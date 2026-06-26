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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : शुक्रवार, 26 जून 2026 (11:53 IST)

Vakri Budh 2026: बुध की वक्री चाल से बदलेगी 12 राशियों की किस्मत, जानें आपका हाल

The planet Mercury in the image, with the zodiac in the background.
Vakri Budh Effect: 29 जून 2026 की रात 10:45 बजे से बुध ग्रह कर्क राशि में वक्री (Retrograde) यानी उल्टी चाल शुरू करेंगे। ज्योतिष की दुनिया में बुध का उल्टा चलना काफी दिलचस्प माना जाता है, क्योंकि यह सीधे हमारे गैजेट्स, बातचीत के ढंग और सोचने-समझने की क्षमता पर ब्रेक लगाता है। तो चलिए, बिना देर किए जानते हैं कि बुध का यह 'कॉस्मिक यू-टर्न' आपकी राशि के लिए क्या नया संदेश लेकर आया है।
 
 

मेष राशि (Aries): यादों की धूल झाड़ने का समय

चौथा भाव: बुध आपके चौथे भाव में वक्री हो रहे हैं। यह नई शुरुआत का नहीं, बल्कि पुराने अधूरे कामों को निपटाने का समय है।
क्या करें: घर का कबाड़ बाहर करें और काफी समय से खराब पड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान को ठीक करवाएं। माँ की सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल न बरतें।
सावधान रहें: अगर कोई पुराना प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है, तो कुछ नए तथ्य सामने आकर आपकी उलझनें बढ़ा सकते हैं।

वृषभ राशि (Taurus): क्रिएटिव री-टेक और दस्तावेज़ों की जांच

तीसरा भाव: बुध आपके तीसरे भाव में उल्टी चाल चलेंगे, जिससे मीडिया, लेखन, पीआर और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों की व्यस्तता बढ़ेगी।
चुनौती: मुमकिन है कि आप खुद के काम से ही संतुष्ट न हों और एक ही प्रोजेक्ट को परफेक्ट बनाने के लिए बार-बार मेहनत करनी पड़े।
स्मार्ट टिप: यात्रा पर जा रहे हैं तो टिकट और पासपोर्ट जैसे ज़रूरी कागज़ात डबल-चेक कर लें। मन को शांत रखने के लिए डायरी लिखना एक बेहतरीन विकल्प है।
 

मिथुन राशि (Gemini): 'मौन' ही है आपका सबसे बड़ा हथियार

दूसरा भाव: आपके दूसरे (धन और वाणी) भाव में बुध वक्री हो रहे हैं। इस दौरान आपकी ज़बान ही आपके काम बना या बिगाड़ सकती है।
क्या करें: भावनाओं में बहकर परिवार के लोगों को कोई ऐसी कड़वी बात न कहें जिससे रिश्ते बिगड़ें। भूलने की आदत परेशान कर सकती है, इसलिए पेमेंट्स के लिए रिमाइंडर ज़रूर सेट करें।
हेल्थ टिप: दांतों या मुंह की तकलीफ (ओरल हेल्थ) को लेकर सतर्क रहें।

कर्क राशि (Cancer): आत्ममंथन और पुराने दोस्तों से मुलाकात

प्रथम भाव: बुध देव सीधे आपकी ही राशि (लग्न भाव) में वक्री हो रहे हैं। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, यह समय खुद को अपग्रेड करने का है।
क्या करें: बीते एक साल में आपने जो भी बड़े फैसले लिए हैं, उन्हें एक बार दोबारा परखें। पैसों के मामले में बजट बनाकर चलना ही समझदारी होगी।
गुड न्यूज़: विदेश में रहने वाले पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों से अचानक संपर्क या मुलाकात के योग बनेंगे।
 

सिंह राशि (Leo): बजट पर पहरा और मानसिक सुकून

बारहवां भाग: बुध का यह गोचर आपके बारहवें (खर्च के) भाव में होने जा रहा है, जो आपकी जेब और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की परीक्षा लेगा।
क्या करें: फिलहाल पैसों से जुड़ा कोई बड़ा निवेश या फैसला टाल देना ही बेहतर है। पुराने खर्चों का हिसाब-किताब बैठकर री-चेक करें।
हेल्थ टिप: तनाव से बचने और दिमाग को शांत रखने के लिए रोज़ सुबह मेडिटेशन को अपनी रूटीन में शामिल करें।

