शनिवार, 18 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. भविष्यवाणी
  4. pink-sky-near-jagannath-temple-reason-science-or-miracle
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : शनिवार, 18 अप्रैल 2026 (14:42 IST)

जगन्नाथ मंदिर के आसपास आसमान हुआ गुलाबी, चमत्कार, विज्ञान या भविष्य का संकेत?

jagannath temple pink sky
ओड़िसा के पुरी (Puri) में हाल ही में (खासकर 14 अप्रैल 2026, ओड़िया नववर्ष के अवसर पर) आसमान का गहरा लाल या सिंदूरी होना एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि यह गुलाबी जैसा नजर आ रहा था।लोग इसे भक्ति और विज्ञान, दोनों नजरिए से देख रहे हैं। चलिए जानते हैं कि सच क्या है?
 
इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:
 

1. वैज्ञानिक कारण (रेले स्कैटरिंग)

जैसा कि हमने पहले चर्चा की, सूर्यास्त के समय जब सूर्य की किरणें वायुमंडल की घनी परतों से गुजरती हैं, तो नीली रोशनी बिखर जाती है और केवल लाल रोशनी हम तक पहुँचती है।
 
नमी और प्रदूषण: पुरी एक तटीय शहर (Coastal City) है। हाल ही में वहाँ 'काल बैसाखी' (Kalbaisakhi) जैसे तूफान और बारिश हुई है। हवा में मौजूद नमी (Humidity), धूल के कण और बादलों की विशेष बनावट ने लाल रंग के प्रकीर्णन (Scattering) को और भी गहरा बना दिया, जिससे पूरा आसमान खूनी लाल नजर आने लगा।
 

2. आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व

पुरी में भगवान जगन्नाथ का निवास है, इसलिए लोग इस घटना को ईश्वर की कृपा से जोड़कर देख रहे हैं:
ओड़िया नववर्ष (महा विशुब संक्रांति): यह घटना ठीक ओड़िया नववर्ष और हनुमान जयंती के अवसर पर हुई। भक्तों ने इसे भगवान हनुमान के तेज और उनकी आभा से जोड़कर देखा।
दिव्य संकेत: स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के लिए जगन्नाथ मंदिर के ऊपर इस तरह का 'क्रिमसन स्काई' (Crimson Sky) एक आध्यात्मिक अनुभूति जैसा था, जिसे कई लोगों ने 'अलोकिक' दृश्य बताया।

3. भविष्य के संकेत:

भविष्य मालिका में विश्‍वास रखने वाले भक्तों का मानना है कि प्रभु जगन्नाथ संकेत दे रहे हैं कि आने वाला समय अच्‍छा नहीं है। इसलिए तुम सभी सच के मार्ग पर आकर त्रिसंध्या करो।
 
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Kalagnanam:रहस्यमयी ग्रंथ 'कालज्ञानम': सटीक हैं इस ग्रंथ की भविष्यवाणी, जानिए 10 बड़ी भविष्यवाणियां

Kalagnanam:रहस्यमयी ग्रंथ 'कालज्ञानम': सटीक हैं इस ग्रंथ की भविष्यवाणी, जानिए 10 बड़ी भविष्यवाणियांKalagnanam:भारत में कई भविष्यवक्ता संत हुए हैं, जिन्होंने हजारों वर्षों की स्पष्ट भविष्यवाणियां की हैं। ये भविष्यवाणियां उन्होंने नास्त्रेदमस या बाबा वेंगा की तरह गोलमोल भाषा में नहीं, बल्कि एकदम स्पष्ट रूप से की हैं। इन्हीं भविष्यवक्ताओं में से एक हैं आंध्र प्रदेश के सिद्ध संत श्री पोतुलूरी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी। स्वामी जी का जन्म 1608 में हुआ था। उन्होंने तेलुगु भाषा में 'कालज्ञानम' नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसकी भविष्यवाणियां वर्तमान में अत्यंत वायरल हैं।

मंगल का मीन राशि में गोचर, 6 राशियां 11 मई 2026 तक निपटा लें कार्य

मंगल का मीन राशि में गोचर, 6 राशियां 11 मई 2026 तक निपटा लें कार्यMars Transit in Pisces: 02 अप्रैल 2026 गुरुवार के दिन से ही मंगल ग्रह का बृहस्पति की मीन राशि में गोचर चल रहा है, जहां यह ग्रह 11 मई तक रहेंगे। वृषभ, मिथुन, कर्क, धनु, मकर और मीन राशियों को जल्दी से निपटाने होंगे अपने कार्य।

Kalagnanam Granth: भविष्‍य मालिका ग्रंथ की तरह है भविष्यवाणियों का ग्रंथ- कालज्ञानम्

