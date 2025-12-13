शनिवार, 13 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Weather Update 13 december cold wave and fog
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , शनिवार, 13 दिसंबर 2025 (08:10 IST)

Weather Update : शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, पहाड़ी राज्यों में पारा शून्य से नीचे, इन राज्यों में कोहरे का कहर

cold wave
Weather Update : उत्तर भारत अब भीषण ठंड की चपेट में हैं। जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश अधिकांश स्थानों पर पारा शून्य से नीचे है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों अब सर्दी के साथ ही धुंध का असर भी दिखाई दे रहा है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में आज शीत लहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है।
 
मौसम विभाग के अनुसार, देश के कई हिस्सों में दिसंबर की ठंड अपने असली रूप में दिखाई देने लगी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के कई हिस्सों में धुंध की वजह से दृश्यता घट गई। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा।

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 13 से 15 तारीख तक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में 13-14, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में 13 दिसंबर 2025 को शीत लहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है।
 
उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 13-15 तारीख के दौरान सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा रहने की संभावना है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 16-17, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 13-18, असम और मेघालय, पंजाब, हरियाणा में 13-15 और हिमाचल प्रदेश में 13-14 दिसंबर, 2025 के दौरान घना कोहरा रहने की संभावना है। 
कश्मीर में कड़ाके की ठंड : कश्मीर घाटी में शीतलहर का कहर दिखाई दे रहा है। देश में सबसे ठंडा स्थान जोजिला पास रहा। यहां तापमान माइनस 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। गुलमर्ग में माइनस 4.5 डिग्री, श्रीनगर में माइनस 1.4 डिग्री तापमान रहा।
 
उत्तराखंड में ठंड के साथ कोहरा का कहर : उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से ठंड का प्रकोप जारी है।  पहाड़ी जिलों में हल्की बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। कई जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। इससे धूप कमजोर पड़ेगी और ठंड और अधिक महसूस होगी। मौसम विभाग के अनुसार,  14 दिसंबर को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और हिमपात की संभावना है। इससे राज्य में तापमान और गिर सकता है।
 
दिल्ली में कैसा है मौसम : राजधानी एनसीआर में शनिवार, 13 दिसंबर को आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। धुंध और प्रदूषण की वजह से यहां सुबह और शाम के समय विजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है। यहां न्यूनतम तापमान 8–10 डिग्री और अधिकतम तापमान 23–25 डिग्री के करीब रहने की संभावना है।
edited by : Nrapendra Gupta 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती, पुतिन ने 40 मिनट तक कराया इंतजार, बिन बुलाए मीटिंग रूम में घुसे

पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती, पुतिन ने 40 मिनट तक कराया इंतजार, बिन बुलाए मीटिंग रूम में घुसेपाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक बार फिर शर्मसार होना पड़ा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें 40 मिनट तक इंतजार करवाया। मीडिया खबरों के मुताबिक तुर्कमेनि‍स्तान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय शांति एवं तटस्थता फोरम के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को एक बड़ी कूटनीतिक असहजता का सामना करना पड़ा।

Sim binding से क्यों डरे हुए हैं लोग, क्या हैं सरकार के आदेश, जानिए हर सवाल का जवाब

Sim binding से क्यों डरे हुए हैं लोग, क्या हैं सरकार के आदेश, जानिए हर सवाल का जवाबWhat is Sim Binding Rule explainer : मैसेजिंग ऐप्स को प्रयोग करने का तरीका जल्द ही बदलने वाला है वॉट्सऐप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे बड़े ऐप्स अब सरकार के उस नए नियम को लेकर चिंतित हैं, जिसे 'सिम-बाइंडिंग' कहा जा रहा है। फरवरी 2026 से लागू होने वाले इस नियम के बाद मैसेजिंग ऐप उसी फोन पर चलेगा जिसमें वह अकाउंट बनाने वाला सिम कार्ड लगा होगा। इसे लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं।

बंगाल में मंदिर-मस्जिद विवाद, अब अयोध्या शैली में राम मंदिर बनाने का ऐलान

बंगाल में मंदिर-मस्जिद विवाद, अब अयोध्या शैली में राम मंदिर बनाने का ऐलानTemple mosque dispute in Bengal : बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मंदिर–मस्जिद को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बाबरी मस्जिद के बाद अब राम मंदिर बनाने का ऐलान किया गया है। मीडिया खबरों के मुताबिक गुरुवार को साल्ट लेक के विभिन्न इलाकों में पोस्टर लगाए गए। इनमें महानगर के पूर्वी छोर पर अयोध्या-शैली के राम मंदिर परिसर बनाने की योजना की घोषणा की गई है।

New Labour Code: क्या कम हो जाएगी कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी, क्या कहा श्रम मंत्रालय ने

New Labour Code: क्या कम हो जाएगी कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी, क्या कहा श्रम मंत्रालय नेWhat is new labor code: केंद्र सरकार द्वारा नए लेबर कोड (New Labour Code) को नोटिफाई किए जाने के बाद देश भर के वेतनभोगी कर्मचारियों में यह डर है कि कहीं उनकी इन-हैंड सैलरी (Take-Home Salary) में कटौती तो नहीं हो जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से लेकर दफ्तरों तक इस विषय पर चर्चाओं का बाजार गर्म है।

हादसा या मर्डर, क्‍या है सिंगर जुबीन गर्ग की मौत का रहस्‍य, CID ने सौंपी चार्जशीट?

