होंने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब बेटियां बेटों की तरह घर की जिम्मेदारी संभालेंगी।
रिश्तों में दूरी: उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भाई-भाई में प्रेम खत्म हो जाएगा और लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनों को ही धोखा देंगे।
धर्म का पतन: लोग धर्म और मर्यादा को भूलकर अधर्म के रास्ते पर चलेंगे।

2. प्राकृतिक और भौगोलिक परिवर्तन

खेती में बदलाव: उन्होंने कहा था कि धरती की उपजाऊ शक्ति कम हो जाएगी और अनाज की जगह 'पैसा' (महंगाई) ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा।
अकाल और जल संकट: उन्होंने पश्चिमी राजस्थान (मारवाड़) के संदर्भ में कहा था कि पानी के लिए हाहाकार मचेगा और प्रकृति अपना संतुलन खो देगी।

3. कलयुग के लक्षण

छोटा कद और कम उम्र: उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में मनुष्यों की लंबाई कम हो जाएगी और उनकी औसत आयु भी घट जाएगी।
विदेशी संस्कृति का प्रभाव: उन्होंने संकेत दिया था कि लोग अपनी संस्कृति और पहनावा छोड़कर विदेशी तौर-तरीकों को अपनाएंगे।

4. कयामत या युगांतर का संकेत

संत देवत अयात ने एक 'महाविनाश' या बड़े युद्ध की भी बात की है, जिसके बाद एक नए युग की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा था कि जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, तब कुदरत न्याय करेगी।
 

क्या ये भविष्यवाणियां सच हो रही हैं?

आज के दौर में जिस तरह से तकनीक बढ़ी है, रिश्तों में बिखराव आया है और जलवायु परिवर्तन (Climate Change) हो रहा है, लोग उनकी बातों को आज के संदर्भ से जोड़कर देखते हैं। मारवाड़ के ग्रामीण इलाकों में उनकी वाणी को आज भी बहुत श्रद्धा से गाया और सुना जाता है।
 
नोट: इन भविष्यवाणियों का कोई लिखित ऐतिहासिक दस्तावेज कम ही मिलता है, ये ज्यादातर लोकगीतों और पुरानी पीढ़ी के माध्यम से हम तक पहुँची हैं।
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अचानक बदलने वाली है इन 5 राशियों की तकदीर, ग्रहों का बड़ा संकेत

अचानक बदलने वाली है इन 5 राशियों की तकदीर, ग्रहों का बड़ा संकेतज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, सूर्य के मेष और चंद्रमा के वृषभ राशि में प्रवेश से दोनो की अपनी उच्च राशि में होना एक अत्यंत शक्तिशाली योग बना रहा है। शुक्र भी स्वयं की राशि में होकर मालव्य योग बना रहा है। इसके अलावा शनि, गुरु और मंगल की गति के बदलने से भी कई बदलाव होने वाले हैं। ग्रहों के इस महागोचर से आने वाले कुछ दिनों में 5 राशियों के लिए भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं।

नास्त्रेदमस को टक्कर देते भारत के 7 भविष्यवक्ता, जानें चौंकाने वाली भविष्यवाणियां

नास्त्रेदमस को टक्कर देते भारत के 7 भविष्यवक्ता, जानें चौंकाने वाली भविष्यवाणियां7 prophets of India: भारत के लगभग हर प्रांत में ऐसे सिद्ध पुरुष, संत और ज्योतिषी रहे हैं जिनकी भविष्यवाणियों ने स्थानीय स्तर पर लोगों को प्रभावित किया है। इन भविष्यवक्ताओं ने अक्सर क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी बातें लिखीं और समय पर इनकी बातों को कभी प्रचारित या प्रसारित नहीं किया गया जिसके चलते विदेश के तथाकथित ज्योतिष और भविष्‍यवक्तों की भविष्यवाणियों को ही सच मानकर उन्हें ही महान समझा गया, जबकि उन भविष्यवक्तों ने अपनी भविष्‍य की किताबों में गोलमाल छंदों में भविष्य की बाते लिखी हैं, लेकिन भारत के संतों ने स्पष्ट रूप से भविष्य को लिखा है। चलिए जानते हैं ऐसे ही संतों और उनकी किताबों के बारे में संक्षिप्त जानकारी।

लिंगायत समाज के संस्थापक बसवेश्वर महाराज के बारे में 6 रोचक बातें

लिंगायत समाज के संस्थापक बसवेश्वर महाराज के बारे में 6 रोचक बातेंBasaveshwara jayanti 2026: कर्नाटक में जातिवाद, भेदभाव, अंधविश्‍वास और कुरीतियों के खिलाफ संत बसवेश्वर जी ने एक आंदोलन चलाया और लोगों को सच्चे धर्म के प्रति जागृत किया। बाद में उनके सामाजिक कार्यों के संगठन को लिंगायत संप्रदाय कहा जाने लगा। भगवान बसवेश्वर की जयंती, जिसे 'बसव जयंती' (Basava Jayanthi) कहा जाता है, मुख्य रूप से वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यानी अक्षय तृतीया पर उनकी जयंती रहती है। आज 20 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई जा रही है।

मांगलिक दोष और वैवाहिक जीवन: क्या वाकई यह डरावना है या सिर्फ एक भ्रांति?

