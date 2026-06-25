शुक्र का बुध के नक्षत्र में प्रवेश, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, तुरंत करें ये 3 उपाय

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों का एक राशि से दूसरी राशि या एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में गोचर (transiting) सभी 12 राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। जब धन, वैभव, ऐश्वर्य और प्रेम के कारक शुक्र देव, बुद्धि और व्यापार के कारक बुध के नक्षत्र (जैसे- अश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती) में प्रवेश करते हैं, तो यह कई राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोल देता है। इस गोचर से विशेष रूप से 4 राशियों के अच्छे दिन शुरू होने की संभावना बनती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

इन 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

बुध के नक्षत्र में शुक्र का यह गोचर निम्नलिखित राशियों के लिए बेहद शुभ और फलदायी माना जा रहा है:

वृषभ राशि (Taurus): शुक्र आपकी ही राशि के स्वामी हैं। बुध के नक्षत्र में आने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, करियर में तरक्की के योग बनेंगे और अटके हुए काम पूरे होंगे।

मिथुन राशि (Gemini): मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और शुक्र के साथ उनका मित्रता का भाव है। इस गोचर से आपको व्यापार में बड़ा मुनाफा, नौकरी में पदोन्नति और मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है।

तुला राशि (Libra): शुक्र की अपनी दूसरी राशि तुला के जातकों के लिए यह समय स्वर्णिम रहेगा। सुख-सुविधाओं पर खर्च करेंगे, विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं और प्रेम जीवन में मधुरता आएगी।

कुंभ राशि (Aquarius): शनि की इस राशि के लिए बुध और शुक्र दोनों ही मित्र ग्रह हैं। आपको अचानक धन लाभ (जैसे पैतृक संपत्ति या लॉटरी) हो सकता है और कार्यक्षेत्र में आपके काम की तारीफ होगी।

तुरंत करें ये 3 अचूक उपाय (शुक्र-बुध को मजबूत करने के लिए)

इस शुभ गोचर का पूरा लाभ उठाने और अपने भाग्य को और अधिक चमकाने के लिए आपको तुरंत ये 3 उपाय करने चाहिए:

1. लक्ष्मी नारायण की पूजा और कपूर का उपाय

शुक्र को धन की देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। शुक्रवार के दिन सुबह स्नान के बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त पूजा करें। पूजा के समय कपूर (Camphor) जलाकर आरती करें और माता लक्ष्मी को सफेद बर्फी या मखाने की खीर का भोग लगाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होता है।

2. हरी वस्तुओं का दान और गाय की सेवा

चूंकि शुक्र बुध के नक्षत्र में हैं, इसलिए बुध ग्रह को प्रसन्न करना भी जरूरी है। इसके लिए बुधवार या शुक्रवार के दिन हरी मूंग की दाल, हरे वस्त्र या पालक का दान करें। सबसे उत्तम उपाय यह है कि नियमित रूप से या शुक्रवार को हरी घास/पालक गाय को खिलाएं। इससे बुध और शुक्र दोनों का शुभ प्रभाव मिलता है।

3. 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप और इत्र का प्रयोग

अपने शुक्र को बलवान बनाने के लिए प्रतिदिन या विशेषकर शुक्रवार को स्फटिक की माला से "ॐ शुं शुक्राय नमः" मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इसके अलावा, रोजाना स्नान के बाद अपने शरीर पर सुगंधित इत्र (Perfume/Attar) जरूर लगाएं और हमेशा साफ-सुथरे व अच्छे कपड़े पहनें। शुक्र देव को साफ-सफाई और खुशबू बेहद प्रिय है।

अस्वीकरण (Disclaimer) :

ज्योतिष शास्त्र में गोचर का प्रभाव सामान्य गणनाओं पर आधारित होता है। सटीक फलादेश के लिए व्यक्ति की व्यक्तिगत जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति और महादशा को देखना भी आवश्यक होता है।