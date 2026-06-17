गुरुवार, 18 जून 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today 18 June horoscope in Hindi 2026
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 18 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Daily Horoscope 2026 with Birth Chart and Pictures of 12 Zodiac Signs

1. मेष राशि (Aries)

Today Horoscope Rashifal 18 June 2026: करियर: ऑफिस में किसी पेंडिंग काम को पूरा करने में सफल होंगे।
लव: पार्टनर के साथ छोटी सी सैर मन खुश कर देगी।
धन: धन के मामले में दिन संतुलित है। 
स्वास्थ्य: शाम को आंखों में थकान महसूस हो सकती है।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: आज खुद को शांत रखें और एक-एक कर काम निपटाएं।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा। 
धन: आज धन के मामले में हाथ थोड़ा तंग रह सकता है।
स्वास्थ्य: पेट की समस्या परेशान कर सकती है। 
उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: आज टीम के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा।
लव: सिंगल लोगों के लिए आज कोई नया रिश्ता दस्तक दे सकता है।
धन: कहीं रुका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए थोड़ा समय अकेले बिताएं। 
उपाय: पक्षियों को पानी पिलाएं और दाना डालें।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से बहस न करें। 
लव: भावुकता में आकर कोई बड़ा फैसला न लें। 
धन: घर की मरम्मत या सजावट पर पैसा खर्च हो सकता है। 
स्वास्थ्य: ठंडा पानी पीने से परहेज करें।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: आपके काम करने के तरीके की प्रशंसा होगी। 
लव: लव लाइफ में रोमांच रहेगा। 
धन: आज लिया गया आर्थिक फैसला भविष्य में लाभ देगा।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। 
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: बारीकियों पर ध्यान देने की आपकी आदत आज आपको बड़े नुकसान से बचा लेगी।
लव: दांपत्य जीवन में सुख बना रहेगा। 
धन: धन आज सोच-समझकर खर्च करें। 
स्वास्थ्य: ज्यादा तनाव न लें, नींद पूरी करें।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करें।
 

7. तुला (Libra)

करियर: आज ऑफिस में माहौल हल्का-फुल्का रहेगा।
लव: रिश्तों में संतुलन बनाने की कोशिश करें। 
धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च हो सकता है। 
स्वास्थ्य: कमर दर्द की शिकायत रह सकती है। 
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आज मेहनत ज्यादा होगी, लेकिन निराश न हों।
लव:  आप अपने मन की बात पार्टनर से कह पाएंगे।
धन: अचानक कोई बड़ा खर्च आ सकता है। 
स्वास्थ्य: पुराने रोगों से राहत मिलेगी। 
उपाय: हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं।ALSO READ: बुधादित्य और गजलक्ष्मी योग का दुर्लभ संयोग, 5 राशियों पर होगी धन-वर्षा

 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: अटके हुए सरकारी काम आज पूरे हो सकते हैं।
लव: पार्टनर के साथ भविष्य बिताने पर चर्चा होगी। 
धन: शेयर बाजार या संपत्ति से लाभ मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: खुद को हाइड्रेटेड रखें। 
उपाय: शिव मंदिर में कपूर जलाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: कार्य में अनुशासन से योजनाओं में लाभ होगा। 
लव: पार्टनर के प्रति स्वभाव में नरमी लाएं। 
धन: धन संचय करने के लिए आज का दिन अच्छा है। 
स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों में हल्का दर्द हो सकता है।
उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दान करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: किसी पुराने प्रोजेक्ट पर दोबारा काम करना पड़ सकता है। 
लव: रिश्तों में नयापन महसूस होगा। 
धन: आज आमदनी अच्छी रहेगी, लेकिन अधिक खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करेंगे। 
उपाय: जरूरतमंदों को काले चने या तिल दान करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: आपकी सलाह आज दूसरों के काम आएगी। 
लव:पार्टनर की छोटी-छोटी खुशियों का ख्याल रखें।
धन: कोई पुरानी उधारी वापस मिल सकती है।
स्वास्थ्य: पैर में दर्द या सूजन हो सकती है। 
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।ALSO READ: Muharram 2026: कब से शुरू हो रहा है मोहर्रम मास, जानें सही डेट
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

शुक्र की वृषभ राशि में मंगल का प्रवेश, 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन और करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

शुक्र की वृषभ राशि में मंगल का प्रवेश, 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन और करियर में मिल सकता है बड़ा लाभज्योतिष की दुनिया में एक बहुत ही धमाकेदार और पावरफुल हलचल होने वाली है। 21 जून को रात 00:23 बजे, ग्रहों के कमांडर-इन-चीफ यानी मंगल देव (Mars) राशि परिवर्तन करके शुक्र की राशि वृषभ (Taurus) में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह गोचर बेहद दिलचस्प है! मंगल 'अग्नि तत्व' (फायर) और सुपर-एनर्जी के प्रतीक हैं, जबकि वृषभ एक 'स्थिर पृथ्वी तत्व' वाली राशि है जो लग्जरी और सुख-सुविधाओं को दर्शाती है। जब तेज तर्रार और एक्शन-ओरिएंटेड मंगल इस धैर्यवान राशि में आएंगे, तो जीवन में बड़े और शानदार बदलाव देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं कि यह गोचर किन 5 भाग्यशाली राशियों के लिए 'लॉटरी' साबित होने वाला है:

Muharram month 2026: मोहर्रम मास का इस्लाम धर्म में महत्व और परंपरा जानें

Muharram month 2026: मोहर्रम मास का इस्लाम धर्म में महत्व और परंपरा जानेंMuharram 2026: इस्लाम धर्म में मोहर्रम (मुहर्रम) वर्ष का पहला महीना होता है और इसे सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय के लिए मोहर्रम विशेष धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। मोहर्रम इस्लाम के उन चार पवित्र महीनों में शामिल है जिनका उल्लेख पवित्र Quran में मिलता है। इस महीने में इबादत, दुआ, आत्मचिंतन और नेक कार्यों का विशेष महत्व माना जाता है।

घर में कॉकरोच दिखना क्यों माना जाता है अशुभ? जानें ज्योतिष और वास्तु के संकेत

घर में कॉकरोच दिखना क्यों माना जाता है अशुभ? जानें ज्योतिष और वास्तु के संकेतक्या घर में कॉकरोच का होना अशुभ माना जाता है? जानें ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार कॉकरोच से जुड़े संकेत, संभावित नकारात्मक प्रभाव और उनसे बचाव के उपाय।

मंगल का कृतिका नक्षत्र में प्रवेश: 4 राशियों की किस्मत में होगा बड़ा बदलाव, जानें असर

मंगल का कृतिका नक्षत्र में प्रवेश: 4 राशियों की किस्मत में होगा बड़ा बदलाव, जानें असर16 जून 2026 को मंगल ग्रह का कृतिका नक्षत्र में प्रवेश होगा। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, भूमि और पराक्रम का कारक माना जाता है। वहीं कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं, जो मंगल के परम मित्र हैं। जब अग्नि तत्व के ग्रह मंगल का प्रवेश सूर्य के नक्षत्र कृतिका में होता है, तो यह कई राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोल देता है। इस गोचर से मुख्य रूप से चार राशियों को जबरदस्त लाभ होने की संभावना है। आइए जानते हैं वे भाग्यशाली राशियाँ कौन सी हैं।

कुंभ राशिफल 2026: शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण और गुरु का अमृत प्रभाव; जानें करियर, धन और सेहत का पूरा विश्लेषण

कुंभ राशिफल 2026: शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण और गुरु का अमृत प्रभाव; जानें करियर, धन और सेहत का पूरा विश्लेषणज्योतिषाचार्य पंडित रामाकांत शर्मा के अनुसार कुंभ पर शनि की साढ़ेतसाती 23 जनवरी 2020 को शुरू हुई थी। 29 मार्च 2025 से कुंभ पर शनि की साढ़ेसाती के 3 चरणों में से यह अंतिम चरण चल रहा है। 3 जून 2027 तक मुख्य प्रभाव रहेगा और 23 फरवरी 2028 को पूरी तरह समाप्त होगी।

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 जून, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 जून, 2026)Today Rashifal 18 June 2026: 18 जून 2026, गुरुवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

18 June Birthday: आपको 18 जून, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

18 June Birthday: आपको 18 जून, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!18 June Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 18 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 जून 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 जून 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय18 June 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 18 जून, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

12 वर्षों के बाद बृहस्पति का गुरु पुष्य योग के दिन पुष्‍य नक्षत्र में गोचर, तुरंत करें 5 उपाय

12 वर्षों के बाद बृहस्पति का गुरु पुष्य योग के दिन पुष्‍य नक्षत्र में गोचर, तुरंत करें 5 उपाय18 जून 2026 गुरुवार को ज्योतिष की दृष्टि से एक अत्यंत दुर्लभ और महाशुभ संयोग बन रहा है, जिसे 'गुरु-पुष्य अमृत योग' कहा जाता है। गुरु पुष्य योग तब बनता है जबकि गुरुवार के दिन पुष्‍य नक्षत्र रहता है, लेकिन इस बार गुरुवार के ही दिन बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करके पुष्य नक्षत्र में प्रवेश भी कर रहे हैं और इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। इस दिन चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में गुरु और शुक्र के साथ मौजूद रहेंगे, जो सुख-समृद्धि के लिए एक अद्भुत योग है।

नरेंद्र मोदी के बाद अगला पीएम अमित शाह या योगी आदित्यनाथ, सटीक भविष्यवाणी

नरेंद्र मोदी के बाद अगला पीएम अमित शाह या योगी आदित्यनाथ, सटीक भविष्यवाणीNext pm after modi in bjp: भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न यही है- "मोदी के बाद कौन?" 'मूड ऑफ द नेशन' (2026) जैसे बड़े सर्वे, राजनीतिक पंडितों के गणित और सितारों की चाल को मिला दें, तो भविष्य की धुंधली तस्वीर कुछ साफ होने लगती है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com