मांगलिक दोष और वैवाहिक जीवन: क्या वाकई यह डरावना है या सिर्फ एक भ्रांति?भारतीय समाज में 'मांगलिक दोष' का नाम सुनते ही लोग अक्सर घबरा जाते हैं, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह उतना डरावना नहीं है जितना इसे बना दिया गया है। असल में, मांगलिक होना कोई "श्राप" नहीं, बल्कि एक विशेष ऊर्जा की स्थिति है। आइए, इसके पीछे के विज्ञान और सत्य को समझते हैं।

करियर का चुनाव और कुंडली का दसवां भाव: ग्रहों के अनुसार चुनें सही कार्यक्षेत्र

करियर का चुनाव और कुंडली का दसवां भाव: ग्रहों के अनुसार चुनें सही कार्यक्षेत्रज्योतिष शास्त्र में कुंडली का दसवां भाव (10th House) जिसे 'कर्म भाव' भी कहा जाता है, आपके करियर, प्रतिष्ठा, अधिकार और सफलता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। यदि आप करियर के चुनाव को लेकर असमंजस में हैं, तो दसवें भाव में बैठे ग्रह या उस पर दृष्टि डालने वाले ग्रह आपको सही दिशा दिखा सकते हैं।

और भी वीडियो देखें

खप्पर योग 2026: इन 4 राशियों पर मंडरा रहा है खतरा, अनिष्ट से बचने के लिए करें ये 5 अचूक उपाय

खप्पर योग 2026: इन 4 राशियों पर मंडरा रहा है खतरा, अनिष्ट से बचने के लिए करें ये 5 अचूक उपाय17 मई से 17 जून के बीच खप्पर योग रहेगा। इस दौरान मिथुन, कन्या, मकर और मीन राशि वालों को सावधान रहने की जरूरत है। इन राशि के जातकों को स्वास्थ्य और धन के मामले में सतर्क रहना चाहिए।

Ganga Saptami: गंगा सप्तमी का क्या है महत्व, पूजा विधि और उपाय

Ganga Saptami: गंगा सप्तमी का क्या है महत्व, पूजा विधि और उपायGanga Saptami 2026 celebration: गंगा सप्तमी सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि, पाप मुक्ति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इस दिन गंगा माता की पूजा, गंगा स्नान और दान पुण्य करने से जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। आइए यहां जानते हैं गंगा सप्तमी का महत्व, पूजा विधि और उपाय के बारे में खास जानकारी...

बनने वाला है बुधादित्य योग: इन 3 राशियों के बुरे दिन होंगे समाप्त, धन संबंधी हर समस्या होगी दूर

बनने वाला है बुधादित्य योग: इन 3 राशियों के बुरे दिन होंगे समाप्त, धन संबंधी हर समस्या होगी दूरसूर्य और बुध की इस युति से 'बुधादित्य राजयोग' का निर्माण होगा। माना जाता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग होता है, उसे मान-सम्मान और अपार धन की प्राप्ति होती है। इस बार का गोचर विशेष रूप से इन 3 राशियों के लिए 'गोल्डन पीरियड' लेकर आने वाला है।

शुक्र के वृषभ राशि में गोचर से बना मालव्य राजयोग, 4 राशियों को मिलेगा अचानक से धन

शुक्र के वृषभ राशि में गोचर से बना मालव्य राजयोग, 4 राशियों को मिलेगा अचानक से धनVenus transit in Taurus 2026 horoscope effects: वृषभ राशि में शुक्र के गोचर से बना मालव्य राजयोग 4 राशियों के लिए लाएगा अचानक धन लाभ, करियर और जीवन में आएंगे बड़े सकारात्मक बदलाव। जानें किन राशियों को मिलेगा फायदा।

Ganga Saptami 2026: गंगा सप्तमी का धार्मिक महत्व, परंपरा और दान

Ganga Saptami 2026: गंगा सप्तमी का धार्मिक महत्व, परंपरा और दानGanga festival 2026: इस बार 23 अप्रैल 2026, गुरुवार को गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जा रहा है, जो कि देवी गंगा को समर्पित है। इस दिन को गंगा पूजन और गंगा जयंती के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन देवी गंगा का पुनर्जन्म हुआ था।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

अक्षय तृतीया

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com