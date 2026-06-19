राहु के नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश: 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, इन राशियों को रहना होगा सावधान

Surya Ardra Nakshatra Transit 2026: तारामंडल के राजा सूर्य देव अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करने के बाद, अब 22 जून 2026 (सोमवार) को दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर सूर्य देव मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर आर्द्रा नक्षत्र में कदम रखेंगे। आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी 'राहु' हैं और सूर्य आत्मा, मान-सम्मान व लीडरशिप के कारक हैं। जब सूर्य का प्रताप राहु के नक्षत्र से मिलता है, तो राजनीति, प्रशासन, मौसम और हमारे जीवन में अचानक बड़े उलटफेर देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं कि इस नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों की किस्मत चमकेगी और किन्हें संभलकर रहना होगा।

इन 4 राशियों के खुलेंगे किस्मत के द्वार (भाग्यशाली राशियां)

मेष राशि (Aries)

मेष राशि वालों के लिए यह गोचर किसी सुनहरे मौके जैसा है। नौकरी में नया पद या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आपके काम की तारीफ होगी और बॉस का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं, तो नए ग्राहक जुड़ेंगे और काम का विस्तार होगा। अटका हुआ पैसा वापस आने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों का आत्मविश्वास इस दौरान सातवें आसमान पर होगा। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या सैलरी हाइक की खुशखबरी मिल सकती है। कमाई के नए जरिए सामने आएंगे और सेहत में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

सिंह राशि (Leo)

चूंकि सूर्य आपकी ही राशि के स्वामी हैं, इसलिए राहु के नक्षत्र में उनका जाना आपके लिए बंपर सफलता लेकर आएगा। आपकी लीडरशिप क्वालिटी लोगों को प्रभावित करेगी। सरकारी या प्रशासनिक अटके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और आप हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे।

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए यह समय उपलब्धियों से भरा रहेगा। प्रॉपर्टी, नई गाड़ी या करियर से जुड़ा कोई बड़ा सपना इस दौरान पूरा हो सकता है। फंसा हुआ धन मिलने के मजबूत योग हैं। जो लोग विदेश जाने या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है।

ये राशियां रहें जरा सतर्क (सावधान रहने वाली राशियां)

वृषभ राशि (Taurus)

आर्थिक मामलों में हाथ थोड़ा खींचकर चलना होगा। अचानक बड़े खर्च सामने आने से आपका बजट डगमगा सकता है। ऑफिस में काम का दबाव या थोड़ा बिखराव महसूस होगा। इस समय किसी भी बड़ी जगह पैसा लगाने या जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें।

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों को अपने दिल और दिमाग पर कंट्रोल रखना होगा। भावनाओं में बहकर लिया गया कोई भी फैसला बड़ा नुकसान करा सकता है। ऑफिस में मानसिक तनाव और फालतू के विवादों से दूर रहें। खर्चों पर लगाम लगाएं और इस समय को आत्ममंथन में बिताएं।

कन्या राशि (Virgo)

वर्कप्लेस पर सहकर्मियों (Colleagues) के साथ अनबन या गलतफहमी होने की आशंका है। किसी भी बहस का हिस्सा बनने के बजाय अपनी बात को शांति से कहें। काम का प्रेशर आपकी सेहत और मानसिक सुकून को प्रभावित कर सकता है, इसलिए योग और ध्यान का सहारा लें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

यह समय आपके धैर्य और संयम की कड़ी परीक्षा ले सकता है। दफ्तर में अचानक काम का बोझ बढ़ने से आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। वाद-विवाद से दूरी बनाना ही आपके लिए समझदारी होगी। अपनी डेली रूटीन को बेहतर करें और सेहत के साथ समझौता न करें।

अन्य राशियों के लिए कैसा रहेगा हाल?

तुला राशि (Libra):

आपके लिए यह गोचर मिले-जुले परिणाम लेकर आएगा। करियर में उतार-चढ़ाव आ सकता है, इसलिए कोई भी फैसला सोच-समझकर लें। बिजनेस पार्टनरशिप में पारदर्शिता रखें और पैसों का लेन-देन बजट बनाकर करें।

मकर राशि (Capricorn):

जेब पर थोड़ा भारी समय है, खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। कार्यक्षेत्र में सीनियर का दबाव महसूस होगा, लेकिन धैर्य से काम लेंगे तो स्थिति संभल जाएगी। निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

कुंभ राशि (Aquarius):

आपके लिए यह समय नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। नौकरी और व्यापार दोनों में मुनाफे के योग हैं। सामाजिक दायरा बढ़ेगा, नए संपर्क बनेंगे और लंबे समय से रुके हुए काम अब रफ्तार पकड़ेंगे।

मीन राशि (Pisces):

आपको जल्दबाजी में कोई भी बड़ा कदम उठाने से बचना चाहिए। अपने खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखें। कार्यस्थल पर नतीजे थोड़े धीमे मिलेंगे, इसलिए सब्र रखें। इस दौरान आपका झुकाव अध्यात्म की तरफ बढ़ सकता है, जिससे मानसिक शांति मिलेगी।

अस्वीकरण (Disclaimer): यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं, पंचांग और सामान्य धारणाओं पर आधारित है। यह केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें।