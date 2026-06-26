शुक्रवार, 26 जून 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. तीज त्योहार
  4. Shani Trayodashi Remedies 2026
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Shani: शनि त्रयोदशी पर करें 5 उपाय, शनि दोष और साढ़ेसाती से मिलेगगा छुटकारा

Photo showing easy remedies for Shani Trayodashi for relief from Shani Dosh and Sadesati
Shani Trayodashi 2026 Remedies: हिंदू धर्म में शनि देव को न्याय और कर्मफल दाता माना जाता है। मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति पर शनि देव की टेढ़ी नजर पड़ जाए, तो बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में 'शनि त्रयोदशी' को शनि देव को प्रसन्न करने और कुंडली से शनि दोष, ढैय्या या साढ़ेसाती के कुप्रभावों को कम करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है।
 
अगर आप भी आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव या करियर में रुकावटों से परेशान हैं, तो इस शनि त्रयोदशी पर नीचे दिए गए 5 अचूक उपाय जरूर करें।ALSO READ: Vakri Budh 2026: बुध की वक्री चाल से बदलेगी 12 राशियों की किस्मत, जानें आपका हाल
 

शनि त्रयोदशी पर करें ये 5 महाउपाय

1. सरसों के तेल का 'छाया दान'

शनि दोष से मुक्ति के लिए छाया दान को सबसे अचूक माना जाता है।
 
उपाय: एक मिट्टी के दीपक या अन्य कटोरी में सरसों का तेल भरें। उसमें अपना चेहरा या परछाई देखें और फिर उस तेल को किसी शनि का दान लेने वाले को दान कर दें या शनि मंदिर में रख आएं। इससे सेहत से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं।
 

2. पीपल के पेड़ के पास जलाएं चौमुखी दीपक

पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु के साथ-साथ सभी देवी-देवताओं का वास माना जाता है और शनि देव को यह वृक्ष अत्यंत प्रिय है।
 
उपाय: शनि त्रयोदशी की शाम को सूर्यास्त के बाद किसी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक चौमुखी अर्थात् चार बत्तियों वाला दीपक जलाएं। इसके बाद पेड़ की सात बार परिक्रमा करें।
 

3. काले तिल और काली उड़द का दान

शनि देव को काली वस्तुएं बेहद प्रिय हैं। इस दिन दान करने से राहु-केतु और शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं।
 
उपाय: किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को काले तिल, काली उड़द की दाल, काला कपड़ा, छाता या लोहे के बर्तन दान करें। ध्यान रहे कि दान निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए।
 

4. काले कुत्ते या कौवे को खिलाएं रोटी

शनि देव के वाहन कौवा और विशेषकर काला कुत्ता माने जाते हैं। जीव सेवा से शनि देव बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं।
 
उपाय: शनिवार/त्रयोदशी के दिन सरसों का तेल लगी हुई रोटी काले कुत्ते को खिलाएं। इसके अलावा घर की छत पर कौवों के लिए दाना-पानी रखें। ऐसा करने से कुंडली का पितृदोष और शनि दोष दोनों शांत होते हैं।
 

5. शनि मंत्रों का जाप और हनुमान चालीसा का पाठ

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है, उसे शनि देव कभी परेशान नहीं करते।
 
उपाय: शनि त्रयोदशी के दिन शनि मंदिर में जाकर 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके साथ ही हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें।
 
विशेष टिप: शनि त्रयोदशी के दिन भूलकर भी घर में लोहा, सरसों का तेल, काला तिल या नमक खरीदकर न लाएं। इस दिन मांस-मदिरा के सेवन से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें और असहाय लोगों का अपमान न करें।
 
धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक किए गए उपायों से शनि दोष, साढ़ेसाती, ढैय्या और जीवन की बाधाओं में कमी आ सकती है। हालांकि ज्योतिषीय प्रभाव व्यक्ति की जन्मकुंडली पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें आस्था और परंपरा के संदर्भ में देखा जाता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Vat Savitri Vrat 2026: ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा का क्या है महत्व, पढ़िए पौराणिक कथा
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

बुध की उल्टी चाल शुरू: 29 जून से इन राशियों को मिलेगा लाभ, किन्हें रहना होगा सावधान?

बुध की उल्टी चाल शुरू: 29 जून से इन राशियों को मिलेगा लाभ, किन्हें रहना होगा सावधान?ब्रह्मांड के 'कम्युनिकेशन मिनिस्टर' और बुद्धि के देवता, बुध, 29 जून 2026 की रात 10:45 बजे कर्क राशि में वक्री (Retrograde) होने जा रहे हैं, यानी वे अपनी उल्टी चाल शुरू करेंगे। ज्योतिष में बुध की वक्री चाल को थोड़ा पेचीदा माना जाता है, क्योंकि यह हमारी सोच, गैजेट्स और बातचीत को प्रभावित करती है। आइए जानते हैं कि बुध की यह उल्टी चाल आपकी राशि के लिए क्या संदेश लेकर आ रही है।

3 दिन बाद बुध का कर्क राशि में प्रवेश, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, खुलेंगे सफलता के नए द्वार

3 दिन बाद बुध का कर्क राशि में प्रवेश, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, खुलेंगे सफलता के नए द्वारब्रह्मांड के राजकुमार और बुद्धि के देवता, 'बुध', एक बार फिर अपना स्थान बदलने जा रहे हैं। 22 जून 2026 की दोपहर 03:09 बजे बुध देव चंद्र की राशि 'कर्क' में प्रवेश करेंगे। इए जानते हैं कि इस गोचर का आपकी राशि पर क्या दिलचस्प असर होने वाला है।

