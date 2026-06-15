शुक्र की वृषभ राशि में मंगल का प्रवेश, 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन और करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

ज्योतिष की दुनिया में एक बहुत ही धमाकेदार और पावरफुल हलचल होने वाली है। 21 जून को रात 00:23 बजे, ग्रहों के कमांडर-इन-चीफ यानी मंगल देव (Mars) राशि परिवर्तन करके शुक्र की राशि वृषभ (Taurus) में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह गोचर बेहद दिलचस्प है! मंगल 'अग्नि तत्व' (फायर) और सुपर-एनर्जी के प्रतीक हैं, जबकि वृषभ एक 'स्थिर पृथ्वी तत्व' वाली राशि है जो लग्जरी और सुख-सुविधाओं को दर्शाती है। जब तेज तर्रार और एक्शन-ओरिएंटेड मंगल इस धैर्यवान राशि में आएंगे, तो जीवन में बड़े और शानदार बदलाव देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं कि यह गोचर किन 5 भाग्यशाली राशियों के लिए 'लॉटरी' साबित होने वाला है:

मेष राशि (Aries) | पैसों की होगी बारिश

मेष राशि वालों, मंगल का यह गोचर आपके दूसरे भाव (धन और परिवार) में होने जा रहा है। इसका सीधा मतलब है—आर्थिक तरक्की!

करियर और बिजनेस: ऑफिस में आपके काम को तगड़ी पहचान मिलेगी। अगर आप बिजनेस करते हैं, तो आप कॉम्पिटिटर्स को पछाड़कर मार्केट में आगे निकल जाएंगे। इनकम के नए सोर्स मिलेंगे।

पैसा और रिश्ते: यह समय बैंक बैलेंस बढ़ाने और फ्यूचर प्लानिंग के लिए बेस्ट है। लाइफपार्टनर के साथ ट्यूनिंग कमाल की रहेगी और आपकी फिटनेस का कॉन्फिडेंस भी सातवें आसमान पर होगा।

वृषभ राशि (Taurus) | बढ़ेगा मान-सम्मान और जलवा

मंगल देव आपकी ही राशि यानी आपके पहले भाव (व्यक्तित्व) में आ रहे हैं। इससे आपके एटिट्यूड और कॉन्फिडेंस में एक गजब का निखार आएगा।

करियर और बिजनेस: काम के मामले में आप नए बेंचमार्क सेट करेंगे। बिजनेस करने वालों को तगड़ा मुनाफा होगा और भविष्य के लिए एक मजबूत बेस तैयार होगा। यात्राओं के बेहतरीन मौके मिलेंगे।

पैसा और रिश्ते: इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस के जरिए अचानक धन लाभ के योग हैं। लव लाइफ में प्यार और समझदारी बढ़ेगी। आप खुद को एनर्जी से भरपूर महसूस करेंगे।

कर्क राशि (Cancer) | इच्छाएं होंगी पूरी, मिलेगी गुड न्यूज

कर्क राशि वालों के लिए मंगल का गोचर 11वें भाव (लाभ और सोशल नेटवर्क) में होने जा रहा है। यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

करियर और बिजनेस: नौकरीपेशा लोगों को नई और बेहतर जॉब के ऑफर मिल सकते हैं। बिजनेस में बड़े और नए ऑर्डर्स हाथ लगेंगे, जिससे आपकी तरक्की का रास्ता साफ होगा।

पैसा और रिश्ते: पैसों के मामले में आपकी स्थिति काफी मजबूत होगी और आप अच्छी बचत कर पाएंगे। बच्चों की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। फैमिली का माहौल खुशनुमा रहेगा।

सिंह राशि (Leo) | करियर में लगेगा सफलता का चौका

मंगल आपके 10वें भाव (करियर और प्रतिष्ठा) में गोचर कर रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आपकी धाक जमने वाली है।

करियर और बिजनेस: अगर आप नई नौकरी या प्रमोशन की तलाश में हैं, तो लॉन्ग-टर्म गोल्स पूरे होने वाले हैं। बिजनेसमैन एक मजबूत एंटरप्रेन्योर बनकर उभरेंगे और नए प्रोजेक्ट्स हासिल करेंगे।

सावधानी: पैसा तो खूब आएगा, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे; इसलिए बजट बनाकर चलें। वर्कप्लेस या पार्टनर के साथ बातचीत करते समय ईगो (अहंकार) से बचें। सेहत के मामले में थ्रोट इन्फेक्शन या इम्यूनिटी का थोड़ा ध्यान रखें।

मीन राशि (Pisces) | कॉन्फिडेंस और तरक्की का कॉम्बो

मीन राशि वालों के लिए मंगल का गोचर तीसरे भाव (साहस और पराक्रम) में हो रहा है। आपका सेल्फ-कॉन्फिडेंस इस समय देखने लायक होगा।

करियर और बिजनेस: आप जो भी फैसले लेंगे, उनमें सफलता मिलेगी। आउटसोर्सिंग, कम्यूनिकेशन या ट्रैवल से जुड़े बिजनेस में बंपर मुनाफा होने के योग हैं। करियर एक नई ऊंचाई छुएगा।

पैसा और रिश्ते: कमाई बढ़ने के साथ-साथ आप सेविंग्स करने में भी कामयाब रहेंगे। जीवनसाथी के साथ रिश्ते और ज्यादा रोमांटिक और मजबूत होंगे। कुल मिलाकर, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ शानदार रहेगी।