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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 27 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Beautifully illustrated view of Daily Horoscope 2026 across 12 zodiac signs

1. मेष (Aries)

 
Today 27 June horoscope in Hindi 2026 : करियर: कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं, धैर्य से निर्णय लें।
लव: साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे, विश्वास बढ़ेगा।
धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, अनावश्यक खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: हल्की थकान या तनाव संभव।

 

2. वृष (Taurus)

 
करियर: आज कार्यक्षेत्र में टीमवर्क से सफलता मिलेगी।
लव: रिश्तों में स्थिरता और भरोसा बढ़ेगा।
धन: निवेश के लिए समय अनुकूल है।
स्वास्थ्य: नींद पूरी करें।
उपाय: पीले वस्त्र धारण अथवा दान करें।

 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: बाहरी क्षेत्र के नए प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है।
लव: प्रेमीसंग संवाद से रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: खर्च बढ़ सकते हैं, सावधानी रखें।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या आंखों की समस्या संभव।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।
 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा।
लव: परिवार का साथ मिलेगा।
धन: निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: नौकरी में आपकी नेतृत्व क्षमता उभरकर आएगी।
लव: प्रेमी तथा परिवारसंग संबंध मजबूत होंगे।
धन: कारोबार के आय में वृद्धि संभव।
स्वास्थ्य: हृदय का ध्यान रखें।
उपाय: गुरुवार को हल्दी और चने का दान करें।
 

6. कन्या (Virgo)

 
करियर: नौकरी कर रहे जातकों को मेहनत का फल मिलेगा।
लव: प्रेमसंग संबंधों में मधुरता रहेगी।
धन: कारोबार में आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
स्वास्थ्य: आज थकान महसूस हो सकती है।
 

7. तुला (Libra)

 
करियर: बेरोजगारों को नए अवसर मिलेंगे।
लव: प्रेम जीवन में सुधार होगा।
धन: व्यापार से लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: आज तनाव से बचें।
उपाय: किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आएंगी लेकिन सफलता मिलेगी।
लव: रिश्ते में भावनात्मक मजबूती आएगी।
धन: कारोबार में निवेश से लाभ संभव।
स्वास्थ्य: आज अचानक थकान हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: कार्यस्थल पर आपके नए विचार लाभकारी होंगे।
लव: पारिवारिक रिश्तों में मधुरता रहेगी।
धन: अचानक घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: अपने पाचन का ध्यान रखें।
उपाय: सफेद वस्तु या दूध का दान करें।
 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: ऑफिस में कार्यरत लोगों को मेहनत से सफलता मिलेगी।
लव: समझदारी से घर तथा प्रेमी के संबंध बेहतर होंगे।
धन: व्यापार से लाभ के अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य: आज कमर दर्द संभव है।
उपाय: काले तिल का दान करें।

 

11. कुम्भ (Aquarius)

 
करियर: ऑफिस के कार्य में स्थिरता रहेगी।
लव: रिश्तों में सुधार होगा।
धन: आय बढ़ सकती है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय: शनिदेव पर तेल अर्पित करें।
 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: पारिवारिक तथा प्रेम रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा।
धन: धन के निवेश से लाभ के योग बनेंगे।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्या का ध्यान रखें।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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