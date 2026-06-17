Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 जून, 2026) दैनिक राशिफल: 18 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष राशि (Aries)

Today Horoscope Rashifal 18 June 2026: करियर: ऑफिस में किसी पेंडिंग काम को पूरा करने में सफल होंगे।

लव: पार्टनर के साथ छोटी सी सैर मन खुश कर देगी।

धन: धन के मामले में दिन संतुलित है।

स्वास्थ्य: शाम को आंखों में थकान महसूस हो सकती है।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: आज खुद को शांत रखें और एक-एक कर काम निपटाएं।

लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा।

धन: आज धन के मामले में हाथ थोड़ा तंग रह सकता है।

स्वास्थ्य: पेट की समस्या परेशान कर सकती है।

उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: आज टीम के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा।

लव: सिंगल लोगों के लिए आज कोई नया रिश्ता दस्तक दे सकता है।

धन: कहीं रुका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए थोड़ा समय अकेले बिताएं।

उपाय: पक्षियों को पानी पिलाएं और दाना डालें।

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से बहस न करें।

लव: भावुकता में आकर कोई बड़ा फैसला न लें।

धन: घर की मरम्मत या सजावट पर पैसा खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: ठंडा पानी पीने से परहेज करें।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

5. सिंह (Leo)

करियर: आपके काम करने के तरीके की प्रशंसा होगी।

लव: लव लाइफ में रोमांच रहेगा।

धन: आज लिया गया आर्थिक फैसला भविष्य में लाभ देगा।

स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।

उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: बारीकियों पर ध्यान देने की आपकी आदत आज आपको बड़े नुकसान से बचा लेगी।

लव: दांपत्य जीवन में सुख बना रहेगा।

धन: धन आज सोच-समझकर खर्च करें।

स्वास्थ्य: ज्यादा तनाव न लें, नींद पूरी करें।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करें।

7. तुला (Libra)

करियर: आज ऑफिस में माहौल हल्का-फुल्का रहेगा।

लव: रिश्तों में संतुलन बनाने की कोशिश करें।

धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: कमर दर्द की शिकायत रह सकती है।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आज मेहनत ज्यादा होगी, लेकिन निराश न हों।

लव: आप अपने मन की बात पार्टनर से कह पाएंगे।

धन: अचानक कोई बड़ा खर्च आ सकता है।

स्वास्थ्य: पुराने रोगों से राहत मिलेगी।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: अटके हुए सरकारी काम आज पूरे हो सकते हैं।

लव: पार्टनर के साथ भविष्य बिताने पर चर्चा होगी।

धन: शेयर बाजार या संपत्ति से लाभ मिलने के योग हैं।

स्वास्थ्य: खुद को हाइड्रेटेड रखें।

उपाय: शिव मंदिर में कपूर जलाएं।

10. मकर (Capricorn)

करियर: कार्य में अनुशासन से योजनाओं में लाभ होगा।

लव: पार्टनर के प्रति स्वभाव में नरमी लाएं।

धन: धन संचय करने के लिए आज का दिन अच्छा है।

स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों में हल्का दर्द हो सकता है।

उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दान करें।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: किसी पुराने प्रोजेक्ट पर दोबारा काम करना पड़ सकता है।

लव: रिश्तों में नयापन महसूस होगा।

धन: आज आमदनी अच्छी रहेगी, लेकिन अधिक खर्च से बचें।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करेंगे।

उपाय: जरूरतमंदों को काले चने या तिल दान करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: आपकी सलाह आज दूसरों के काम आएगी।

लव:पार्टनर की छोटी-छोटी खुशियों का ख्याल रखें।

धन: कोई पुरानी उधारी वापस मिल सकती है।

स्वास्थ्य: पैर में दर्द या सूजन हो सकती है।