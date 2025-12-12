Jagannath Puri : जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर मंडराया चीलों का झुंड, क्या बड़ी घटना का संकेत, भविष्यमालिका से क्यों जोड़ रहे लोग

कई लोग इसे प्राचीन ‘भविष्य मालिका’ भविष्यवाणियों और स्थानीय मान्यताओं से जोड़कर देख रहे हैं। कुछ इसे दिव्य संकेत मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे किसी आने वाले बदलाव या चेतावनी का रूप बताते हुए चर्चा कर रहे हैं।

मंदिर प्रशासन ने क्या कहा

मीडिया खबरों के मुताबिक मंदिर प्रशासन ने इन अटकलों को खारिज करते हुए साफ कहा है कि यह पूरी तरह एक स्वाभाविक घटना है और इसका किसी तरह की भविष्यवाणी या धार्मिक संकेत से संबंध नहीं है। मंदिर अधिकारियों के मुताबिक खुले वातावरण, समुद्र के नजदीकी क्षेत्र और प्राकृतिक परिस्थितियों की वजह से इस तरह के पक्षियों का दिखना सामान्य है।

इसके बाद भी इस घटना ने सदियों से चली आ रही मान्यताओं, शकुन-अपशकुन की परंपरा, और नीलचक्र के रहस्य को लेकर लोगों के बीच नई बहस छेड़ दी है। कई श्रद्धालु इस दृश्य को मंदिर की दिव्यता से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं विशेषज्ञ इसे सिर्फ प्रकृति का सामान्य व्यवहार मान रहे हैं।

झंडे में आग लगने की घटना से चर्चाएं

भविष्य मालिका में जगन्नाथ पुरी से जुड़ी एक और भविष्यवाणी का जिक्र किया गया है। इसके अनुसार मंदिर परिसर में त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है, उसमें आग लगने की घटना का उल्लेख मिलता है। कुछ साल पहले पहली बार त्रिदेव के वस्त्र में आग लगी थी। झंडे में आग लगने का उल्लेख भी भविष्य मालिका में मिलता है। इस घटना के बाद यह कहा जाने लगा कि यह कलियुग के अंत का संकेत है और दुनिया का महाविनाश भी होने ही वाला है। इस घटना के बाद कलियुग के अंत के बारे में सोशल मीडिया पर चर्चाएं होने लगीं।