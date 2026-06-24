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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Modified: बुधवार, 24 जून 2026 (14:57 IST)

बुध का शत्रु राशि में गोचर: 3 राशियों को रहना होगा सतर्क, बढ़ सकती हैं परेशानियां

The planet Mercury and the deity Budha in the image.
22 जून 2026 को बुध ग्रह अपनी खुद की राशि मिथुन से निकलकर शत्रु चंद्र की राशि कर्क राशि में प्रवेश कर गए हैं जहां वे 7 जुलाई तक रहकर वृषभ, कर्क, कन्या और तुला राशि को लाभ देंगे लेकिन सिंह, वृश्‍चिक और धनु राशि के लोगों को सतर्क रहना होगा।

सिंह राशि (Leo)

आपकी राशि से बारहवें भाव में बुध का आना खर्चों की बाढ़ ला सकता है। इसलिए बजट बनाकर चलना ही इस समय सबसे बड़ी समझदारी होगी। बिजनेस के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो आगे चलकर फायदेमंद साबित होंगी। कार्यक्षेत्र में आप अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे, जिसका इनाम आने वाले वक्त में मिलेगा। परिवार के किसी सदस्य के विदेश जाने के योग बन सकते हैं। इस दौरान फालतू के वाद-विवाद से खुद को दूर रखें, वरना आपकी ऊर्जा बेकार की उलझनों में नष्ट हो जाएगी।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

बुध आपकी राशि से नौवें भाव यानी भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। यह समय आपके जीवन में मिले-जुले नतीजे लेकर आ रहा है, जहाँ कुछ चुनौतियों के साथ अचानक बड़े लाभ भी मिलेंगे। आर्थिक उन्नति के लिए आपको लगातार प्रयास करने होंगे। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनकी यह इच्छा इस दौरान पूरी हो सकती है। माता जी की सेहत में उतार-चढ़ाव आ सकता है, इसलिए उनकी देखभाल में कमी न छोड़ें। इस अवधि में आपका रुझान धर्म-कर्म और अध्यात्म की तरफ ज्यादा रहेगा।
 

धनु राशि (Sagittarius)

आपकी राशि से आठवें भाव में बुध का गोचर सेहत के मामले में थोड़ा संभलकर रहने की चेतावनी दे रहा है। अपनी लाइफस्टाइल को अनुशासित रखें। पिता के कामकाज या धन से जुड़े मामलों में थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन इस वक्त उनका साथ देने से आपका सम्मान बढ़ेगा। इस दौरान आपका झुकाव रहस्यमयी विद्याओं या ज्योतिष की तरफ बढ़ सकता है। शादीशुदा जिंदगी में छोटी-मोटी बातों पर तकरार हो सकती है। रिश्तों को बचाने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लें, गुस्से को खुद पर हावी न होने दें।
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