Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 जून, 2026)

1. मेष राशि (Aries)
Today Horoscope Rashifal 18 June 2026: करियर: ऑफिस में किसी पेंडिंग काम को पूरा करने में सफल होंगे।
लव: पार्टनर के साथ छोटी सी सैर मन खुश कर देगी।
धन: धन के मामले में दिन संतुलित है।
स्वास्थ्य: शाम को आंखों में थकान महसूस हो सकती है।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: आज खुद को शांत रखें और एक-एक कर काम निपटाएं।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा।
धन: आज धन के मामले में हाथ थोड़ा तंग रह सकता है।
स्वास्थ्य: पेट की समस्या परेशान कर सकती है।
उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: आज टीम के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा।
लव: सिंगल लोगों के लिए आज कोई नया रिश्ता दस्तक दे सकता है।
धन: कहीं रुका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए थोड़ा समय अकेले बिताएं।
उपाय: पक्षियों को पानी पिलाएं और दाना डालें।
4. कर्क (Cancer)
करियर: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से बहस न करें।
लव: भावुकता में आकर कोई बड़ा फैसला न लें।
धन: घर की मरम्मत या सजावट पर पैसा खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: ठंडा पानी पीने से परहेज करें।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: आपके काम करने के तरीके की प्रशंसा होगी।
लव: लव लाइफ में रोमांच रहेगा।
धन: आज लिया गया आर्थिक फैसला भविष्य में लाभ देगा।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: बारीकियों पर ध्यान देने की आपकी आदत आज आपको बड़े नुकसान से बचा लेगी।
लव: दांपत्य जीवन में सुख बना रहेगा।
धन: धन आज सोच-समझकर खर्च करें।
स्वास्थ्य: ज्यादा तनाव न लें, नींद पूरी करें।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करें।
7. तुला (Libra)
करियर: आज ऑफिस में माहौल हल्का-फुल्का रहेगा।
लव: रिश्तों में संतुलन बनाने की कोशिश करें।
धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: कमर दर्द की शिकायत रह सकती है।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: आज मेहनत ज्यादा होगी, लेकिन निराश न हों।
लव: आप अपने मन की बात पार्टनर से कह पाएंगे।
धन: अचानक कोई बड़ा खर्च आ सकता है।
स्वास्थ्य: पुराने रोगों से राहत मिलेगी।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: अटके हुए सरकारी काम आज पूरे हो सकते हैं।
लव: पार्टनर के साथ भविष्य बिताने पर चर्चा होगी।
धन: शेयर बाजार या संपत्ति से लाभ मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: खुद को हाइड्रेटेड रखें।
उपाय: शिव मंदिर में कपूर जलाएं।
10. मकर (Capricorn)
करियर: कार्य में अनुशासन से योजनाओं में लाभ होगा।
लव: पार्टनर के प्रति स्वभाव में नरमी लाएं।
धन: धन संचय करने के लिए आज का दिन अच्छा है।
स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों में हल्का दर्द हो सकता है।
उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दान करें।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: किसी पुराने प्रोजेक्ट पर दोबारा काम करना पड़ सकता है।
लव: रिश्तों में नयापन महसूस होगा।
धन: आज आमदनी अच्छी रहेगी, लेकिन अधिक खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करेंगे।
उपाय: जरूरतमंदों को काले चने या तिल दान करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: आपकी सलाह आज दूसरों के काम आएगी।
लव:पार्टनर की छोटी-छोटी खुशियों का ख्याल रखें।
धन: कोई पुरानी उधारी वापस मिल सकती है।
स्वास्थ्य: पैर में दर्द या सूजन हो सकती है।