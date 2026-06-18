गुरुवार, 18 जून 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. budh-gochar-2026-kark-rashi-4-rashiyon-ko-labh
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Modified: गुरुवार, 18 जून 2026 (11:43 IST)

3 दिन बाद बुध का कर्क राशि में प्रवेश, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, खुलेंगे सफलता के नए द्वार

The image shows the planet Mercury with galaxies in the background, and on the other side, the Cancer zodiac sign and other zodiac symbols.
ब्रह्मांड के राजकुमार और बुद्धि के देवता, 'बुध', एक बार फिर अपना स्थान बदलने जा रहे हैं। 22 जून 2026 की दोपहर 03:09 बजे बुध देव चंद्र की राशि 'कर्क' में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष की दुनिया में बुध का यह गोचर बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि यह 4 भाग्यशाली राशियों के जीवन में तरक्की और खुशियों की नई बहार लेकर आने वाला है। चाहे आप नौकरीपेशा हों, बिजनेसमैन हों, स्टूडेंट हों या फिर सिंगल- यह बदलाव हर मोर्चे पर आपके लिए तरक्की और मुनाफे के नए दरवाजे खोलेगा। आइए जानते हैं कि इस गोचर का आपकी राशि पर क्या दिलचस्प असर होने वाला है।

1. वृषभ राशि: रचनात्मकता का धमाका और यात्राओं के योग

वृषभ राशि वालों के लिए बुध का यह सफर आपके तीसरे भाव में होने जा रहा है। यह समय आपकी क्रिएटिविटी को सातवें आसमान पर ले जाएगा। अगर आप लिखने-पढ़ने के शौकीन हैं, तो आपकी कलम इस दौरान जादू बिखेरेगी। हालांकि, दिल की बात जुबां पर लाते समय थोड़ी हिचकिचाहट या कन्फ्यूजन हो सकता है।
क्या खास होगा: भाई-बहनों के साथ रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत होंगे और छोटी-मोटी मगर मजेदार यात्राओं के योग बनेंगे।
सावधानी की बात: अपनी भावनाओं और विचारों में बैलेंस बनाकर रखें। दूसरों से बातचीत करते समय मर्यादा का ध्यान रखें और हर किसी के सामने अपने सीक्रेट्स (ओवर-शेयरिंग) खोलने से बचें। निवेश से पहले पूरी रिसर्च जरूर कर लें।
 

2. कर्क राशि: खुद को निखारने का समय, बस तनाव से बचें

बुध देव सीधे आपकी ही राशि यानी आपके पहले भाव (लग्न) में आ रहे हैं। इस दौरान आपकी पर्सनालिटी और सोचने के तरीके में बड़ा बदलाव दिखेगा। आप हर बात को दिल से सोचेंगे और दूसरों की बातों को लेकर थोड़े संवेदनशील (इमोशनल) हो सकते हैं। करियर के लिहाज से यह समय शानदार है।
क्या खास होगा: कार्यक्षेत्र में आपकी परफॉर्मेंस की तारीफ होगी और आप खुद को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे।
सावधानी की बात: ऑफिस में सीनियर्स या बॉस की वजह से थोड़ा वर्क-प्रेशर और तनाव बढ़ सकता है, इसलिए प्रैक्टिकल रहें और खुद को शांत रखें।
एक छोटा सा उपाय: इस समय में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए जरूरतमंदों को भोजन का दान करें।

3. कन्या राशि: पुराने दोस्तों से मुलाकात और बंपर लाभ

कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर आपके ग्यारहवें भाव (सोशल लाइफ और नेटवर्क) में होने जा रहा है। यह समय आपकी सोशल लाइफ में नई जान फूंक देगा। पुराने और बिछड़े हुए दोस्तों से अचानक मुलाकात हो सकती है, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी। आर्थिक रूप से यह समय मुनाफा कमाने का है।
क्या खास होगा: आपके पुराने प्रयासों से आपको बेहतरीन आर्थिक लाभ मिलने के मजबूत योग हैं।
सावधानी की बात: दोस्तों की भीड़ में यह पहचानना जरूरी है कि कौन आपका सच्चा शुभचिंतक है और कौन आपकी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा फैसला न लें, हमेशा अपने अंतर्मन (Intuition) की सुनें। करियर और दोस्ती में होने वाले अचानक बदलावों के लिए खुद को तैयार रखें।
 

4. तुला राशि: करियर में ऊंची उड़ान और बड़ी जिम्मेदारियां

तुला राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर आपके करियर के दसवें भाव में होने जा रहा है। यह समय आपके प्रोफेशनल लाइफ को एक नई दिशा देने वाला साबित होगा। अगर आप कोई नया हुनर (स्किल) सीखना चाहते हैं, किसी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं या खुद को किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर साबित करना चाहते हैं, तो समय बिल्कुल परफेक्ट है।
क्या खास होगा: ऑफिस में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिसका सीधा फायदा आपको प्रमोशन या तारीफ के रूप में मिलेगा। सीनियर्स का पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा।
सावधानी की बात: काम के बीच अगर कभी कोई आपकी आलोचना (क्रिटिसिज्म) करे, तो तुरंत गुस्से में या इमोशनल होकर रिएक्ट न करें। अपनी समझदारी से स्थिति को संभालें।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 19 जून 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

शुक्र की वृषभ राशि में मंगल का प्रवेश, 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन और करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