हादसा या मर्डर, क्‍या है सिंगर जुबीन गर्ग की मौत का रहस्‍य, CID ने सौंपी चार्जशीट?असम सीआईडी ​​की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने शुक्रवार को गुवाहाटी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय में सिंगर जुबीन गर्ग की मौत मामले में चार्जशीट पेश की।

और भी वीडियो देखें

Jagannath Puri : जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर मंडराया चीलों का झुंड, क्या बड़ी घटना का संकेत, भविष्यमालिका से क्यों जोड़ रहे लोग

Jagannath Puri : जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर मंडराया चीलों का झुंड, क्या बड़ी घटना का संकेत, भविष्यमालिका से क्यों जोड़ रहे लोगप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की एक घटना फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसे लेकर तरह-तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि जगन्नाथ धाम से जुड़ी हर असामान्य घटना लोगों में आस्था, रहस्य और परंपरा को लेकर नई चर्चा को जन्म देती है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर के ऊपर चीलों के चक्कर लगाते हुए दिखाई देने का दृश्य सोशल मीडिया पर कई सवालों को खड़ा कर रहा है।

हवाई किराया क्यों नहीं कर सकते कंट्रोल, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने क्या बताई मजबूरी

हवाई किराया क्यों नहीं कर सकते कंट्रोल, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने क्या बताई मजबूरीनागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने लोकसभा में कहा कि पूरे देश में हवाई किराया कैप करना संभव नहीं है। डी-रेगुलेटेड बाजार यात्रियों के हित में है और त्योहारों के दौरान बढ़ती मांग के कारण किराए बढ़ते हैं। सरकार ने विशेष परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर किराया नियंत्रण भी किया है।

अगर कोई दुकानदार सिक्का लेने से मना करे तो क्या करें? RBI ने दी जानकारी

अगर कोई दुकानदार सिक्का लेने से मना करे तो क्या करें? RBI ने दी जानकारीबाजार में अलग-अलग डिजाइन और आकार के सिक्कों को लेकर लोगों में काफी भ्रम फैल रहा है। ग्राहक भी कई बार ऐसे सिक्के लेने से बचते हैं। वर्तमान में 1 रुपए से लेकर 20 रुपए तक के कई प्रकार के सिक्के प्रचलन में हैं। इस स्थिति को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महत्वपूर्ण दिशा- निर्देश जारी किए हैं।

प्रगतिशील किसान सम्मेलन में खेत पर गूंजी खेती की बात, रबी सत्र की किसान पाठशाला 8.0 का शुभारंभ

प्रगतिशील किसान सम्मेलन में खेत पर गूंजी खेती की बात, रबी सत्र की किसान पाठशाला 8.0 का शुभारंभमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धरती माता हमारा पेट भरने के लिए अन्न उत्पन्न करती है लेकिन इसका स्वास्थ्य भी ठीक रहना चाहिए और स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो मानव ही नहीं बल्कि सारी सृष्टि बची रहेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए अनेक कार्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नेशनल विजन ऑफ नेचुरल फार्मिंग के जिस अभियान को आगे बढ़ाया है ये उसी कड़ी का हिस्सा है।

CM योगी की प्रेरणा से कस्टम ज्वेलरी उद्यम ने बदली ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी

CM योगी की प्रेरणा से कस्टम ज्वेलरी उद्यम ने बदली ग्रामीण महिलाओं की जिंदगीमीरजापुर जिले के पिपरवा गांव की 28 वर्षीय सुशीला देवी का जीवन कुछ साल पहले तक घरेलू जिम्मेदारियों और तंगी के बीच उलझा था। किसान परिवार में जन्मी सुशीला ने मुश्किलों के बावजूद इंटर तक पढ़ाई तो कर ली थी, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिखता था। पति की निजी नौकरी से मिलने वाली सीमित कमाई में घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और बेहतर भविष्य, सब कुछ एक ही आय पर टिका था।

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमत

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमतRedmi Note 15 Price : शाओमी के अगले मिड-रेंज स्मार्टफोन का अपडेट करीब आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार रेडमी नोट 15 सीरीज भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च हो सकती है। मीडिया खबरों के मुताबिक पहले सामान्य रेडमी नोट 15 का लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद रेडमी नोट 15 प्रो और रेडमी नोट 15 प्रो प्लस वेरिएंट्स का परिचय कराया जाएगा।

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथ

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथNubia M153 स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। हालांकि अभी इसे चीन में लॉन्च किया गया है। यह ZTE और ByteDance द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक AI-फोकस्ड स्मार्टफोन है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला 'ट्रूली एजेंटिक AI फोन' है। इसकी कीमत 3499 युआन (लगभग 44,000 रुपए) रखी गई है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com