कन्या राशि (Virgo): वर्चुअल दुनिया से दूरी और पुराने साथियों का साथ

ग्यारहवां भाव: आपकी राशि के स्वामी बुध ग्यारहवें (सोशल लाइफ) भाव में वक्री हो रहे हैं। यहाँ आपको अपने गुस्से और शब्दों पर काबू रखना होगा।
क्या करें: सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की बहसबाज़ी में पड़ने से बचें, बात का बतंगड़ बन सकता है।
करियर: वर्किंग प्लेस पर पुराने सहकर्मियों से दोबारा जुड़ने या हाथ से निकल चुके पुराने अवसरों को दोबारा भुनाने के लिए यह शानदार समय है।
 

तुला राशि (Libra): बैकअप और सतर्कता की सख्त ज़रूरत

दसवां भाव: बुध आपके दसवें (करियर) भाव में वक्री हो रहे हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी एक छोटी सी चूक बड़ा काम बढ़ा सकती है।
चुनौती: लैपटॉप, फोन, कैमरा या ऑफिस के तकनीकी सिस्टम में अचानक कोई तकनीकी खराबी आ सकती है।
क्या करें: अपने ज़रूरी डेटा का बैकअप तुरंत ले लें और ऑफिस की फाइलों को अच्छी तरह जांच कर ही आगे बढ़ाएं, ताकि दोबारा मेहनत न करनी पड़े।
 

वृश्चिक राशि (Scorpio): कागज़ात संभालें और सोच-समझकर बोलें

नौवां भाव: बुध आपके नौवें (भाग्य) भाव में उल्टी चाल चल रहे हैं, जहाँ कागज़ों की छोटी सी लापरवाही भी आपको भारी पड़ सकती है।
क्या करें: अपने यात्रा के दस्तावेज़, टैक्स और लीगल पेपर्स को बहुत संभालकर रखें।
विशेष अलर्ट: यदि आप राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो सार्वजनिक मंच पर कोई भी बयान सोच-समझकर दें। आपकी बातों का गलत मतलब निकालकर ट्रोलिंग की आशंका है।
 

धनु राशि (Sagittarius): छिपे राज और पुरानी सेहत का यू-टर्न

आठवां भाव: आठवें भाव में बुध की वक्री चाल आपके लिए थोड़ी पेचीदा साबित हो सकती है।
चुनौती: अगर भूतकाल में त्वचा से जुड़ी कोई समस्या या इन्फेक्शन था, तो वह दोबारा परेशान कर सकता है।
अलर्ट: किसी भी नई बिजनेस डील या पार्टनरशिप पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जो आपसे छिपाई गई थीं।
 

मकर राशि (Capricorn): रिश्तों में तल्खी से बचें, अपनाएं सीधा रुख

सातवां भाव: बुध आपके सातवें (विवाह और साझेदारी) भाव में वक्री हो रहे हैं, जो आपके आपसी तालमेल की परीक्षा लेगा।
क्या करें: लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ बातचीत करते समय व्यंग्य (ताने मारने) से बचें। अपनी बात को बिल्कुल सीधा, स्पष्ट और सौम्य रखें ताकि कोई गलतफहमी न हो।
 

कुंभ राशि (Aquarius): पुरानी उलझनों का परमानेंट इलाज

छठा भाव: बुध आपके छठे (रोग और शत्रु) भाव में वक्री होने जा रहे हैं। आने वाले कुछ हफ़्तों के लिए अपनी बड़ी प्लानिंग को थोड़ा विराम दे दें।
क्या खास होगा: पुरानी बीमारियाँ या कोर्ट-कचहरी के पुराने मामले दोबारा सामने आ सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार आपको उनका स्थायी समाधान मिल सकता है।
उपाय: इस अवधि में अपनी क्षमता के अनुसार दान-पुण्य करना आपके लिए फलदायी रहेगा।
 

मीन राशि (Pisces): प्यार और पढ़ाई में धैर्य की परीक्षा

पांचवां भाव: बुध आपके पांचवें भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे यह समय मीन राशि के स्टूडेंट्स और लव-लाइफ के लिए थोड़ा संभलकर चलने का है।
लव लाइफ: जो लोग प्रेम विवाह की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वे जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। वैवाहिक जीवन में भी छोटी-मोटी अनबन हो सकती है, धैर्य रखें।
छात्र और अभिभावक: विद्यार्थियों को पढ़ाई में फोकस बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे, वहीं माता-पिता को बच्चों की समस्याओं पर थोड़ा अधिक ध्यान देना होगा।
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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