शुक्र की वृषभ राशि में मंगल का प्रवेश, 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन और करियर में मिल सकता है बड़ा लाभज्योतिष की दुनिया में एक बहुत ही धमाकेदार और पावरफुल हलचल होने वाली है। 21 जून को रात 00:23 बजे, ग्रहों के कमांडर-इन-चीफ यानी मंगल देव (Mars) राशि परिवर्तन करके शुक्र की राशि वृषभ (Taurus) में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह गोचर बेहद दिलचस्प है! मंगल 'अग्नि तत्व' (फायर) और सुपर-एनर्जी के प्रतीक हैं, जबकि वृषभ एक 'स्थिर पृथ्वी तत्व' वाली राशि है जो लग्जरी और सुख-सुविधाओं को दर्शाती है। जब तेज तर्रार और एक्शन-ओरिएंटेड मंगल इस धैर्यवान राशि में आएंगे, तो जीवन में बड़े और शानदार बदलाव देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं कि यह गोचर किन 5 भाग्यशाली राशियों के लिए 'लॉटरी' साबित होने वाला है:

Muharram month 2026: मोहर्रम मास का इस्लाम धर्म में महत्व और परंपरा जानें

Muharram month 2026: मोहर्रम मास का इस्लाम धर्म में महत्व और परंपरा जानेंMuharram 2026: इस्लाम धर्म में मोहर्रम (मुहर्रम) वर्ष का पहला महीना होता है और इसे सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय के लिए मोहर्रम विशेष धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। मोहर्रम इस्लाम के उन चार पवित्र महीनों में शामिल है जिनका उल्लेख पवित्र Quran में मिलता है। इस महीने में इबादत, दुआ, आत्मचिंतन और नेक कार्यों का विशेष महत्व माना जाता है।

घर में कॉकरोच दिखना क्यों माना जाता है अशुभ? जानें ज्योतिष और वास्तु के संकेत

घर में कॉकरोच दिखना क्यों माना जाता है अशुभ? जानें ज्योतिष और वास्तु के संकेतक्या घर में कॉकरोच का होना अशुभ माना जाता है? जानें ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार कॉकरोच से जुड़े संकेत, संभावित नकारात्मक प्रभाव और उनसे बचाव के उपाय।

मंगल का कृतिका नक्षत्र में प्रवेश: 4 राशियों की किस्मत में होगा बड़ा बदलाव, जानें असर

मंगल का कृतिका नक्षत्र में प्रवेश: 4 राशियों की किस्मत में होगा बड़ा बदलाव, जानें असर16 जून 2026 को मंगल ग्रह का कृतिका नक्षत्र में प्रवेश होगा। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, भूमि और पराक्रम का कारक माना जाता है। वहीं कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं, जो मंगल के परम मित्र हैं। जब अग्नि तत्व के ग्रह मंगल का प्रवेश सूर्य के नक्षत्र कृतिका में होता है, तो यह कई राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोल देता है। इस गोचर से मुख्य रूप से चार राशियों को जबरदस्त लाभ होने की संभावना है। आइए जानते हैं वे भाग्यशाली राशियाँ कौन सी हैं।

कुंभ राशिफल 2026: शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण और गुरु का अमृत प्रभाव; जानें करियर, धन और सेहत का पूरा विश्लेषण

कुंभ राशिफल 2026: शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण और गुरु का अमृत प्रभाव; जानें करियर, धन और सेहत का पूरा विश्लेषणज्योतिषाचार्य पंडित रामाकांत शर्मा के अनुसार कुंभ पर शनि की साढ़ेतसाती 23 जनवरी 2020 को शुरू हुई थी। 29 मार्च 2025 से कुंभ पर शनि की साढ़ेसाती के 3 चरणों में से यह अंतिम चरण चल रहा है। 3 जून 2027 तक मुख्य प्रभाव रहेगा और 23 फरवरी 2028 को पूरी तरह समाप्त होगी।

और भी वीडियो देखें

3 दिन बाद बुध का कर्क राशि में प्रवेश, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, खुलेंगे सफलता के नए द्वार

3 दिन बाद बुध का कर्क राशि में प्रवेश, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, खुलेंगे सफलता के नए द्वारब्रह्मांड के राजकुमार और बुद्धि के देवता, 'बुध', एक बार फिर अपना स्थान बदलने जा रहे हैं। 22 जून 2026 की दोपहर 03:09 बजे बुध देव चंद्र की राशि 'कर्क' में प्रवेश करेंगे। इए जानते हैं कि इस गोचर का आपकी राशि पर क्या दिलचस्प असर होने वाला है।

Guru Pushya Yog 2026: 'गुरु-पुष्य अमृत योग' आज, जानें महत्व, पूजा विधि और 4 अचूक उपाय

Guru Pushya Yog 2026: 'गुरु-पुष्य अमृत योग' आज, जानें महत्व, पूजा विधि और 4 अचूक उपायGuru pushya nakshatra 2026: आज का दिन ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जा रहा है क्योंकि आज गुरु-पुष्य अमृत योग का विशेष संयोग बन रहा है। यह योग खरीदारी, निवेश, नए कार्य की शुरुआत और पूजा-पाठ के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह योग नई शुरुआत, खरीदारी और धार्मिक कार्यों के लिए अक्षय फल देने वाला माना गया है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 जून, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 जून, 2026)Today Rashifal 18 June 2026: 18 जून 2026, गुरुवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

18 June Birthday: आपको 18 जून, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

18 June Birthday: आपको 18 जून, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!18 June Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 18 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 जून 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 जून 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय18 June 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 18 जून, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com