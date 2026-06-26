Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 जून, 2026) दैनिक राशिफल: 27 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today 27 June horoscope in Hindi 2026 : करियर: कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं, धैर्य से निर्णय लें।

लव: साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे, विश्वास बढ़ेगा।

धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, अनावश्यक खर्च से बचें।

स्वास्थ्य: हल्की थकान या तनाव संभव।

2. वृष (Taurus)

करियर: आज कार्यक्षेत्र में टीमवर्क से सफलता मिलेगी।

लव: रिश्तों में स्थिरता और भरोसा बढ़ेगा।

धन: निवेश के लिए समय अनुकूल है।

स्वास्थ्य: नींद पूरी करें।

उपाय: पीले वस्त्र धारण अथवा दान करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: बाहरी क्षेत्र के नए प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है।

लव: प्रेमीसंग संवाद से रिश्ते मजबूत होंगे।

धन: खर्च बढ़ सकते हैं, सावधानी रखें।

स्वास्थ्य: सिरदर्द या आंखों की समस्या संभव।

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा।

लव: परिवार का साथ मिलेगा।

धन: निवेश सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें।

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

5. सिंह (Leo)

करियर: नौकरी में आपकी नेतृत्व क्षमता उभरकर आएगी।

लव: प्रेमी तथा परिवारसंग संबंध मजबूत होंगे।

धन: कारोबार के आय में वृद्धि संभव।

स्वास्थ्य: हृदय का ध्यान रखें।

उपाय: गुरुवार को हल्दी और चने का दान करें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: नौकरी कर रहे जातकों को मेहनत का फल मिलेगा।

लव: प्रेमसंग संबंधों में मधुरता रहेगी।

धन: कारोबार में आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

स्वास्थ्य: आज थकान महसूस हो सकती है।

7. तुला (Libra)

करियर: बेरोजगारों को नए अवसर मिलेंगे।

लव: प्रेम जीवन में सुधार होगा।

धन: व्यापार से लाभ के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: आज तनाव से बचें।

उपाय: किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आएंगी लेकिन सफलता मिलेगी।

लव: रिश्ते में भावनात्मक मजबूती आएगी।

धन: कारोबार में निवेश से लाभ संभव।

स्वास्थ्य: आज अचानक थकान हो सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: कार्यस्थल पर आपके नए विचार लाभकारी होंगे।

लव: पारिवारिक रिश्तों में मधुरता रहेगी।

धन: अचानक घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं।

स्वास्थ्य: अपने पाचन का ध्यान रखें।

उपाय: सफेद वस्तु या दूध का दान करें।

10. मकर (Capricorn)

करियर: ऑफिस में कार्यरत लोगों को मेहनत से सफलता मिलेगी।

लव: समझदारी से घर तथा प्रेमी के संबंध बेहतर होंगे।

धन: व्यापार से लाभ के अवसर मिलेंगे।

स्वास्थ्य: आज कमर दर्द संभव है।

उपाय: काले तिल का दान करें।

11. कुम्भ (Aquarius)

करियर: ऑफिस के कार्य में स्थिरता रहेगी।

लव: रिश्तों में सुधार होगा।

धन: आय बढ़ सकती है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें।

उपाय: शनिदेव पर तेल अर्पित करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं।

लव: पारिवारिक तथा प्रेम रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा।

धन: धन के निवेश से लाभ के योग बनेंगे।

स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्या का ध्यान रखें।