नरेंद्र मोदी के बाद अगला पीएम अमित शाह या योगी आदित्यनाथ, सटीक भविष्यवाणी

नरेंद्र मोदी के बाद अगला पीएम अमित शाह या योगी आदित्यनाथ, सटीक भविष्यवाणीNext pm after modi in bjp: भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न यही है- "मोदी के बाद कौन?" 'मूड ऑफ द नेशन' (2026) जैसे बड़े सर्वे, राजनीतिक पंडितों के गणित और सितारों की चाल को मिला दें, तो भविष्य की धुंधली तस्वीर कुछ साफ होने लगती है।

सौर आषाढ़ मास 2026: जानिए इसका धार्मिक महत्व और विशेष परंपराएं

सौर आषाढ़ मास 2026: जानिए इसका धार्मिक महत्व और विशेष परंपराएंReligious Importance of Ashadha Month: हिंदू धर्म में सौर मासों का विशेष महत्व बताया गया है। जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं, तब सौर आषाढ़ मास का आरंभ होता है। यह काल प्रकृति, धर्म और आध्यात्मिक साधना के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है...

मंगल का शुक्र की राशि में प्रवेश, 3 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान, बढ़ सकती हैं ये परेशानियां

मंगल का शुक्र की राशि में प्रवेश, 3 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान, बढ़ सकती हैं ये परेशानियांज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। 21 जून को रात 12:23 बजे (00:23) साहस और ऊर्जा के कारक मंगल देव, शुक्र की राशि 'वृषभ' में कदम रखने जा रहे हैं। वैसे तो अपनी राशि (मेष और वृश्चिक) में बैठकर मंगल राजा जैसा 'रुचक योग' बनाते हैं, लेकिन शुक्र की राशि में उनका यह सफर थोड़ा अलग होगा। यहाँ मंगल जातक को धैर्य, स्थिरता और अंत तक टिके रहने की जिद देते हैं।

और भी वीडियो देखें

क्या धरती से टकराएगा विशालकाय उल्कापिंड? जानें कब सच हो सकती है यह भविष्यवाणी

क्या धरती से टकराएगा विशालकाय उल्कापिंड? जानें कब सच हो सकती है यह भविष्यवाणीAsteroid 1997 NC1 : 750 से 1,650 मीटर चौड़ा एक एस्टेरॉयड 27 जून 2026 शनिवार को शाम 4:44 मिनट पर पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने वाला है। बताया जा रहा है कि इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की कोई संभावना नहीं है। इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं होगा। इस पर भारत की ISRO, चीन की CNSA, अमेरिका की NASA समेत कई अंतरिक्ष एजेंसियों की नजर हैं। चलिए इसी संदर्भ में जानते हैं कि धरती पर एस्टेरॉयड का कितना खतरा है।

राहु-गुरु का षडाष्टक योग बना, जानें 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा असर

राहु-गुरु का षडाष्टक योग बना, जानें 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा असरवर्तमान में धन, ज्ञान और भाग्य के कारक गुरु (बृहस्पति) और मायावी ग्रह राहु के बीच यह स्थिति बन रही है। चूंकि छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का है और आठवां भाव संकट, अचानक बदलाव व आयु का है, इसलिए इस योग के कारण वैश्विक स्तर और सभी राशियों के जीवन में बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि राहु और गुरु का यह षडाष्टक योग सभी 12 राशियों पर क्या असर डालेगा।

Vakri Budh 2026: बुध की वक्री चाल से बदलेगी 12 राशियों की किस्मत, जानें आपका हाल

Vakri Budh 2026: बुध की वक्री चाल से बदलेगी 12 राशियों की किस्मत, जानें आपका हालVakri Budh Effect: 29 जून 2026 की रात 10:45 बजे से बुध ग्रह कर्क राशि में वक्री (Retrograde) यानी उल्टी चाल शुरू करेंगे। ज्योतिष की दुनिया में बुध का उल्टा चलना काफी दिलचस्प माना जाता है, क्योंकि यह सीधे हमारे गैजेट्स, बातचीत के ढंग और सोचने-समझने की क्षमता पर ब्रेक लगाता है। तो चलिए, बिना देर किए जानते हैं कि बुध का यह 'कॉस्मिक यू-टर्न' आपकी राशि के लिए क्या नया संदेश लेकर आया है।

Vat Savitri Purnima Puja Samagri: अखंड सौभाग्य के लिए बरगद पूजा में बेहद जरूरी हैं ये चीजें, देखें फुल चेकलिस्ट

Vat Savitri Purnima Puja Samagri: अखंड सौभाग्य के लिए बरगद पूजा में बेहद जरूरी हैं ये चीजें, देखें फुल चेकलिस्टVat Savitri Festival Puja Samagri List:वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन वट (बरगद) वृक्ष की पूजा करके अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु की कामना की जाती है। पूजा को विधिपूर्वक संपन्न करने के लिए कुछ आवश्यक सामग्री पहले से तैयार रखना शुभ माना जाता है।

Vat Savitri Vrat 2026: ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा का क्या है महत्व, पढ़िए पौराणिक कथा

Vat Savitri Vrat 2026: ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा का क्या है महत्व, पढ़िए पौराणिक कथाAkhand Saubhagya Vrat 2026: हिंदू धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है। यह तिथि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। कई स्थानों पर इस दिन वट पूर्णिमा व्रत भी मनाया जाता है, जिसमें विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com