LIVE: यूपी भाजपा अध्यक्ष चुनाव में नामांकन आज, 14 को फैसला

Latest News Today Live Updates in Hindi : उत्तर प्रदेश में आज भाजपा अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन भरे जाएंगे। 14 दिसंबर को होगा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के नाम का एलान। पल पल की जानकारी...
08:38 AM, 13th Dec
अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी भारत दौरे पर पहुंच गए हैं। देर रात उनका विमान कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। मेसी के पहुंचने के साथ ही उनके बहुचर्चित G.O.A.T इंडिया टूर 2025 की आधिकारिक शुरुआत हो गई।
08:11 AM, 13th Dec
उत्तर भारत अब भीषण ठंड की चपेट में हैं। जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश अधिकांश स्थानों पर पारा शून्य से नीचे है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों अब सर्दी के साथ ही धुंध का असर भी दिखाई दे रहा है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। ALSO READ: Weather Update : शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, पहाड़ी राज्यों में पारा शून्य से नीचे, इन राज्यों में कोहरे का कहर
08:06 AM, 13th Dec
उत्तर प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष चुनाव के लिए आज नामांकन भरे जाएंगे। नामांकन के दौरान पीयूष गोयल और विनोद तावड़े उपस्थित रहेंगे। पंकज चौधरी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। 14 दिसंबर, रविवार को होगा फैसला। ALSO READ: कौन बनेगा यूपी भाजपा अध्यक्ष, 14 दिसंबर को फैसला, दौड़ में इन दिग्गजों के नाम?
08:06 AM, 13th Dec
-रूस का यूक्रेन के ओडिशा पोर्ट के पास ड्रोन अटैक, तुर्की के मालवाहक जहाज पर गिरा ड्रोन। डीजल से भरे तेल टेंकर में जोरदार धमाका।
-कोलंबिया में बड़ा हवाई हादसा टला, विमान का गियर टूटने के बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सभी यात्री सुरक्षित।