Kalagnanam Granth: भविष्‍य मालिका ग्रंथ की तरह है भविष्यवाणियों का ग्रंथ- कालज्ञानम्ओड़िसा के पंचसखा में से एक संत हुए अच्युतानंद दास (1480 और 1505), जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं। वर्तमान में उनकी लिखी पुस्तक 'भविष्य मालिका' बहुत चर्चा में है। इसी तरह के एक संत आंध्रप्रदेश में भी हुए हैं जिनका नाम श्री पोतुलूरी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी (1608–1694) हैं, उन्होंने भविष्यवाणियों पर एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है- 'कालज्ञानम्'। इस ग्रंथ में भी उसी तरह की भविष्यवाणी है जिस तरह की भविष्यवाणियां भविष्य मालिका में है। ब्रह्मेंद्र स्वामी को "दक्षिण का नास्त्रेदमस'' भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में भविष्य की हजारों ऐसी भविष्यवाणियां कर रखी हैं, जिनमें से कई आज सच साबित होने का दावा किया जा रहा है।

केदानाथ और बद्रीनाथ मंदिर धाम जाने से पहले कर लें ये जरूरी 5 तैयारियां

केदानाथ और बद्रीनाथ मंदिर धाम जाने से पहले कर लें ये जरूरी 5 तैयारियांकेदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा जितनी आध्यात्मिक और सुखद है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है। 22 और 23 अप्रैल 2026 को कपाट खुलने वाले हैं, ऐसे में यात्रा पर निकलने से पहले इन 5 महत्वपूर्ण तैयारियों को सुनिश्चित कर लें।

खप्पर योग बना खतरनाक: 4 राशियों को नुकसान, 4 को मिलेगा बड़ा लाभ

खप्पर योग बना खतरनाक: 4 राशियों को नुकसान, 4 को मिलेगा बड़ा लाभKhappar yog 2026: पिछले साल यानी वर्ष 2025 में 15 मार्च से 11 जून और इसके बाद 11 जुलाई से लेकर 7 अक्टूबर तक खप्पर योग बना था। सभी ने देखा है कि इसी दौरान ईरान-इजराल का युद्ध और फिर भारत-पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इस वर्ष भी ऐसा ही योग बन रहा है। चलिए जानते हैं कि किन 3 राशियों को होगा नुकसान और किसको मिलेगा इनाम।

और भी वीडियो देखें

Weekly Astrology Horoscope: साप्ताहिक राशिफल (20 से 26 अप्रैल 2026): नए अवसर और बदलाव के संकेत

Weekly Astrology Horoscope: साप्ताहिक राशिफल (20 से 26 अप्रैल 2026): नए अवसर और बदलाव के संकेतWeekly Horoscope April 2026: इस साप्ताहिक राशिफल में हम आपको मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए इस सप्ताह के विस्तृत संकेत देंगे, जिससे आप अपने आने वाले दिनों की बेहतर योजना बना सकें और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकें। 20 अप्रैल से 26 अप्रैल 2026 के बीच ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे रही है, वहीं कुछ लोगों...

मांगलिक दोष और वैवाहिक जीवन: क्या वाकई यह डरावना है या सिर्फ एक भ्रांति?

मांगलिक दोष और वैवाहिक जीवन: क्या वाकई यह डरावना है या सिर्फ एक भ्रांति?भारतीय समाज में 'मांगलिक दोष' का नाम सुनते ही लोग अक्सर घबरा जाते हैं, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह उतना डरावना नहीं है जितना इसे बना दिया गया है। असल में, मांगलिक होना कोई "श्राप" नहीं, बल्कि एक विशेष ऊर्जा की स्थिति है। आइए, इसके पीछे के विज्ञान और सत्य को समझते हैं।

करियर का चुनाव और कुंडली का दसवां भाव: ग्रहों के अनुसार चुनें सही कार्यक्षेत्र

करियर का चुनाव और कुंडली का दसवां भाव: ग्रहों के अनुसार चुनें सही कार्यक्षेत्रज्योतिष शास्त्र में कुंडली का दसवां भाव (10th House) जिसे 'कर्म भाव' भी कहा जाता है, आपके करियर, प्रतिष्ठा, अधिकार और सफलता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। यदि आप करियर के चुनाव को लेकर असमंजस में हैं, तो दसवें भाव में बैठे ग्रह या उस पर दृष्टि डालने वाले ग्रह आपको सही दिशा दिखा सकते हैं।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 अप्रैल, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 अप्रैल, 2026)Today 18 April horoscope in Hindi 2026 : कैसा रहेगा आज 18 अप्रैल 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार शनिवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

18 April Birthday: आपको 18 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

18 April Birthday: आपको 18 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!18 April Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 18 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com