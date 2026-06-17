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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Modified: बुधवार, 17 जून 2026 (12:38 IST)

बुधादित्य और गजलक्ष्मी योग का दुर्लभ संयोग, 5 राशियों पर होगी धन-वर्षा

Goddess Lakshmi, budhdv, and the Sun in the image.
वर्तमान में वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों के गोचर और चाल से कई महत्वपूर्ण और शुभ-अशुभ योग बन रहे हैं। जून 2026 में बने इन शक्तिशाली ग्रह गोचरों (विशेषकर गुरु का उच्च राशि कर्क में जाना और सूर्य-बुध का बुधादित्य योग) से मुख्य रूप से 5 राशियों को जबरदस्त लाभ होने के योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं कि किन राशियों के लिए यह समय भाग्यशाली रहेगा।
 

1. गजलक्ष्मी/शुभ योग (गुरु और शुक्र की युति)

इस समय का सबसे महत्वपूर्ण गोचर देवगुरु बृहस्पति का अपनी उच्च राशि कर्क (Cancer) में हुआ है (2 जून को)। इसके साथ ही शुक्र भी कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं।
प्रभाव: गुरु और शुक्र (दोनों शुभ ग्रह) की कर्क राशि में मौजूदगी से एक बेहद शुभ और समृद्धि प्रदायक योग बन रहा है। इसे आर्थिक उन्नति, वैवाहिक सुख और ज्ञान में वृद्धि के लिए बहुत उत्तम माना जाता है।

2. बुधादित्य योग

सूर्य 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ पहले से ही बुध (अपनी ही राशि में) विराजमान हैं।
प्रभाव: सूर्य और बुध की इस युति से बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। मिथुन राशि बुध की अपनी राशि है, इसलिए यह योग बुद्धि, व्यापार, संचार कला (Communication) और करियर में सफलता के लिए विशेष रूप से फलदायी है।
 

3. शनि की वक्री चाल (शनि का प्रभाव)

न्याय के देवता शनि देव इस समय मीन राशि में हैं और आज (17 जून) से ही वे वक्री (Retrograde) हो रहे हैं।
प्रभाव: शनि के वक्री होने से विभिन्न राशियों पर चल रही साढ़ेसाती और ढैया के प्रभावों में बदलाव आएगा। यह समय आत्म-मंथन, रुके हुए कामों को दोबारा परखने और कर्मों का फल मिलने का होता है।

4. राहु-केतु का प्रभाव

इस समय राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। इनके कारण मानसिक तनाव या अचानक बड़े बदलावों के योग बनते हैं।
विशेष नोट: जून के अंतिम सप्ताह (29 जून) में बुध वक्री होने जा रहे हैं, जिससे बातचीत और तकनीकी कार्यों में थोड़ी सावधानी रखनी होगी।
वर्तमान ग्रह स्थिति के अनुसार कर्क, वृश्चिक, मीन, मेष और कन्या राशि वाले जातकों के लिए समय काफी सकारात्मक और भाग्यशाली बना हुआ है।

भाग्यशाली 5 राशियां:-

1. मेष राशि (Aries)

गुरु का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ (सुख) भाव में हो रहा है, जो कि बहुत शुभ माना जाता है।
लाभ: भूमि, भवन या नया वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति से भी लाभ हो सकता है।
करियर व धन: नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सराहना मिलेगी और प्रमोशन या वेतन वृद्धि (Appraisal) की संभावना बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी।
पारिवारिक जीवन: परिवार में कोई मांगलिक या शुभ कार्य संपन्न हो सकता है।
 

1. कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए यह समय सबसे शानदार रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं और साथ में शुक्र भी मौजूद हैं।
लाभ: आपके मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि होगी। समाज में आपका कद बढ़ेगा।
करियर व धन: व्यापार या नौकरी में लंबे समय से रुके हुए काम अब गति पकड़ेंगे। धन लाभ के नए स्रोत खुलेंगे।
व्यक्तिगत जीवन: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और यदि आप अविवाहित हैं, तो विवाह के प्रबल योग बनेंगे।
 

3. कन्या राशि (Virgo)

बुध आपकी राशि के स्वामी हैं और वे सूर्य के साथ मिलकर दशम या एकादश भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे आपकी इच्छाओं की पूर्ति का समय आ गया है।
लाभ: आपकी आय (Income) में अचानक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। पुराने किए गए निवेश से बड़ा रिटर्न मिलेगा।
करियर: यदि आप नया स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय सर्वोत्तम है। नौकरी में बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।
सामाजिक जीवन: नए प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे जो भविष्य में आपके काम आएंगे।

4. वृश्चिक राशि (Scorpio)

गुरु का गोचर आपकी राशि से नवम (भाग्य) भाव में हो रहा है, जिससे आपका सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा।
लाभ: आपको हर कार्य में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। जो काम अब तक अटक रहे थे, वे आसानी से बन जाएंगे।
यात्रा व शिक्षा: धार्मिक या विदेश यात्रा के योग बनेंगे। छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के रास्ते खुलेंगे और किसी बड़ी परीक्षा में सफलता मिल सकती है।
आर्थिक: आर्थिक तंगी दूर होगी और कर्ज से मुक्ति मिलने के रास्ते साफ होंगे।
 

5. मीन राशि (Pisces)

आपकी राशि के स्वामी गुरु हैं, जो अब उच्च के हो गए हैं। यद्यपि आपकी राशि पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव है और शनि वक्री भी हो रहे हैं, फिर भी गुरु की स्थिति आपको बड़ी राहत और लाभ देगी।
लाभ: संतान पक्ष से कोई बहुत अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
बुद्धि और ज्ञान: आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत मजबूत होगी। शेयर बाजार या लॉटरी जैसे जोखिम भरे निवेशों से (सोच-समझकर करने पर) अचानक धन लाभ हो सकता है।
राहत: शनि के वक्री होने से जो मानसिक तनाव था, गुरु का शुभ प्रभाव उसे कम करने में मदद करेगा।
 
संक्षेप में कहें तो: इन सभी राशियों के लिए आर्थिक समृद्धि, करियर में तरक्की और पारिवारिक सुख के द्वार खुल रहे हैं। यदि आप अपनी राशि के बारे में कुछ विशेष (जैसे स्वास्थ्य या उपाय) जानना चाहते हैं, तो पूछ सकते हैं।
 
 
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